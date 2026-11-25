I 66 svenska kommuner kan räntan och amorteringen tillsammans bli minst 10 000 kronor lägre i månaden än vid köp av en lika stor bostadsrätt i Stockholm. På ett år kan skillnaden uppgå till närmare 158 000 kronor.
Här kan du betala 10 000 kronor mindre för bolånet – varje månad
Det har blivit något lättare för svenska hushåll att köpa bostad. I Swedbanks senaste Boindex, som presenterades på tisdagen, har hushållens köpkraft förbättrats tack vare lägre bostadspriser och något lägre bolåneräntor.
”Trots lägre bostadspriser är det fortsatt svårt att köpa en bostad för många, inte minst för ensamstående och unga förstagångsköpare i storstäder”, kommenterar Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.
Med Svensk Mäklarstatistiks bostadspriser för augusti till oktober och Swedbanks beräkningsmodell som grund går det att jämföra vad räntan och amorteringen skulle uppgå till vid köp av en lika stor lägenhet i olika delar av landet.
Lägenhet för drygt 200 000 kronor
PS har räknat på en ensamstående köpare som köper en bostadsrätt på 57 kvadratmeter, lånar 75 procent av bostadens värde, betalar en ränta på 2,86 procent och amorterar 2 procent av lånet om året.
I Stockholms kommun kostar en sådan lägenhet omkring 5,4 miljoner kronor, räknat på det genomsnittliga kvadratmeterpriset. Räntan och amorteringen uppgår efter beräknat ränteavdrag till drygt 13 600 kronor i månaden.
I Fagersta kostar en lika stor lägenhet drygt 200 000 kronor, räknat på höstens genomsnittliga kvadratmeterpris på 3 594 kronor. Med samma ränta och belåningsgrad blir månadsutgiften för bolånet omkring 500 kronor.
Omräknat till årstakt motsvarar skillnaden närmare 158 000 kronor.
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Över 10 000 kronor mindre även i Västerås
Även i Sundsvall, Borås, Västerås, Gävle och Norrköping blir de beräknade bolåneutgifterna över 10 000 kronor lägre i månaden än i Stockholm.
I Sundsvall hamnar månadsbeloppet på knappt 2 400 kronor.
Amorteringen minskar skulden men påverkar också hur mycket pengar köparen har kvar på kontot varje månad. Därför ingår den i beräkningarna. Månadsavgiften till bostadsrättsföreningen och övriga boendeutgifter tillkommer.
Beloppen bygger på samma lånevillkor i samtliga kommuner och förutsätter att köparen kan utnyttja hela den beräknade skattereduktionen för räntan.
Här är bolåneutgifterna lägst
För att få ett bättre statistiskt underlag har endast kommuner med minst 25 sålda bostadsrätter och ett redovisat kvadratmeterpris tagits med i jämförelsen. Totalt uppfyller 133 kommuner dessa krav.
I 66 av dessa kommuner blir den beräknade månadsutgiften för bolånet minst 10 000 kronor lägre än i Stockholm.
|Kommun
|Bolåneutgift/mån
|Mindre än Stockholm
|Fagersta
|512 kr
|13 128 kr
|Kristinehamn
|973 kr
|12 667 kr
|Timrå
|1 057 kr
|12 583 kr
|Gislaved
|1 067 kr
|12 573 kr
|Skara
|1 078 kr
|12 562 kr
|Falköping
|1 143 kr
|12 497 kr
|Avesta
|1 157 kr
|12 483 kr
|Härnösand
|1 210 kr
|12 431 kr
|Karlskoga
|1 227 kr
|12 413 kr
|Finspång
|1 244 kr
|12 396 kr
Källa: Svensk Mäklarstatistik och Swedbank Boindex. Dagens PS beräkningar utgår från en bostadsrätt på 57 kvadratmeter, 75 procents belåningsgrad, 2,86 procents ränta och 2 procents årlig amortering. Beloppen inkluderar amortering och anges efter beräknad skattereduktion. Föreningsavgift och övriga boendeutgifter ingår inte. De faktiska bolåneutgifterna varierar, förstås, beroende på bostadens pris, kontantinsats, ränta och amorteringskrav.
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