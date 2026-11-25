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”Trots lägre bostadspriser är det fortsatt svårt att köpa en bostad för många, inte minst för ensamstående och unga förstagångsköpare i storstäder”, kommenterar Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Med Svensk Mäklarstatistiks bostadspriser för augusti till oktober och Swedbanks beräkningsmodell som grund går det att jämföra vad räntan och amorteringen skulle uppgå till vid köp av en lika stor lägenhet i olika delar av landet.

Lägenhet för drygt 200 000 kronor

PS har räknat på en ensamstående köpare som köper en bostadsrätt på 57 kvadratmeter, lånar 75 procent av bostadens värde, betalar en ränta på 2,86 procent och amorterar 2 procent av lånet om året.

I Stockholms kommun kostar en sådan lägenhet omkring 5,4 miljoner kronor, räknat på det genomsnittliga kvadratmeterpriset. Räntan och amorteringen uppgår efter beräknat ränteavdrag till drygt 13 600 kronor i månaden.

I Fagersta kostar en lika stor lägenhet drygt 200 000 kronor, räknat på höstens genomsnittliga kvadratmeterpris på 3 594 kronor. Med samma ränta och belåningsgrad blir månadsutgiften för bolånet omkring 500 kronor.

Omräknat till årstakt motsvarar skillnaden närmare 158 000 kronor.

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