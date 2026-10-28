Banken går i konkurs – det händer med dina pengar

Här kan du få fem miljoner extra

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Det finns emellertid ett undantag som kan vara särskilt värdefullt för bostadsägare.

Har du nyligen sålt din bostad och fått in en större summa på kontot kan du ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till fem miljoner kronor, utöver den vanliga insättningsgarantin.

Samma möjlighet finns vid exempelvis vissa försäkringsutbetalningar, skadestånd och bodelningar.

För att få det extra skyddet måste pengarna ha satts in under de senaste tolv månaderna. Du behöver också själv ansöka hos Riksgälden efter att insättningsgarantin trätt in.

Dina aktier överlever bankens konkurs

Har du i stället placerat pengarna i aktier eller fonder gäller andra regler.

Aktierna är nämligen fortfarande dina även om banken går omkull. Banken är skyldig att hålla kundernas värdepapper åtskilda från sina egna tillgångar.

”Vid en konkurs om allt tidigare har gått rätt till äger du fortfarande dina aktier och flyttar dem lämpligtvis till ett annat bolag i stället”, förklarar tidigare riksbankschefen Stefan Ingves, hos Dagens Nyheter.

Om banken däremot har slarvat med hanteringen och inte kan lämna tillbaka värdepapperen kan det statliga investerarskyddet träda in. Det täcker upp till 250 000 kronor.

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Har aktierna bara sjunkit i värde får du däremot stå för förlusten själv.

Bolånet försvinner inte med banken

En möjlig ljuspunkt i eländet vore förstås om bolånet försvann tillsammans med banken. Men så fungerar det såklart inte.

Bolånet finns kvar även om banken försvinner. Lånet kan överföras till en annan aktör och du måste fortsätta betala ränta och amortering enligt avtalet.

Samma princip gäller om du har lånat pengar för att köpa aktier.

”Lån ska betalas tillbaka oberoende av värdet på aktierna”, konstaterar Stefan Ingves.

Bankens konkurs gör alltså ingen skuldfri.

Därför finns insättningsgarantin

Insättningsgarantin ska också minska risken för att människor i panik tar ut sina pengar när det börjar gå dåligt för en bank.

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När Riksgälden meddelade höjningen till 1 150 000 kronor förklarade Fredrik Bystedt, avdelningschef för Finansiell stabilitet, varför skyddet behövs.

”Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd och minskar samtidigt risken för att många samtidigt vill ta ut sina pengar vid oro på finansmarknaden. Därigenom bidrar den till att upprätthålla finansiell stabilitet”, sade han.

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