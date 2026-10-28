Ett enda kryss kan sänka din pension med flera tusen kronor om året. I gengäld kan din partner få pengar när du dör. Men se upp. När du väl har gjort ditt val går det, i regel, inte att ångra.
Ett kryss kan sänka din pension med 4 200 kronor – går inte att ångra
Det kan förstås kännas en smula dystert att fundera på döden. Men när du ska gå i pension kan det vara ekonomiskt klokt att ägna den en tanke eller två.
Då behöver du nämligen bestämma om din premiepension ska fortsätta betalas ut till din partner när du dör. Väljer du efterlevandeskydd blir din egen pension lägre.
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Kan kosta 4 200 kronor om året
Vi kan, exempelvis, ta en 66-åring med 1 000 kronor i premiepension som exempel. Säg att partnern är 50 år. Med efterlevandeskydd sjunker då pensionen till 650 kronor i månaden.
Det är 350 kronor mindre i månaden, eller 4 200 kronor om året, konstaterar Pensionsmyndigheten.
Har partnern fyllt 60 år sjunker premiepensionen i samma exempel till 775 kronor. Är partnern 70 år blir beloppet 905 kronor.
Hur mycket pensionen minskar beror alltså bland annat på åldersskillnaden.
”Premiepensionsbeloppet fördelas på två liv istället för ett, och därför får man själv ett lägre belopp. Hur mycket beloppet påverkas beror på åldersskillnaden makarna emellan”, förklarar Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten, hos E55.
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Först vid uttagstillfället
Skyddet gäller makar, registrerade partner och vissa sambor. För sambor krävs att ni tidigare varit gifta med varandra eller har gemensamma barn.
”Det är först vid uttagstillfället av premiepensionen, den mindre delen av den allmänna pensionen, som det går att lägga till ett efterlevandeskydd med en partner som förmånstagare”, säger Claesson.
Utan efterlevandeskydd upphör utbetalningen av premiepensionen när du dör. Pengarna som finns kvar fördelas då mellan andra pensionssparare och pensionärer i form av så kallade arvsvinster.
Ett beslut som inte går att ångra
”Eftersom det inte bara är att ångra sig fram och tillbaka med den här typen av skydd ska man alltid ha klart för sig vad olika val betyder”, råder Claesson.
Har du väl tecknat ett efterlevandeskydd är valet definitivt. Du kan alltså inte ångra dig några år senare om du tycker att den egna pensionen blivit för låg.
Det finns dock några undantag. Om du skiljer dig eller separerar från din sambo upphör förutsättningarna för skyddet. Då kan Pensionsmyndigheten räkna om din premiepension och höja utbetalningarna.
Tjänstepensionen har andra regler
Även tjänstepensionen har ett återbetalningsskydd som gör att familjen kan få pengar när du dör, och även detta val kan antingen sänka – eller höja – din egen pension.
Här är dock reglerna snäppet med generösa. Exempelvis kan du både lägga till och ta bort skyddet. Även barn kan få pengarna, som normalt betalas ut under ett visst antal år.
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