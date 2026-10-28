Ett kryss kan sänka din pension med 4 200 kronor – går inte att ångra

Då behöver du nämligen bestämma om din premiepension ska fortsätta betalas ut till din partner när du dör. Väljer du efterlevandeskydd blir din egen pension lägre.

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Kan kosta 4 200 kronor om året

Vi kan, exempelvis, ta en 66-åring med 1 000 kronor i premiepension som exempel. Säg att partnern är 50 år. Med efterlevandeskydd sjunker då pensionen till 650 kronor i månaden.

Det är 350 kronor mindre i månaden, eller 4 200 kronor om året, konstaterar Pensionsmyndigheten.

Har partnern fyllt 60 år sjunker premiepensionen i samma exempel till 775 kronor. Är partnern 70 år blir beloppet 905 kronor.

Hur mycket pensionen minskar beror alltså bland annat på åldersskillnaden.

”Premiepensionsbeloppet fördelas på två liv istället för ett, och därför får man själv ett lägre belopp. Hur mycket beloppet påverkas beror på åldersskillnaden makarna emellan”, förklarar Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten, hos E55.

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