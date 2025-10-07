Rik men stressad – höginkomsttagare mer sårbara för ekonomisk press

Vi vet redan att ekonomisk stress under livet ökar risken för psykisk ohälsa.

Nu visar en ny fransk studie, refererad av Psykiatrispecialisterna, att en hög inkomst inte alltid betyder ekonomisk trygghet.

Studien visar att människors upplevelse av sin ekonomi har ett starkt samband med risken för depression – och att sambandet är som starkast bland höginkomsttagare.

Ekonomisk stress tynger – oavsett faktiska inkomster

Forskarna bakom studien, ledda av Gustave Maffre Maviel, följde drygt 14 000 personer i Frankrike mellan 2020 och 2022 inom ramen för den så kallade EpiCov-studien.

Deltagarna fick både skatta sina depressiva symtom enligt det internationellt använda PHQ-9-formuläret och uppge hur stora ekonomiska svårigheter de upplevde – inga, måttliga eller allvarliga.

Resultaten var som följer: personer som upplevde måttliga ekonomiska svårigheter hade 1,4 gånger högre risk att utveckla måttliga eller allvarliga depressiva symtom, jämfört med dem som inte upplevde några problem.

För dem som upplevde allvarliga ekonomiska svårigheter var risken mer än dubbelt så hög.

