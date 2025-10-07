Dagens PS
Rik men stressad – höginkomsttagare mer sårbara för ekonomisk press

Höginkomsttagare påverkas mer negativt av ekonomiska problem, visar den franska studien
Höginkomsttagare påverkas mer negativt av ekonomiska problem, visar den franska studien (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Ny forskning visar att känslan av ekonomisk oro och stress kan driva depression – även bland dem som tjänar mest.

Vi vet redan att ekonomisk stress under livet ökar risken för psykisk ohälsa. 

Nu visar en ny fransk studie, refererad av Psykiatrispecialisterna, att en hög inkomst inte alltid betyder ekonomisk trygghet. 

Studien visar att människors upplevelse av sin ekonomi har ett starkt samband med risken för depression – och att sambandet är som starkast bland höginkomsttagare.

Ekonomisk stress tynger – oavsett faktiska inkomster

Forskarna bakom studien, ledda av Gustave Maffre Maviel, följde drygt 14 000 personer i Frankrike mellan 2020 och 2022 inom ramen för den så kallade EpiCov-studien. 

Deltagarna fick både skatta sina depressiva symtom enligt det internationellt använda PHQ-9-formuläret och uppge hur stora ekonomiska svårigheter de upplevde – inga, måttliga eller allvarliga.

Resultaten var som följer: personer som upplevde måttliga ekonomiska svårigheter hade 1,4 gånger högre risk att utveckla måttliga eller allvarliga depressiva symtom, jämfört med dem som inte upplevde några problem. 

För dem som upplevde allvarliga ekonomiska svårigheter var risken mer än dubbelt så hög.

Ekonomisk stress
Personer som upplevde måttliga ekonomiska svårigheter hade 1,4 gånger högre risk att utveckla måttliga eller allvarliga depressiva symtom (Foto: Pexels)
Mest utsatta: höginkomsttagare

Intressant var att sambandet mellan ekonomisk stress och depression var starkast bland höginkomsttagare.

När höginkomsttagare väl upplever ekonomiska problem påverkar det deras psykiska hälsa mer negativt än för personer med låg inkomst, konstaterar man i studien.

Forskarna skriver:

”Ekonomiska svårigheter i hushåll med hög inkomst hänger samman med kortsiktiga negativa ekonomiska händelser, som arbetslöshet eller skulder, vilket kan kopplas till depressiva symtom. Hos hushåll med låg inkomst är ekonomiska svårigheter däremot mer strukturella”. 

Med andra ord: för personer med god ekonomi kan plötsliga bakslag – som arbetslöshet eller skulder – upplevas som ett större hot mot livsstilen och identiteten. 

För låginkomsttagare, som ofta lever med mer långvarig ekonomisk osäkerhet, kan effekten däremot vara mindre dramatisk eftersom situationen är mer konstant.

Långvarig påverkan på psykiskt välbefinnande

Studien visar också att upplevd ekonomisk stress sällan leder till förbättringar i det psykiska måendet över tid. Känslan av ekonomisk press verkar alltså kunna få en mer varaktig negativ effekt.

Forskarna tog hänsyn till faktorer som ålder, kön, utbildning, hälsa och sysselsättning, men påpekar att bortfallet av deltagare över tid kan ha gjort att sambandet till och med underskattats – eftersom personer med depression oftare lämnar studier.

Vill du veta hur du kan bli ekonomiskt motståndskraftig? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.

Matilda Habbe
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

