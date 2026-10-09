Att tillbringa pensionen på ett kryssningsfartyg kan väl låta som en ganska behaglig idé. Men vad kostar det att faktiskt flytta ombord?
Res jorden runt – så mycket kostar det att byta bostaden mot en hytt
Gräsmattan ska klippas även när du har gått i pension. Detsamma gäller disken, tvätten och den där läckande kranen som borde ha lagats för länge sedan.
Allt det slipper du till havs.
För den som vill resa under pensionen finns möjligheten att låta kryssningsfartyget bli ett hem. Måltider, underhållning och nya destinationer finns nära till hands, utan att resväskan behöver packas om vid varje stopp.
Bekvämt, javisst. Men priset beror på hur du ordnar ditt nya boende.
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Boka resor eller köpa hytträtt
Ett alternativ är att boka vanliga kryssningar efter varandra. Ett annat är särskilda program för den som vill bo ombord under längre tid.
Hos Villa Vie Residences går det exempelvis att köpa rätten till en hytt på fartyget Odyssey och därefter betala en månadsavgift.
En invändig hytt kostar från 119 999 dollar, drygt 1,2 miljoner kronor. Månadsavgiften är 3 500 dollar för en person eller 5 000 dollar för två.
För ett par blir det alltså 60 000 dollar om året i löpande avgifter, utöver pengarna som betalas för hytträtten.
Vill du ha havsutsikt behöver du punga ut 169 999 dollar, med en månadsavgift på 6 000 dollar för två. Balkong kostar mer: från 329 999 dollar och därefter 9 000 dollar i månaden för paret.
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Vad får du för pengarna?
I priset ingår bland annat tre måltider om dagen, internet, städning och tvätt två gånger i veckan samt vin och öl vid måltider. Aktiviteter och tillgång till vård ombord finns också.
Hytträtten gäller under fartygets livslängd. Det ska alltså inte förväxlas med en garanti om boende under hela din återstående livstid.
Billigare alternativ?
Du kan också boka vanliga kryssningar efter varandra. Med en fönsterlös hytt hos ett billigare rederi uppskattar den ekonomiska rådgivaren Alvin Carlos kostnaden till omkring 650 000 kronor om året. Då räknar han bland annat med måltider, några utflykter och reseförsäkring, men utan internet.
Vill du ha havsutsikt eller balkong kan hytten enligt Carlos bli omkring 50 procent dyrare.
Prova innan du säljer
Det finns förstås fler saker att ha med i beräkningen. En hytt kan kännas trång i längden, och med familjen kvar på land blir det svårare att vara med på födelsedagar och bröllop.
Tillgången till specialistvård är också den begränsad, konstaterar Kiplinger. Behöver du mer hjälp när du blir äldre kan livet ombord behöva bytas mot ett boende på land.
Carlos rekommenderar därför att du provar innan du säljer bostaden.
”Innan du säljer ditt hus, åk först på en kryssning i en eller tre månader. Se hur du trivs”, säger han till Investopedia.
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