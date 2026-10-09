Res jorden runt – så mycket kostar det att byta bostaden mot en hytt

Allt det slipper du till havs.

För den som vill resa under pensionen finns möjligheten att låta kryssningsfartyget bli ett hem. Måltider, underhållning och nya destinationer finns nära till hands, utan att resväskan behöver packas om vid varje stopp.

Bekvämt, javisst. Men priset beror på hur du ordnar ditt nya boende.

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Boka resor eller köpa hytträtt

Ett alternativ är att boka vanliga kryssningar efter varandra. Ett annat är särskilda program för den som vill bo ombord under längre tid.

Hos Villa Vie Residences går det exempelvis att köpa rätten till en hytt på fartyget Odyssey och därefter betala en månadsavgift.

En invändig hytt kostar från 119 999 dollar, drygt 1,2 miljoner kronor. Månadsavgiften är 3 500 dollar för en person eller 5 000 dollar för två.

För ett par blir det alltså 60 000 dollar om året i löpande avgifter, utöver pengarna som betalas för hytträtten.

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Vill du ha havsutsikt behöver du punga ut 169 999 dollar, med en månadsavgift på 6 000 dollar för två. Balkong kostar mer: från 329 999 dollar och därefter 9 000 dollar i månaden för paret.

Kryssningsfaryget Villa Vie Odyssey kommer kryssa året runt. (Foto: Villa Vie Odyssey)

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