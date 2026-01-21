Rekordtryck: Nu ger sig svenskarna ut på bostadsjakt

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …

Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …

Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …

I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …

Marknaden vaknar efter helgerna

Att januari sticker ut är ingen slump. När jul- och nyårsledigheten är över brukar både köpare och säljare återvända till marknaden. I år är inget undantag.

“Det är alltid många visningar när marknaden börjar komma igång igen i januari, efter lägre aktivitet över jul och nyår. Det gäller även i år med rekordmånga visningar förra helgen och även nu på söndag”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

Samtidigt beskriver hon ett läge där utbudet fortfarande är stort, även om det har minskat något jämfört med förra årets rekordnivåer. För spekulanterna innebär det många val – men också fler beslut att ta ställning till.

Försiktig optimism inför 2026

De senaste åren har bostadsmarknaden kännetecknats av långa försäljningstider och avvaktande köpare. Nu finns dock en försiktig framtidstro. Fastighetsbyrån bedömer att 2026 kan bjuda på en gradvis återhämtning med lägre utbud, snabbare affärer och svagt stigande priser.

Men utvecklingen är långt ifrån given. Marknaden kan skifta snabbt mellan olika veckor, områden och bostäder, vilket ställer höga krav på den som vill köpa.

Åtta råd till spekulanter

Mot den bakgrunden presenterar Fastighetsbyrån åtta råd inför visningen. Bland annat uppmanas köpare att ha finansieringen klar i förväg, sätta ett genomtänkt köptak, göra ordentlig research om prisnivåer och inte låta sig luras av vare sig ful inredning eller snygg styling.

Möjligheterna är många – men bara för den som är påläst, förberedd och beredd att agera när rätt bostad dyker upp.

