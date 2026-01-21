Dagens PS
Rekordtryck: Nu ger sig svenskarna ut på bostadsjakt

Visningar
Helgerna i mitten och slutet av januari är några av årets största visningshelger (Foto: Gustav Sjöholm/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Bostadsåret 2026 har fått en flygande start. Mitt i vintern samlas spekulanter i stora skaror på visningar runt om i landet.

”Temperaturen på bostadsmarknaden steg under slutet av förra året och våra mäklare vittnar nu på många håll om fler spekulanter på visningarna och ett högre tempo i budgivningarna”, sa Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringars Fastighetsförmedling, tidigare i veckan

Nu visar nya siffror att trycket är det högsta på flera år, trots att marknaden fortfarande präglas av osäkerhet.

Den högsta nivån sedan före pandemin

Under en söndag i januari genomförde Fastighetsbyrån över 2 000 visningar i landet. Det är den högsta nivån för en enskild dag sedan tiden före pandemin. 

Även andra dagar samma helg låg antalet visningar på mycket höga nivåer, med över 1 700 visningar både fredag och söndag.

Marknaden vaknar efter helgerna

Att januari sticker ut är ingen slump. När jul- och nyårsledigheten är över brukar både köpare och säljare återvända till marknaden. I år är inget undantag.

“Det är alltid många visningar när marknaden börjar komma igång igen i januari, efter lägre aktivitet över jul och nyår. Det gäller även i år med rekordmånga visningar förra helgen och även nu på söndag”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

Samtidigt beskriver hon ett läge där utbudet fortfarande är stort, även om det har minskat något jämfört med förra årets rekordnivåer. För spekulanterna innebär det många val – men också fler beslut att ta ställning till.

Försiktig optimism inför 2026

De senaste åren har bostadsmarknaden kännetecknats av långa försäljningstider och avvaktande köpare. Nu finns dock en försiktig framtidstro. Fastighetsbyrån bedömer att 2026 kan bjuda på en gradvis återhämtning med lägre utbud, snabbare affärer och svagt stigande priser.

Men utvecklingen är långt ifrån given. Marknaden kan skifta snabbt mellan olika veckor, områden och bostäder, vilket ställer höga krav på den som vill köpa.

Åtta råd till spekulanter

Mot den bakgrunden presenterar Fastighetsbyrån åtta råd inför visningen. Bland annat uppmanas köpare att ha finansieringen klar i förväg, sätta ett genomtänkt köptak, göra ordentlig research om prisnivåer och inte låta sig luras av vare sig ful inredning eller snygg styling.

Möjligheterna är många – men bara för den som är påläst, förberedd och beredd att agera när rätt bostad dyker upp.

BostadBostadsmarknadenVisning
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

