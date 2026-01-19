Nästan hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser på ett års sikt, samtidigt sjunker andelen som tror på prisnedgångar.
Fler svenskar tror på ökade bostadspriser
I Länsförsäkringars nya boprisindikator spår 49 procent av de svenska hushållen en ökning av bostadspriserna, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra månaden.
Andelen som tror att priserna på bostadsmarknaden minskar på ett års sikt går samtidigt ned med 4 procent.
Högre tempo i budgivningarna
”Temperaturen på bostadsmarknaden steg under slutet av förra året och våra mäklare vittnar nu på många håll om fler spekulanter på visningarna och ett högre tempo i budgivningarna. Med stabilare räntor, starkare hushållsekonomi och väntade lättnader i amorteringskraven räknar vi med fler affärer och en bredare prisökning, där vår prognos pekar på en uppgång med 5–6 procent under 2026”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringars Fastighetsförmedling.
I januari 2026 uppgick boprisbarometern till 45 procent, upp 6 procentenheter jämfört med december 2025.
”Utsikterna på bostadsmarknaden ljusnar rejält”, konstaterar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i samma pressmeddelande och förklarar detta med att tillväxten nu tar fart med stärkt konsumtion för hushållen.
Bostadspriserna kan öka mer
Han tillägger att bostadspriserna även kan öka när lättnaderna för bolån träder i kraft 1 april.
De rörliga bolåneräntorna väntas i år ligga runt 2,7 procent, berättar han.
Det är lägre än i fjol och kan driva upp antalet bostadsköp, enligt Westerberg.
Mest optimistiska kring bostadspriserna är hushållen i södra Sverige medan hushållen i Småland och på Gotland och Öland är mest pessimistiska.
Unga under 29 år har en mer positiv syn på bostadspriserna än äldre.
