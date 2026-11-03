Svenskarna: Nu blir bolånen dyrare

Bara den senaste månaden har andelen ökat med nio procentenheter. Ränteoron är därmed den högsta sedan augusti 2023.

”Det är dags att följa John. Dubbelt så många tror på högre räntor nu än förra året samma period. Vi ser vad som händer med räntorna i USA och i Europa, och det börjar bli uppenbart att vi inte kan stå emot, vi kommer snart behöva följa John”, säger Hemad Razavi, vd för Ordna Bolån.

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SBAB spår tre räntehöjningar

Flera prognosmakare delar svenskarnas oro.

Exempelvis räknar SBAB med att Riksbanken höjer styrräntan tre gånger i rad, i november, december och februari.

Det skulle innebära att den rörliga bolåneräntan stiger med sammanlagt 0,75 procentenheter till början av nästa år.

Höjningen motsvarar knappt 440 kronor mer i månaden efter ränteavdrag för varje miljon kronor i bolån.

För ett hushåll med tre miljoner kronor i lån handlar det alltså om cirka 1 320 kronor mer i månaden, eller närmare 16 000 kronor om året.

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”För den som funderar på räntebindningstid är valet inte givet sett till den betydande osäkerhet som omgärdar prognosen”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

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