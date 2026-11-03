Efter flera år av ränteturbulens har svenskarnas förväntningar vänt tvärt. Nu tror fler än varannan på dyrare bolån, den högsta andelen på över tre år. Och det är inte bara hushållen som räknar med stigande räntor.
Svenskarna: Nu blir bolånen dyrare
För ett år sedan trodde drygt var fjärde svensk att bolåneräntorna skulle stiga. I dag är det fler än varannan.
Enligt Ordna Bolåns senaste Bolånebarometer räknar 56,3 procent med högre bolåneräntor under det kommande halvåret, jämfört med 27,2 procent i oktober förra året.
Bara den senaste månaden har andelen ökat med nio procentenheter. Ränteoron är därmed den högsta sedan augusti 2023.
”Det är dags att följa John. Dubbelt så många tror på högre räntor nu än förra året samma period. Vi ser vad som händer med räntorna i USA och i Europa, och det börjar bli uppenbart att vi inte kan stå emot, vi kommer snart behöva följa John”, säger Hemad Razavi, vd för Ordna Bolån.
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SBAB spår tre räntehöjningar
Flera prognosmakare delar svenskarnas oro.
Exempelvis räknar SBAB med att Riksbanken höjer styrräntan tre gånger i rad, i november, december och februari.
Det skulle innebära att den rörliga bolåneräntan stiger med sammanlagt 0,75 procentenheter till början av nästa år.
Höjningen motsvarar knappt 440 kronor mer i månaden efter ränteavdrag för varje miljon kronor i bolån.
För ett hushåll med tre miljoner kronor i lån handlar det alltså om cirka 1 320 kronor mer i månaden, eller närmare 16 000 kronor om året.
”För den som funderar på räntebindningstid är valet inte givet sett till den betydande osäkerhet som omgärdar prognosen”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.
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Handelsbanken räknar också med dyrare bolån
Även Handelsbanken förutspår stigande bolåneräntor.
Enligt deras boränteprognos väntas Riksbanken höja styrräntan i november och därefter ytterligare två gånger under 2027.
Banken räknar med att den genomsnittliga rörliga bolåneräntan stiger från omkring 2,7 procent till 3,4 procent under nästa år.
Allt fler vill binda räntan
De förändrade förväntningarna påverkar också hur svenskarna vill lägga upp sina bolån.
I september uppgav närmare 40 procent att de skulle välja rörlig ränta om de tog ett nytt bolån eller förnyade sitt befintliga. I oktober hade andelen sjunkit till 34 procent.
Nästan två av tre skulle alltså välja bunden ränta. Populärast är två års bindningstid.
”När mer än varannan tror på högre räntor är det naturligt att vilja låsa in sig. Att tvåårsbindningen lockar mest säger mig att folk vill ha förutsägbarhet”, säger Hemad Razavi.
Nästa besked från Riksbanken kommer redan den 4 november.
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