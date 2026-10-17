Prisökningarna tar fart i Europa. Sverige har fortfarande EU:s lägsta inflation, men el och drivmedel har förstås blivit dyrare även här.
Inflationen i euroområdet högsta på tre år – men Sverige sticker ut
Toppar EU:s inflationsliga gör Rumänien.
I september låg inflationen där på 6,5 procent. Parallellt hamnade Sverige längst ned på listan med sina 1 procent, detta enligt den senaste statistiken från Eurostat.
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Europa får högre priser
I både EU och euroområdet steg inflationen från 3,2 procent i augusti till 3,8 procent i september.
För euroområdet är det den högsta nivån på tre år. Bidrog mest till inflationen i euroområdet gjorde energi, följt av tjänster.
Efter Rumänien hade Litauen och Bulgarien EU:s högsta inflation, med 6,1 respektive 5,6 procent. Totalt steg den årliga prisökningstakten i 23 medlemsländer jämfört med augusti. Bara ett land (Slovakien) såg en nedgång.
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Elen och bensinen drar iväg
Även i Sverige har inflationen stigit.
Enligt HIKP, måttet som används för att jämföra inflationen mellan EU-länderna, ökade den svenska inflationen från 0,3 procent i augusti till 1 procent i september. I september förra året låg den på 3,2 procent.
Även SCB:s inflationsmått pekade uppåt. KPIF, som Riksbanken använder för sitt inflationsmål, steg från 0,7 till 1,5 procent.
”Stigande el- och drivmedelspriser bidrog till en högre inflationstakt i september”, konstaterar Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.
Mellan augusti och september blev exempelvis elen 11,7 procent dyrare medan drivmedelspriserna steg med 13,3 procent.
Maten håller emot
I matbutiken såg det förvisso bättre ut för svenska konsumenter.
Livsmedel var 6,5 procent billigare än ett år tidigare och höll alltså tillbaka inflationen något. Lägre priser inom tandvård och lokaltrafik dämpade även det uppgången.
Utan energipriserna låg KPIF-inflationen kvar på 0,5 procent.
Bolånet kan också bli dyrare
Även om Sverige har EU:s lägsta inflation har den alltså börjat stiga. Det innebär också att risken för högre styrränta – och därmed dyrare bolån – ökar.
Riksbanken lämnade i september styrräntan oförändrad på 1,75 procent. Direktionen bedömde dock att räntan behöver höjas framöver. Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig väntas höjningarna börja redan i år.
Flera prognosmakare räknar med höjningar redan i november och ytterligare ett gäng under 2027. Enligt Handelsbankens prognos stiger de rörliga bolåneräntorna från omkring 2,7 procent i snitt till cirka 3,4 procent under nästa år.
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