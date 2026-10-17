Inflationen i euroområdet högsta på tre år – men Sverige sticker ut

Elen och bensinen drar iväg

Även i Sverige har inflationen stigit.

Enligt HIKP, måttet som används för att jämföra inflationen mellan EU-länderna, ökade den svenska inflationen från 0,3 procent i augusti till 1 procent i september. I september förra året låg den på 3,2 procent.

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Även SCB:s inflationsmått pekade uppåt. KPIF, som Riksbanken använder för sitt inflationsmål, steg från 0,7 till 1,5 procent.

”Stigande el- och drivmedelspriser bidrog till en högre inflationstakt i september”, konstaterar Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Mellan augusti och september blev exempelvis elen 11,7 procent dyrare medan drivmedelspriserna steg med 13,3 procent.

Maten håller emot

I matbutiken såg det förvisso bättre ut för svenska konsumenter.

Livsmedel var 6,5 procent billigare än ett år tidigare och höll alltså tillbaka inflationen något. Lägre priser inom tandvård och lokaltrafik dämpade även det uppgången.

Utan energipriserna låg KPIF-inflationen kvar på 0,5 procent.

Bolånet kan också bli dyrare

Även om Sverige har EU:s lägsta inflation har den alltså börjat stiga. Det innebär också att risken för högre styrränta – och därmed dyrare bolån – ökar.

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Riksbanken lämnade i september styrräntan oförändrad på 1,75 procent. Direktionen bedömde dock att räntan behöver höjas framöver. Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig väntas höjningarna börja redan i år.

Flera prognosmakare räknar med höjningar redan i november och ytterligare ett gäng under 2027. Enligt Handelsbankens prognos stiger de rörliga bolåneräntorna från omkring 2,7 procent i snitt till cirka 3,4 procent under nästa år.

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