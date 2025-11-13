Julhandelns stora köpfest närmar sig. Men medan paketvolymerna skjuter i höjden gör även något annat det.
PostNord slår larm: Varannan svensk har drabbats
Senast i oktober varnade PostNord för en ny typ av paketbedrägeri, där bedragaren försöker lägga skulden på postens egna anställda.
Och nu är det dags för en ny varning.
En undersökning från Ipsos, gjord på uppdrag av PostNord, visar att digitala bedrägerier nu blivit en del av vardagen för allt fler svenskar.
Hälften har utsatts – många har gått på en bluff
Nästan varannan svensk, 49 procent, svarar att de någon gång har utsatts för nätbedrägerier eller bluff-sms. Av alla som drabbats säger 18 procent att de faktiskt har gått på ett bedrägeri.
Fler än var femte svensk oroar sig dessutom inför den kommande julhandeln – en period där både e-handeln och risken för att bli lurad ökar kraftigt.
“När paketvolymerna skjuter i höjden passar bedragarna på. De sprider falska länkar och meddelanden i sina försök att lura konsumenter. Därför gäller det att vara sunt misstänksam”, säger Alexis Larsson, säkerhetschef på PostNord, i ett pressmeddelande.
Black Week – högtid för både e-handlare och bedragare
Black Week är en av årets mest intensiva shoppingperioder. Men det är också en tid för lurendrejeri.
Dagens PS har redan tidigare rapporterat om butiker som höjer sina priser inför rea-helger. När Konsumentverket granskade det i fjol framgick det att fyra av tio e-handelsföretag bröt mot lagen på det här området.
Därtill är det en tid då falska leveransmeddelanden och bluff-sms mer eller mindre exploderar. Bedragarna utger sig ofta för att vara PostNord eller andra logistikföretag i hopp om att stressade kunder ska klicka på länkar eller lämna ut uppgifter.
“Bedragarna blir allt mer sofistikerade, men e-handel ska vara trygg och enkel. Vår roll är att ge konsumenterna de verktyg som behövs för att själva kunna se igenom bluffar. En kombination av teknik, kunskap och sunt förnuft är det bästa skyddet”, säger Larsson.
Så skyddar du dig
För att slippa bli lurad bör du använda logistikföretagets egen app, vara vaksam på länkar i mejl och sms, inte öppna bilagor från okända avsändare och aldrig lämna ut personliga uppgifter som lösenord, kortnummer eller BankID.
Om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant är det, som alltid, en varningssignal.
Och misstänker man att man blivit utsatt? Då ska du spärra ditt kort, byta lösenord och kontakta polisen omgående, råder PostNord.
Vill du läsa mer om prisfusket under Black Week? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
