PostNord slår larm: Varannan svensk har drabbats 

Senast i oktober varnade PostNord för en ny typ av paketbedrägeri, där bedragaren försöker lägga skulden på postens egna anställda.

Och nu är det dags för en ny varning.

En undersökning från Ipsos, gjord på uppdrag av PostNord, visar att digitala bedrägerier nu blivit en del av vardagen för allt fler svenskar.

Hälften har utsatts – många har gått på en bluff

Nästan varannan svensk, 49 procent, svarar att de någon gång har utsatts för nätbedrägerier eller bluff-sms. Av alla som drabbats säger 18 procent att de faktiskt har gått på ett bedrägeri.

Fler än var femte svensk oroar sig dessutom inför den kommande julhandeln – en period där både e-handeln och risken för att bli lurad ökar kraftigt.

“När paketvolymerna skjuter i höjden passar bedragarna på. De sprider falska länkar och meddelanden i sina försök att lura konsumenter. Därför gäller det att vara sunt misstänksam”, säger Alexis Larsson, säkerhetschef på PostNord, i ett pressmeddelande.