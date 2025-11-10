Plånboksfrågan – vi svarar på dina frågor om ekonomi

Det är exempel på frågor som Dagens PS redaktion av experter hoppas kunna hjälpa läsarna med i det nya segmentet “Fråga PS”, berättar redaktionschef Edvard Lundkvist.

Snart kan det vara din fråga David Ingnäs svarar på i studion.

Plånboksfrågan ska underlätta för läsaren

“Hela Dagens PS idé är ju att vi ska erbjuda relevanta, viktiga och intressanta nyheter inom ekonomi och sparande på ett enkelt sätt”, säger Edvard Lundkvist och fortsätter:

“Det handlar dels om att de ska vara enkelt och begripligt att ta till sig innehållet, dels enkelt i meningen att vi inte har några betalväggar. Allt är helt kostnadsfritt för läsaren.”

I samma anda öppnar nu Dagens PS frågelådan. Maila in din fråga till [email protected] och döp mailet till Plånboksfrågan.

“Vi vill göra det ännu enklare för läsarna att få veta mer om just det ekonomiska dilemma eller pengafråga man själv går och funderar på i sin vardag”, förklarar Edvard och tillägger:

“Samtidigt tror jag många andra läsare tycker det är kul att höra vilka frågor som andra brottas med.”

