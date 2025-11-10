Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Plånboksfrågan – vi svarar på dina frågor om ekonomi

Plånboksfrågan / Fråga PS
Går du också runt och tänker på pengar? Dagens PS besvarar dina frågor om ekonomi i det nya inslaget Plånboksfrågan. (Kollage: Canva)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Hur kommer man igång med ett barnspar, hur stor blir skatten på min bostadsförsäljning eller hur lägger man bäst om sin ekonomi om man nyss har blivit sambos? Det svarar vi på i Plånboksfrågan.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det är exempel på frågor som Dagens PS redaktion av experter hoppas kunna hjälpa läsarna med i det nya segmentet “Fråga PS”, berättar redaktionschef Edvard Lundkvist.

Skicka in din Plånboksfråga direkt!
Plånboksfrågan
Snart kan det vara din fråga David Ingnäs svarar på i studion.

Plånboksfrågan ska underlätta för läsaren

“Hela Dagens PS idé är ju att vi ska erbjuda relevanta, viktiga och intressanta nyheter inom ekonomi och sparande på ett enkelt sätt”, säger Edvard Lundkvist och fortsätter:

“Det handlar dels om att de ska vara enkelt och begripligt att ta till sig innehållet, dels enkelt i meningen att vi inte har några betalväggar. Allt är helt kostnadsfritt för läsaren.”

I samma anda öppnar nu Dagens PS frågelådan. Maila in din fråga till [email protected] och döp mailet till Plånboksfrågan.

“Vi vill göra det ännu enklare för läsarna att få veta mer om just det ekonomiska dilemma eller pengafråga man själv går och funderar på i sin vardag”, förklarar Edvard och tillägger:

“Samtidigt tror jag många andra läsare tycker det är kul att höra vilka frågor som andra brottas med.”

ANNONS

Missa inte:
Dialogen med läsare är nyckeln till framgång. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

28 okt. 2025

Ekonomi ett ämne som engagera

Vad hoppas du att “fråga PS” ska bidra med?

“Jag vet att våra läsare sitter på viktiga och intresseväckande frågor som andra kommer att ha glädje och nöje av att läsa svaren på. Att fler ska få lära sig mer om ekonomi och att samtidigt hjälpa någon med svar på en viktig fråga.”

“Med 700 000 unika läsare per vecka så är jag övertygad om att det finns många intressanta tankar och frågor om pengar där ute som bara väntar på att bli besvarade.”

Läs även: Här har det blivit 86 000 kronor billigare att bo i hus  – Dagens PS

Så här gör du för att ställa en fråga

Så hur gör man då om man vill ställa en fråga till Dagens PS redaktion?

“Då mailar man sin fråga till [email protected] och märker mailet med Plånboksfrågan eller liknande, så ska vi besvara era frågor så snart vi kan”, förklarar Edvard Lundkvist och understryker att ingen fråga är för liten, för dum eller för stor.

ANNONS

En gång i veckan kommer en fråga från mailkorgen att väljas ut och besvaras av lämplig skribent från Dagens PS och publiceras på sajten. Frågeställaren behöver aldrig träda fram med namn.

Läs även: Kvinnor får tusenlappar mindre i pension – varje månad – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiSpara
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS