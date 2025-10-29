Här har det blivit 86 000 kronor billigare att bo i hus 

Efter några år med skenande kostnader ser det nu ljusare ut för Sveriges husägare. Enligt Zmarta ligger de årliga utgifterna för en genomsnittlig husägare med 70 procents belåning på strax över 160 000 kronor – omkring 3 600 kronor mindre än förra kvartalet.

Jämfört med toppen i början av 2024 har kostnaden fallit med hela 24,6 procent. Det motsvarar cirka 55 000 kronor per år och kan jämföras med årets första kvartal, då kostnaderna “bara” hade minskat med 35 000 kronor.

Fallande bolåneräntor

Bakom den kraftiga minskningen ligger främst fallande bolåneräntor. Sedan räntetoppen har husägarnas ränteutgifter sjunkit med närmare 40 procent.

”Det är en rejäl räntegåva som de svenska husägarna har fått lagom till jul”, säger Zmartas hushållsekonom Ola Söderlind i ett pressmeddelande.

Han tillägger: ”Även om de fallande bolåneräntorna främst gynnar personer med stora bolån, kan många husägare se fram mot mer pengar över i plånböckerna. Förhoppningsvis kan det även gynna hårt prövade butiksägare under årets julhandel”.