Här har det blivit 86 000 kronor billigare att bo i hus 

I Stockholm har kostnaderna för husägare minskat
I Stockholm har kostnaderna för husägare minskat (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

”En rejäl räntegåva lagom till jul”. Så beskriver Zmartas hushållsekonom Ola Söderlind lyftet för Sveriges husägare.

Efter några år med skenande kostnader ser det nu ljusare ut för Sveriges husägare. Enligt Zmarta ligger de årliga utgifterna för en genomsnittlig husägare med 70 procents belåning på strax över 160 000 kronor – omkring 3 600 kronor mindre än förra kvartalet.

Jämfört med toppen i början av 2024 har kostnaden fallit med hela 24,6 procent. Det motsvarar cirka 55 000 kronor per år och kan jämföras med årets första kvartal, då kostnaderna “bara” hade minskat med 35 000 kronor

Fallande bolåneräntor 

Bakom den kraftiga minskningen ligger främst fallande bolåneräntor. Sedan räntetoppen har husägarnas ränteutgifter sjunkit med närmare 40 procent.

”Det är en rejäl räntegåva som de svenska husägarna har fått lagom till jul”, säger Zmartas hushållsekonom Ola Söderlind i ett pressmeddelande

Han tillägger: ”Även om de fallande bolåneräntorna främst gynnar personer med stora bolån, kan många husägare se fram mot mer pengar över i plånböckerna. Förhoppningsvis kan det även gynna hårt prövade butiksägare under årets julhandel”. 

Hus
Sedan räntetoppen har husägarnas ränteutgifter sjunkit med närmare 40 procent (Foto: Zmarta)
Stockholm vinnare – Göteborg halkar efter

Störst effekt syns i Stor-Stockholm, där husnotan minskat med närmare 86 000 kronor sedan toppen. Trots att huspriserna stigit med i snitt 350 000 kronor under samma period har boendekostnaderna rasat tack vare de lägre räntorna.

Att äga hus i Stockholm är förvisso fortfarande rätt dyrt. För en husägare i Stockholm med 70 procents belåning uppgår årskostnaden nu till 248 829 kronor, enligt Zmartas beräkningar.

I Göteborg ser bilden annorlunda ut. Där har utgifterna i stort sett stått still, med en minskning på bara 250 kronor från föregående kvartal.

”Räntefallet äts framförallt upp av ökade elpriser, men även av ökad amortering eftersom småhuspriserna ökat ganska kraftigt i Göteborgsområdet under tredje kvartalet”, säger Söderlind. ”De ökade huspriserna medför också att lånen sväller och ränteutgifterna minskar därför inte lika mycket som i övriga storstadsområden”. 

Mer ekonomiskt svängrum för den som äger hus

Trots regionala skillnader visar trenden att svenska husägare generellt får allt mer ekonomiskt svängrum.

I Malmö har kostnaden minskat med drygt 4 700 kronor sedan förra kvartalet. För landet som helhet ligger den årliga husnotan nu på 160 545 kronor vid 70 procents belåning och 189 464 kronor vid 85 procents belåning.

Vill du veta hur din villa kan bli fyra miljoner kronor billigare? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.

