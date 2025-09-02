Den växer i det tysta och riskerar att bli en tung börda för både dagens och morgondagens skattebetalare. En ny rapport visar att pensionsskulden i Sveriges kommuner och regioner nu passerat 600 miljarder kronor.
Pensionsskulden skenar – kan leda till höjd skatt
Mest läst i kategorin
"Nu pekar det neråt istället för uppåt" – Husutbudet vänder
Efter fyra år av stigande utbud på småhusmarknaden syns nu en förändring. Nya siffror visar att husutbudet krymper. Bostadsmarknaden har länge dominerats av rekordlånga försäljningstider och ett ovanligt stort utbud. Men nu pekar siffrorna åt ett nytt håll. Hemnet rapporterar att småhusmarknaden visar tydliga tecken på ett trendbrott. Missa inte: 3 procent inflation – känns …
Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”
De äldre kvinnor som tidigare dominerade bland Sveriges fattigpensionärer är på väg att ersättas av en ny grupp. “Tyvärr ser jag en risk för att antalet ökar”, säger pensionsekonomen. Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen. Den som jobbar mer får också högre pension. Länge innebar det att äldre kvinnor som arbetat lite eller inte alls …
Här är världens bästa land att pensionera sig i
Gå i pension utomlands? En bra idé om du frågar svenskarna. Men vart ska man flytta? Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Helt märkligt är väl inte det. I Sverige växer oron för pensionen. Samtidigt uppger sju av tio svenska pensionärer att de inte klarar sig på allmän pension. “Det …
Svenskar går miste om 18 miljarder – varje år
Trots att svenska hushåll har över 2 000 miljarder kronor på sparkonton förloras nästan 18 miljarder kronor i ränta årligen. Vi har redan kunnat konstatera att man inte bör ha för mycket pengar på sparkontot. För mycket pengar innebär att du går miste om börsens avkastning. Dessutom kan pengarna förlora värde över tid på grund …
Förslaget: Låt unga använda pension som kontantinsats
Unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Moderata ungdomsförbundet (MUF) tror att problemet kan lösas genom att öppna upp pensionssystemet. Att unga har det knepigt på bostadsmarknaden är ingen nyhet. Bland annat visar beräkningar från Stockholms Handelskammare att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm. Därtill har unga …
Rapporten, som kommer från Skandia, visar att den samlade pensionsskulden har vuxit med omkring 60 miljarder på bara tolv månader. Totalt uppgår den nu till drygt 600 miljarder kronor. Det gör skulden till en av de största ekonomiska utmaningarna för landets kommuner och regioner.
”Tittar man på totalsummorna så handlar det om väldigt stora belopp som riskerar att vältras över på kommande generationer. Vissa kommuner och regioner har en plan för hur dessa skulder ska hanteras, men tyvärr är det alltför få som har en färdig lösning”, säger Greger Gustafson, affärsansvarig Offentlig affär på Skandia, i ett pressmeddelande.
En dold skuld
Pensionsskulden är det som kommuner och regioner är skyldiga sina nuvarande och tidigare anställda i form av intjänade tjänstepensioner. Det är alltså pengar som redan har tjänats in och som ska betalas ut framöver.
En stor del av skulden ligger dessutom utanför balansräkningarna, vilket gör att den inte syns lika tydligt i de officiella redovisningarna. Det kan få konsekvensen att den verkliga ekonomiska tyngden underskattas.
Läs även: Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Färre ska bära en växande skuld
Problemet blir än mer påtagligt av att befolkningen minskar i hälften av Sveriges kommuner. När färre människor i arbetsför ålder ska vara med och betala blir bördan för kommande generationer ännu tyngre.
”Utan en tydlig finansiell plan riskerar de växande pensionsskulderna att bli en gökunge som tränger ut andra välfärdssatsningar som vård, skola och omsorg. Därför är det så viktigt att synliggöra hur verkligheten ser ut”, säger Gustafson.
Missa inte: Här är världens bästa land att pensionera sig i. Dagens PS
Risk för skattehöjningar
Om skulden fortsätter växa utan att mötas av tydliga finansieringslösningar finns en risk för både skattehöjningar och tuffa prioriteringar i välfärden.
Kommunerna kan avsätta pengar i särskilda pensionsfonder eller använda marknadslösningar, men enligt Skandia är det långt ifrån alla som har en genomtänkt strategi.
”Utan en tydlig plan för finansieringen av pensionsskulden kan kommuner tvingas till skattehöjningar eller smärtsamma investeringsprioriteringar”, varnar Gustafson.
En växande tickande bomb
Skandia har följt pensionsskuldernas utveckling i över ett decennium. Syftet med rapporten är att öka kunskapen och sätta problemet i ett sammanhang.
Slutsatsen är: utan långsiktiga finansiella planer riskerar pensionsskulden att bli en tickande bomb som på sikt hotar både välfärdens finansiering och kommunernas ekonomi.
”Vår förhoppning är att fler beslutsfattare inom kommuner och regioner inser allvaret och behovet att arbeta fram finansiella planer för när och hur pensionsskulderna ska finansieras”, skriver Skandia.
Läs också: Dolda pensionsskulden: 300 miljarder. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank
Swedbank har ändrat om i sin portfölj av sektorfavoriter. En verkstadsaktie och en konsumentaktie plockas in där man ser rejäl uppsida framåt. I totalt sju sektorer har storbankens experter valt ut de svenska aktier de tror mest på kommande 12 månader. Läs även: Bråse knockar index – fonden nu nära miljarden – Dagens PS Sju …
Kronofogden slår rekord med nya metoden
En ny metod för att beslagta tillgångar från kriminella har visat sig vara extremt framgångsrik och nu slår Kronofogden rekord i utmätningar. Det handlar nästan uteslutande om bilar och fordon som tas i beslag. En ny metod ger resultat Kronofogden går mot ett nytt rekordår för så kallade distansutmätningar, en metod som har blivit ett …
Pensionsskulden skenar – kan leda till höjd skatt
Den växer i det tysta och riskerar att bli en tung börda för både dagens och morgondagens skattebetalare. En ny rapport visar att pensionsskulden i Sveriges kommuner och regioner nu passerat 600 miljarder kronor. Rapporten, som kommer från Skandia, visar att den samlade pensionsskulden har vuxit med omkring 60 miljarder på bara tolv månader. Totalt …
Vrålande vd hamnar inför domstol
Ett meningsutbyte en måndagsmorgon mellan en vd och en anställd hamnar nu inför domstol. Sade den anställde verkligen upp sig? Det är ett meningsutbyte mellan vd och en anställd på ett Göteborgs-företag som nu slutar i domstol. ”Jag är så jävla trött på dig, ut härifrån”, vrålade vd:n. ”Då blir du väl glad om jag …
Ekonomichefer svänger om AI: Algoritmen ska bli kassako
Företagens finanschefer har länge betraktat AI som ett sätt att få ner kostnaderna. Men en ny global undersökning från Salesforce visar ett skifte. Ekonomicheferna ser inte längre bara minskade kostnader. Tre av fyra tror nu att AI i stället driver tillväxt. Det är en tydlig signal om att tekniken har lämnat det experimentella stadiet. Läs …