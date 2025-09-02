Pensionsskulden skenar – kan leda till höjd skatt 

Rapporten, som kommer från Skandia, visar att den samlade pensionsskulden har vuxit med omkring 60 miljarder på bara tolv månader. Totalt uppgår den nu till drygt 600 miljarder kronor. Det gör skulden till en av de största ekonomiska utmaningarna för landets kommuner och regioner.

”Tittar man på totalsummorna så handlar det om väldigt stora belopp som riskerar att vältras över på kommande generationer. Vissa kommuner och regioner har en plan för hur dessa skulder ska hanteras, men tyvärr är det alltför få som har en färdig lösning”, säger Greger Gustafson, affärsansvarig Offentlig affär på Skandia, i ett pressmeddelande.

En dold skuld

Pensionsskulden är det som kommuner och regioner är skyldiga sina nuvarande och tidigare anställda i form av intjänade tjänstepensioner. Det är alltså pengar som redan har tjänats in och som ska betalas ut framöver.

En stor del av skulden ligger dessutom utanför balansräkningarna, vilket gör att den inte syns lika tydligt i de officiella redovisningarna. Det kan få konsekvensen att den verkliga ekonomiska tyngden underskattas.

Greger Gustafson, affärsansvarig Offentlig affär på Skandia (Foto: Skandia)

