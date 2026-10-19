Pensionsmyndighetens stöd får kritik – från de mest insatta

Fyra av tio tycker att bekräftelsen räcker

Ett särskilt lågt betyg får fondvalsbekräftelsen. Den måste du godkänna innan ett fondval slutförs.

Bekräftelsen ska bland annat tydliggöra att du tar ett större eget ansvar när du lämnar det statliga förvalet AP7 Såfa. Mer än åtta av tio som har bytt fond tycker att det ansvaret framgår tydligt.

Bara fyra av tio som gör egna fondval tycker däremot att bekräftelsen ger tillräckligt stöd för ett väl övervägt val.

Den visar också hur hela fondportföljens avgift, risk och hållbarhet påverkas. En möjlig förklaring till det låga betyget är enligt rapporten att det inte framgår tillräckligt tydligt att uppgifterna gäller portföljen som helhet.

Få har gjort kunskapstestet

Det finns också ett kunskapstest i premiepensionsguiden. De flesta i den undersökta gruppen har inte gjort det.

Bland dem som gjort egna fondval och besökt fondtorget sedan guiden infördes 2024 uppger ungefär en fjärdedel att de genomfört testet.

Om det sedan påverkar fondvalen undersöktes inte.

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Rapporten visar heller inte om spararna gör mer genomtänkta placeringar tack vare hjälpen. Den visar vad de tycker om den. Myndigheten vill därför att framtida utvärderingar även granskar hur de faktiska valen påverkas.

Du behöver inte välja själv

För den som vill göra egna fondval erbjuder myndigheten information och stöd inför beslutet. Men något krav på att själv jämföra och välja fonder finns inte.

Gör du inget aktivt val placeras pengarna i AP7 Såfa, det statliga förval som är tänkt att vara en lämplig lösning för alla sparare.

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