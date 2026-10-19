Sparare som uppger att de är mer insatta i fondsparande ger Pensionsmyndighetens fondhjälp lägre betyg. Även de som gjort många fondval är mer kritiska. Nu vill myndigheten anpassa stöden bättre efter spararnas behov.
Pensionsmyndighetens stöd får kritik – från de mest insatta
Risk, avgifter och hur fonderna fungerar tillsammans. Det saknas inte saker att fundera över för den som vill sköta premiepensionen själv.
Lite hjälp på vägen kan följaktligen vara välkommen.
Pensionsmyndigheten erbjuder flera stöd inför fondvalet. Mest nöjda med dem är dock de som aldrig har bytt fond.
Bland dem som har bytt tycker bara omkring hälften att hjälpen räcker för att göra väl övervägda val, enligt myndighetens nya rapport.
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Fler fondval, lägre betyg
I en enkät från vintern 2025/26 fick pensionssparare och pensionärer gå igenom premiepensionsguiden, fondtorget och fondvalsbekräftelsen. Därefter fick de bedöma hur hjälpsamma stöden var.
En majoritet av dem som aldrig har bytt fond ansåg, alltså, att stöden var tillräckliga. De som hade bytt var mindre nöjda.
Personer som gjort många fondval, har högre utbildning eller själva uppger att de är mer insatta i fondsparande är generellt mer kritiska.
Pensionsmyndigheten drar slutsatsen att stöden behöver anpassas bättre efter olika sparares behov.
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Fyra av tio tycker att bekräftelsen räcker
Ett särskilt lågt betyg får fondvalsbekräftelsen. Den måste du godkänna innan ett fondval slutförs.
Bekräftelsen ska bland annat tydliggöra att du tar ett större eget ansvar när du lämnar det statliga förvalet AP7 Såfa. Mer än åtta av tio som har bytt fond tycker att det ansvaret framgår tydligt.
Bara fyra av tio som gör egna fondval tycker däremot att bekräftelsen ger tillräckligt stöd för ett väl övervägt val.
Den visar också hur hela fondportföljens avgift, risk och hållbarhet påverkas. En möjlig förklaring till det låga betyget är enligt rapporten att det inte framgår tillräckligt tydligt att uppgifterna gäller portföljen som helhet.
Få har gjort kunskapstestet
Det finns också ett kunskapstest i premiepensionsguiden. De flesta i den undersökta gruppen har inte gjort det.
Bland dem som gjort egna fondval och besökt fondtorget sedan guiden infördes 2024 uppger ungefär en fjärdedel att de genomfört testet.
Om det sedan påverkar fondvalen undersöktes inte.
Rapporten visar heller inte om spararna gör mer genomtänkta placeringar tack vare hjälpen. Den visar vad de tycker om den. Myndigheten vill därför att framtida utvärderingar även granskar hur de faktiska valen påverkas.
Du behöver inte välja själv
För den som vill göra egna fondval erbjuder myndigheten information och stöd inför beslutet. Men något krav på att själv jämföra och välja fonder finns inte.
Gör du inget aktivt val placeras pengarna i AP7 Såfa, det statliga förval som är tänkt att vara en lämplig lösning för alla sparare.
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