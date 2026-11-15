Ensamstående kvinnliga pensionärer har på nio år gått förbi sammanboende par och har i dag 370 kronor mer i månaden än paren har per person. Från januari får paren den större höjningen, när inkomstpensionen räknas upp med 2,2 procent och garantipensionen med 0,7 procent.
Pensionen för ensamstående kvinnor går om gifta par
År 2017 hade den genomsnittliga ensamstående kvinnan i Pensionsmyndighetens typfall 16 240 kronor i månaden efter skatt, i fasta priser och med bostadstillägg, medan ett sammanboende pensionärspar hade 17 560 kronor per person.
I år har kvinnan 19 990 kronor och paret 19 620 kronor per person, enligt myndighetens rapport om pensionärernas inkomster.
Kvinnans inkomst steg med 3 750 kronor, eller 23,1 procent, och parets med 2 060 kronor per person, eller 11,7 procent, alltså 1 690 kronor mindre i månaden. Parets ökning är den svagaste av de fem typfall som myndigheten följer.
”Den som fått högst höjning av pensionen genom garantipensionen är den genomsnittliga kvinnan. Hon har haft starkast inkomstutveckling sedan 2017, både procentuellt och sett till kronor per månad”, sa Philip Berlin Jarhamn, analytiker på Pensionsmyndigheten, när rapporten kom i april.
Paret har ändå högre ekonomisk standard. Måttet på 370 kronor gäller inkomst per person, men två personer delar på hyra och el, och med de gemensamma kostnaderna inräknade ligger parets standard 5 900 kronor högre per person och månad än den ensamstående kvinnans, enligt rapporten.
Grundskyddet bar kvinnan genom inflationen
Garantipensionen räknas upp med prisbasbeloppet och följer därmed priserna. Utöver det höjdes den 2020, och i augusti 2022 höjdes både garantipensionen och bostadstillägget. Kvinnan i typfallet har både garantipension och bostadstillägg, men paret har ingetdera.
”Under åren med hög inflation följde garantipensionen priserna medan inkomstpension och löner förändrades mycket lite vilket får utslag i sådana här studier”, sa Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna, till medlemstidningen Senioren dagen efter rapporten.
Mellan 2020 och 2024 ökade kvinnans köpkraft därför med 1 370 kronor i månaden, medan parets minskade med 1 120 kronor per person, enligt rapporten.
Lönerna styr höjningen 2027
Från januari slår samma mekanism åt andra hållet. Prisbasbeloppet höjs 2027 bara från 59 200 till 59 600 kronor, eller 0,7 procent, medan inkomstpensionen följer lönerna och höjs med 2,2 procent, enligt Pensionsmyndighetens besked den 19 oktober.
Kvinnan i typfallet har både inkomst- och garantipension och hör därmed till de nästan 800 000 pensionärer som får en höjning på mellan 0,7 och 2,2 procent, enligt Pensionsmyndigheten. Paret saknar garantipension och får hela höjningen på 2,2 procent av sin allmänna pension.
I kronor syns skillnaden i ytterlägena. Högsta garantipensionen för en ensamstående är i år 11 988 kronor i månaden, eller 2,43 prisbasbelopp, och höjs 2027 med 81 kronor till 12 069 kronor. En ensamstående med 18 241 kronor i inkomstpension, gränsen där garantipensionen upphör, får drygt 400 kronor mer före skatt.
”Det mesta tyder på att inkomstpensionen ökar mer än prisutvecklingen under 2027, vilket i så fall innebär lite högre köpkraft för pensionärer med inkomstpension nästa år”, säger Joel Stade, sakkunnig i pensionärers ekonomi på PRO, till PRO-tidningen Pensionären.
För hela perioden fram till 2029 räknar Pensionsmyndigheten ändå med att både kvinnan och paret förlorar köpkraft, eftersom inflationen enligt Konjunkturinstitutets prognos från december väntas bli högre än både uppräkningen av inkomstpensionen och prisbasbeloppet.
Kvinnan väntas ha 490 kronor mindre i månaden 2029 än i dag och paret 300 kronor mindre per person, och då krymper kvinnans försprång från 370 till 180 kronor.