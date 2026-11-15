Pensionen för ensamstående kvinnor går om gifta par

I år har kvinnan 19 990 kronor och paret 19 620 kronor per person, enligt myndighetens rapport om pensionärernas inkomster.

Kvinnans inkomst steg med 3 750 kronor, eller 23,1 procent, och parets med 2 060 kronor per person, eller 11,7 procent, alltså 1 690 kronor mindre i månaden. Parets ökning är den svagaste av de fem typfall som myndigheten följer.

”Den som fått högst höjning av pensionen genom garantipensionen är den genomsnittliga kvinnan. Hon har haft starkast inkomstutveckling sedan 2017, både procentuellt och sett till kronor per månad”, sa Philip Berlin Jarhamn, analytiker på Pensionsmyndigheten, när rapporten kom i april.

Paret har ändå högre ekonomisk standard. Måttet på 370 kronor gäller inkomst per person, men två personer delar på hyra och el, och med de gemensamma kostnaderna inräknade ligger parets standard 5 900 kronor högre per person och månad än den ensamstående kvinnans, enligt rapporten.

För den som lever ensam på låg pension kan en extra tusenlapp i månaden avgöra om tandläkarbesöket blir av eller om elräkningen går att betala utan att ta från sparkontot. Foto: Unsplash

Grundskyddet bar kvinnan genom inflationen

Garantipensionen räknas upp med prisbasbeloppet och följer därmed priserna. Utöver det höjdes den 2020, och i augusti 2022 höjdes både garantipensionen och bostadstillägget. Kvinnan i typfallet har både garantipension och bostadstillägg, men paret har ingetdera.

”Under åren med hög inflation följde garantipensionen priserna medan inkomstpension och löner förändrades mycket lite vilket får utslag i sådana här studier”, sa Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna, till medlemstidningen Senioren dagen efter rapporten.

Mellan 2020 och 2024 ökade kvinnans köpkraft därför med 1 370 kronor i månaden, medan parets minskade med 1 120 kronor per person, enligt rapporten.