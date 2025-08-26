Dagens PS
Historiskt beslut: Ny ”gas” ska ge högre pensioner

Ny gas I systemet
Pensionsgruppen håller gemensam pressträff (Foto: Anders Wiklund/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Efter år av diskussioner har riksdagens pensionsgrupp nått en uppgörelse. En ny mekanism – kallad ”gas” – införs i pensionssystemet. Syftet är att pensionärerna ska få mer pengar i tider då systemet går med stora överskott.

Förändringen beskrivs som en av de största på flera decennier. Om inkomstpensionens överskott blir tillräckligt stort, ska en del av pengarna fördelas till pensionärerna. 

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) lyfter fram att beslutet får betydelse för både dagens och framtidens pensionärer.

”Vi har fattat ett historiskt beslut som på sikt kommer ge mer pengar i plånboken till dagens pensionärer – men också till morgondagens pensionärer”, säger hon.

Anna Tenje om pensionen
Vi har fattat ett historiskt beslut, konstaterar Anna Tenje (M) (Foto: Anders Wiklund/TT)

Vid tisdagens pressträff utvecklade hon:

”Jag är mycket glad över att vi kommit överens om att lägga denna lilla pusselbit i det stora tiotusenbitarspusslet som pensionssystemet är”. 

Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter

Enighet efter år av strid om pensionen

Pensionerna har länge varit en het politisk fråga. Kritiken har handlat om att den allmänna pensionen blivit för låg i förhållande till lönenivån. 

Från flera håll, framför allt till vänster, har det länge framförts att pensionsavgiften bör höjas för att stärka pensionerna.

Den nya lösningen innebär i stället att pensionerna får en skjuts i goda tider. 

Pensionsgruppen, där numera samtliga riksdagspartier ingår, står enhälligt bakom beslutet, rapporterar Tv4 Nyheterna

Läs även: Oron för pensionen växer – experterna varnar för skattesmäll. Dagens PS

Mer pengar i plånboken

Förändringen innebär att om överskottet i inkomstpensionssystemet blir tillräckligt stort – ett balanstal över 15 procent – ska pengarna delas ut till pensionärerna.

Vid senaste årsskiftet låg balanstalet på nästan 17 procent, enligt Pensionsmyndigheten, vilket betyder att förutsättningarna redan nu finns på plats.

En av de största reformerna sedan 1990-talet

Sedan det nuvarande pensionssystemet sjösattes på 1990-talet har få lika omfattande förändringar gjorts. 

Beskedet om ”gasen” markerar därför ett avgörande steg för ett system som länge varit under hård press. 

Tanken är att gasen införs den 1 januari 2027.

Läs också: Då tjänar du in till pensionen – utan jobb. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

