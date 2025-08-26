Historiskt beslut: Ny ”gas” ska ge högre pensioner

Förändringen beskrivs som en av de största på flera decennier. Om inkomstpensionens överskott blir tillräckligt stort, ska en del av pengarna fördelas till pensionärerna.

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) lyfter fram att beslutet får betydelse för både dagens och framtidens pensionärer.

”Vi har fattat ett historiskt beslut som på sikt kommer ge mer pengar i plånboken till dagens pensionärer – men också till morgondagens pensionärer”, säger hon.

Vi har fattat ett historiskt beslut, konstaterar Anna Tenje (M) (Foto: Anders Wiklund/TT)

Vid tisdagens pressträff utvecklade hon:

”Jag är mycket glad över att vi kommit överens om att lägga denna lilla pusselbit i det stora tiotusenbitarspusslet som pensionssystemet är”.

Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter.

Enighet efter år av strid om pensionen

Pensionerna har länge varit en het politisk fråga. Kritiken har handlat om att den allmänna pensionen blivit för låg i förhållande till lönenivån.

Från flera håll, framför allt till vänster, har det länge framförts att pensionsavgiften bör höjas för att stärka pensionerna.

Den nya lösningen innebär i stället att pensionerna får en skjuts i goda tider.

Pensionsgruppen, där numera samtliga riksdagspartier ingår, står enhälligt bakom beslutet, rapporterar Tv4 Nyheterna.

