Pensionärer kan krävas på pengar – detta har många missat

Det här måste pensionärer anmäla

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Pensionärer med bostadstillägg ansvarar själva för att meddela Pensionsmyndigheten när exempelvis inkomster, sparande eller boendeförhållanden förändras.

Du måste, exempelvis, anmäla om tjänstepensionen förändras eller om du flyttar ihop med en partner.

Även förändringar i sparandet kan påverka ersättningen. Har du tillgångar över 100 000 kronor behöver du anmäla ändrade uppgifter om exempelvis bankkonton, aktier och fonder.

Pensionsmyndigheten pekar särskilt ut felaktiga uppgifter om tillgångar och skulder som ett problem. Under 2025 uppskattas sådana fel ha orsakat utbetalningar på 315 miljoner kronor.

Ytterligare 312 miljoner kronor kopplas till bosättning och vistelser utomlands.

Kan krävas på pengar

Pensionärer som fått för mycket pengar kan bli återbetalningsskyldiga, även om misstaget inte varit avsiktligt.

Enligt Pensionsmyndigheten görs en individuell bedömning innan ett återkrav beslutas.

Om myndigheten kräver tillbaka en skattepliktig ersättning kan pensionären behöva återbetala hela bruttobeloppet, alltså även den skatt som redan dragits.

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Skatten kan sedan återfås via Skatteverket året därpå.

Pensionärer som inte kan betala hela skulden direkt kan ansöka om en avbetalningsplan. Den gäller normalt i högst tolv månader och ränta tillkommer.

Skulden kan hamna hos Kronofogden

Om återkravet inte betalas i tid tillkommer dröjsmålsränta på tio procent. Ärendet kan också lämnas vidare till Kronofogden, vilket medför ytterligare avgifter.

Pensionsmyndigheten framhåller att många ersättningar betalas ut under lång tid. Därför kan ett fel som inte upptäcks få stora ekonomiska konsekvenser.

”Många av Pensionsmyndighetens förmåner pågår i åratal eftersom de betalas ut livet ut. Det innebär att stora belopp kan stoppas när vi upptäcker felaktigheterna”, säger Kristian Seth, analyschef på Pensionsmyndigheten.

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