Har du bostadstillägg och glömt att meddela Pensionsmyndigheten att din ekonomi har förändrats? Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar, även om du inte gjort något medvetet fel. En ny rapport visar att nästan 1,6 miljarder kronor betalades ut felaktigt förra året.
Pensionärer kan krävas på pengar – detta har många missat
Under 2025 betalade Pensionsmyndigheten ut närmare 483 miljarder kronor i pensioner och andra ersättningar. Av dessa har nästan 1,6 miljarder kronor hamnat fel. Åtminstone om man ska tro Pensionsmyndighetens egna uppskattningar.
I en ny rapport förklarar myndigheten att en stor del av de felaktiga utbetalningarna beror på att pensionärer inte har meddelat när deras ekonomiska förhållanden förändrats. Ett kostsamt misstag, visar det sig.
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Över en miljard i felaktiga bostadstillägg
Störst är problemen inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Här uppskattas felaktiga utbetalningar till drygt en miljard kronor, vilket motsvarar nästan sju procent av ersättningarna.
Enligt rapporten orsakas 95 procent av det felaktigt utbetalda beloppet inom dessa förmåner av förmånstagarna själva.
Men det handlar sällan om medvetet fusk.
”Även om det finns ärenden där vi upptäcker grov oaktsamhet och avsiktligt utnyttjande av socialförsäkringen så beror felaktiga utbetalningar oftast på att man inte har förstått sin skyldighet att rapportera in ändrade förhållanden eller missat att göra det. Det handlar sällan om uppsåt”, säger Lisa Nordenhäll, kontrollenhetschef på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.
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Det här måste pensionärer anmäla
Pensionärer med bostadstillägg ansvarar själva för att meddela Pensionsmyndigheten när exempelvis inkomster, sparande eller boendeförhållanden förändras.
Du måste, exempelvis, anmäla om tjänstepensionen förändras eller om du flyttar ihop med en partner.
Även förändringar i sparandet kan påverka ersättningen. Har du tillgångar över 100 000 kronor behöver du anmäla ändrade uppgifter om exempelvis bankkonton, aktier och fonder.
Pensionsmyndigheten pekar särskilt ut felaktiga uppgifter om tillgångar och skulder som ett problem. Under 2025 uppskattas sådana fel ha orsakat utbetalningar på 315 miljoner kronor.
Ytterligare 312 miljoner kronor kopplas till bosättning och vistelser utomlands.
Kan krävas på pengar
Pensionärer som fått för mycket pengar kan bli återbetalningsskyldiga, även om misstaget inte varit avsiktligt.
Enligt Pensionsmyndigheten görs en individuell bedömning innan ett återkrav beslutas.
Om myndigheten kräver tillbaka en skattepliktig ersättning kan pensionären behöva återbetala hela bruttobeloppet, alltså även den skatt som redan dragits.
Skatten kan sedan återfås via Skatteverket året därpå.
Pensionärer som inte kan betala hela skulden direkt kan ansöka om en avbetalningsplan. Den gäller normalt i högst tolv månader och ränta tillkommer.
Skulden kan hamna hos Kronofogden
Om återkravet inte betalas i tid tillkommer dröjsmålsränta på tio procent. Ärendet kan också lämnas vidare till Kronofogden, vilket medför ytterligare avgifter.
Pensionsmyndigheten framhåller att många ersättningar betalas ut under lång tid. Därför kan ett fel som inte upptäcks få stora ekonomiska konsekvenser.
”Många av Pensionsmyndighetens förmåner pågår i åratal eftersom de betalas ut livet ut. Det innebär att stora belopp kan stoppas när vi upptäcker felaktigheterna”, säger Kristian Seth, analyschef på Pensionsmyndigheten.
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