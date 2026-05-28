Den dolda pensionsfällan: Bara 3 procent gör detta 

Kan slå hårt vid skilsmässa

Problemet blir extra tydligt om paret separerar.

”Om man har varit gift och inte har skrivit något delar man rakt av på allt utom pensionsförsäkringarna så det är där det uppstår en orättvisa. Om den ena har tagit mindre ansvar för hemmet men dragit in mest pengar så delar man lika på allt men inte på tjänstepension”, säger Patrick Siegbahn.

Enligt Arbetsvärldens undersökning är det dessutom bara 2 procent av dem som lever i parförhållande som har skrivit äktenskapsförord för att kompensera den som tjänar mindre.

Föräldraledighet får följder

Den som är föräldraledig eller går ner i arbetstid kan också halka efter i sin löneutveckling.

Patrick Siegbahn säger att många kan bli överraskade när de ser vad det faktiskt innebär.

”Om man tittar på resultatet kan man få en liten chock för det är ganska mycket pengar det handlar om. Är man borta ett år tappar man ett år i löneutvecklingen och därefter sedan alla kommande år”.

Läs även: Dolda avgifter på pensioner – förmedlarna drar in storkovan. Realtid

ANNONS

”Bermudatriangel av ointresse”

En förklaring till att så få agerar är att pensionen känns avlägsen och krånglig.

”Det är denna kombination av olika psykologiska spärrar som gör det till en Bermudatriangel av ointresse för många. Vi är dåliga på att agera när vi inte får belöningarna direkt. Därför har människor svårt att se vad uppsidan är”, säger Siegbahn.

För gifta par finns vissa möjligheter att jämna ut skillnader genom juridiska dokument och äktenskapsförord.

Gifta par kan också föra över sin premiepension till den partner som tjänar mindre eller har lägre pension. Det är ett sätt att jämna ut ekonomin och kompensera för den som kanske jobbat deltid eller tagit större ansvar i hemmet.

Ett alternativ till att föra över premiepensionen är att starta ett särskilt sparande i partnerns namn och göra den till enskild egendom – vilket skyddar pengarna vid en eventuell skilsmässa.

Läs också: Flitigt sparande kan straffa sig – med mindre pengar som pensionär. Realtid