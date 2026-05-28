Hundratusentals svenskar jobbar längre – så mycket tjänar de 

Det motsvarar 11 procent av Sveriges äldre befolkning i åldersgruppen. De vanligaste åldrarna för att vara så kallad jobbonär var 66, 67 och 68 år.

Kan ge mer i plånboken

Att bli jobbonär kan dessutom löna sig.

I ett räkneexempel från Länsförsäkringar kan en undersköterska med en månadsinkomst på 24 000 som tar ut 70 procent i pension och samtidigt jobbar vidare 30 procent få ut 21 038 kronor efter skatt varje månad.

Det är 1 584 kronor mer än om personen går i pension helt vid samma ålder.

För en lärare (inkomst 36 000) handlar det om drygt 2 000 kronor mer i månaden efter skatt och för en ingenjör (inkomst 49 000) runt 2 279 kronor.

En privat tjänsteman som fortsätter jobba två år på halvtid efter riktåldern kan enligt tidigare beräkningar få så mycket som 6 000 kronor extra varje månad. Är man offentligt anställd ligger samma siffra på 4 000 kronor.

