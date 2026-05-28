Att gå i pension behöver inte längre betyda att man helt lämnar arbetslivet. Hundratusentals svenskar kombinerar idag pension med jobb.
Hundratusentals svenskar jobbar längre – så mycket tjänar de
En växande skara pensionärer jobbar. Mellan 2005 och 2024 fördubblades antalet personer som jobbar i åldersgruppen 65-74.
Under 2024 fanns det 263 000 personer i åldrarna 62 till 86 år som både tog ut allmän pension och hade en pensionsgrundande inkomst, enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten.
Det motsvarar 11 procent av Sveriges äldre befolkning i åldersgruppen. De vanligaste åldrarna för att vara så kallad jobbonär var 66, 67 och 68 år.
Kan ge mer i plånboken
Att bli jobbonär kan dessutom löna sig.
I ett räkneexempel från Länsförsäkringar kan en undersköterska med en månadsinkomst på 24 000 som tar ut 70 procent i pension och samtidigt jobbar vidare 30 procent få ut 21 038 kronor efter skatt varje månad.
Det är 1 584 kronor mer än om personen går i pension helt vid samma ålder.
För en lärare (inkomst 36 000) handlar det om drygt 2 000 kronor mer i månaden efter skatt och för en ingenjör (inkomst 49 000) runt 2 279 kronor.
En privat tjänsteman som fortsätter jobba två år på halvtid efter riktåldern kan enligt tidigare beräkningar få så mycket som 6 000 kronor extra varje månad. Är man offentligt anställd ligger samma siffra på 4 000 kronor.
Så mycket tjänar dagens jobbonärer
Pensionsmyndighetens rapport visar att arbetsinkomsten hos jobbonärerna ofta är betydligt lägre än pensionen. Bland kvinnliga jobbonärer låg medianinkomsten från arbete på 116 000 kronor per år under 2024. Det motsvarar ungefär 9 700 kronor i månaden.
För manliga jobbonärer var medianen 136 000 kronor per år, eller drygt 11 300 kronor i månaden. Var tionde manlig jobbonär hade en förvärvsinkomst på 429 000 kronor eller mer.
Samtidigt var den allmänna pensionen högre. Kvinnliga jobbonärer hade en medianpension på 199 000 kronor per år, medan männen hade 218 000 kronor.
Räknar ihop medelbeloppen hade kvinnliga jobbonärer i genomsnitt 364 000 kronor per år i allmän pension och förvärvsinkomst, motsvarande drygt 30 300 kronor i månaden. För män var motsvarande summa 426 000 kronor, eller 35 500 kronor i månaden. Tjänstepension eller privat pensionssparande ingår inte i den uträkningen.
Här jobbar flest vidare
Bland kvinnliga jobbonärer var det vanligaste yrket skötare eller personlig assistent. Totalt arbetade 11 600 kvinnor i den yrkesgruppen, vilket motsvarar 10,4 procent av de kvinnliga jobbonärerna.
Därefter följde undersköterskor, där 6 500 kvinnor arbetade vidare samtidigt som de tog ut pension. På tredje plats fanns kontorsassistenter, sekreterare och sjuksköterskor, med 6 400 personer.
Bland männen var lastbils- och bussförare den vanligaste gruppen. Totalt fanns 8 200 manliga jobbonärer i yrket, vilket motsvarar 5,4 procent av de manliga jobbonärerna.
På andra plats kom skötare och personliga assistenter, följt av växtodlare inom jordbruk och trädgård.
