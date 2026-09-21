Nya siffror: Så länge väntas du som svensk leva

Här väntar längst pensionärsliv

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I Luxemburg väntas män få 22 år som pensionärer, längst inom EU. Därefter följer bland annat Grekland med 21 år samt Frankrike och Slovenien med 20,7 år.

I andra änden finns Bulgarien och Ungern. Där väntas män leva 14,7 år efter pensionsåldern. Även i Lettland, Rumänien och Litauen är tiden kortare än 16 år.

Bland kvinnorna är spannet också stort. Kvinnor i Luxemburg beräknas få drygt 25 år som pensionärer. I Ungern handlar det om 18,6 år.

Turkiet sticker ut rejält i sammanställningen. Där väntas män få 27,3 år och kvinnor hela 34,5 år efter den formella pensionsåldern.

Förklaringen finns framför allt i landets låga pensionsåldrar. År 2024 låg de på 52 år för män och 49 år för kvinnor. I praktiken lämnar turkar dock arbetsmarknaden betydligt senare, vilket gör siffrorna mindre uppseendeväckande när den faktiska utträdesåldern räknas in.

Kvinnor får fler år men lägre pension

I genomsnitt väntas kvinnor i EU leva 3,4 år längre som pensionärer än män. Det kan låta som en fördel, men innebär också att pensionspengarna ska räcka under fler år.

Samtidigt får kvinnor i OECD-länderna i genomsnitt 23 procent lägre pension än män.

Ett längre pensionärsliv behöver med andra ord inte betyda ett rikare sådant. För många kvinnor väntar fler år efter arbetslivet, men med mindre pengar att röra sig med.

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