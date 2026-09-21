Hur många år återstår när arbetslivet är över? En ny europeisk jämförelse visar hur länge svenska kvinnor och män väntas leva som pensionärer.
Nya siffror: Så länge väntas du som svensk leva
Hur många år återstår när arbetslivet är över? Svaret beror förstås på vem du är, men också på var i Europa du bor.
En ny sammanställning från Euronews jämför den formella pensionsåldern med den förväntade återstående livslängden i 32 europeiska länder.
Resultatet visar stora skillnader. Medan vissa européer (statistiskt, såklart) kan se fram emot mer än 20 år som pensionärer får andra nöja sig med betydligt färre.
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Svenska män över EU-snittet
I EU väntas män i genomsnitt leva i 18,4 år efter att de nått pensionsåldern. För kvinnor är motsvarande siffra 21,8 år.
Svenska män ligger en bit över genomsnittet. De väntas leva i ytterligare 19,4 år efter pensionsåldern, alltså ett år längre än genomsnittet för män i EU.
För svenska kvinnor ser bilden något annorlunda ut. De beräknas få 21,5 år som pensionärer, vilket är strax under EU-snittet för kvinnor.
Beräkningarna bygger på pensionsåldrar från OECD samt uppgifter om återstående förväntad livslängd från Eurostat. De visar alltså inte hur länge varje person faktiskt kommer att leva eller hur många år någon väljer att arbeta.
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Här väntar längst pensionärsliv
I Luxemburg väntas män få 22 år som pensionärer, längst inom EU. Därefter följer bland annat Grekland med 21 år samt Frankrike och Slovenien med 20,7 år.
I andra änden finns Bulgarien och Ungern. Där väntas män leva 14,7 år efter pensionsåldern. Även i Lettland, Rumänien och Litauen är tiden kortare än 16 år.
Bland kvinnorna är spannet också stort. Kvinnor i Luxemburg beräknas få drygt 25 år som pensionärer. I Ungern handlar det om 18,6 år.
Turkiet sticker ut rejält i sammanställningen. Där väntas män få 27,3 år och kvinnor hela 34,5 år efter den formella pensionsåldern.
Förklaringen finns framför allt i landets låga pensionsåldrar. År 2024 låg de på 52 år för män och 49 år för kvinnor. I praktiken lämnar turkar dock arbetsmarknaden betydligt senare, vilket gör siffrorna mindre uppseendeväckande när den faktiska utträdesåldern räknas in.
Kvinnor får fler år men lägre pension
I genomsnitt väntas kvinnor i EU leva 3,4 år längre som pensionärer än män. Det kan låta som en fördel, men innebär också att pensionspengarna ska räcka under fler år.
Samtidigt får kvinnor i OECD-länderna i genomsnitt 23 procent lägre pension än män.
Ett längre pensionärsliv behöver med andra ord inte betyda ett rikare sådant. För många kvinnor väntar fler år efter arbetslivet, men med mindre pengar att röra sig med.
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