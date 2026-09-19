Hela 65 procent – nästan sju av tio svenskar – vill ha mer i pension, men vet inte hur de ska få det, visar ny rapport.
Knappt 7 av 10 vet inte hur de ska höja sin pension – "kvinnor mer osäkra"
Det är Söderberg & Partners ”Pensionssprickan 2026” som avslöjar att en så stor andel av svenskarna inte har den blekaste aning om hur de kan få högre pension.
Rapporten från Söderberg & Partners Insurance Consulting, som även Dagens PS systertidning E55 ger utrymme åt, är baserad på en Novus‑undersökning om hur svenskarnas pensionsmål och förväntningar har utvecklats sedan 2021 och 2022, samt hur insatta de är i riktåldern som infördes i det allmänna pensionssystemet tidigare i år.
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Bara var fjärde tror sig nå pensionsmålet
Undersökningen visar att majoriteten (64 procent) har som mål att få ut minst 71 procent av lönen i pension, men endast 25 procent ( en fjärdedel) tror att de kommer att nå den nivån.
Både målsättning och förväntan har ökat marginellt sedan tidigare mätningar, men avståndet mellan dem består.
Och hela 65 procent, knappt sju av tio, vet inte vad som krävs i pensionssparande för att nå sin drömpension.
Mattias Koch, pensionsrådgivare på Söderberg & Partners och förklarar att bättre insikt gör det enklare att fatta ”välgrundade beslut” om sin pension.
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Pensionsexperten: Det är oroväckande
När det kommer till riktåldern finns också uppenbara luckor. Nästan hälften, 48 procent, uppger att de inte vet hur riktåldern påverkar pensionen och möjligheten att gå i pension.
Och 58 procent svarar att de vill gå i pension vid 65 års ålder eller tidigare – trots att riktåldern för många åldersgrupper redan nu ligger på 67 år.
”Kunskapen om riktåldern är något högre än vi väntat oss, vilket är positivt. Men att nästan hälften inte vet hur riktåldern påverkar pensionen, och att många planerar för en pension som inte är förenlig med systemets nya förutsättningar, är oroväckande. Åldern 65 år har varit en norm länge, så nu när pensionsåldern förändras krävs mer kunskap för att säkerställa att alla har rätt förutsättningar i sin pensionsplanering”, säger Mattias Koch i pressmeddelandet.
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Kvinnor mer osäkra än män om sin pension
Det är stora skillnader mellan mäns och kvinnors uppfattning om pensionen, visar rapporten vidare. 72 procent av männen har som mål att få ut minst 71 procent av sin lön i pension, jämfört med kvinnorna där 55 procent har lika hög målsättning.
Betydligt fler kvinnor än män vet heller inte hur de kan få en drägligare pension på ålderns höst. Det är 72 procent av kvinnorna som uppger det medan siffran för männen är 57 procent.
”Vi kan se att kvinnor är mer osäkra i sina svar, har lägre målsättning och sparar mindre till sin pension. Eftersom pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen behöver pensionsfrågor belysas tidigt i arbetslivet för att minska ekonomisk ojämställdhet senare i livet. Sedan är det intressant att se att fler kvinnor än män svarade rätt på kunskapsfrågan om riktåldern – kan det vara så att kvinnor ibland underskattar sin egen kunskap?” säger Mattias Koch.
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