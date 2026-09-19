Knappt 7 av 10 vet inte hur de ska höja sin pension – "kvinnor mer osäkra"

Rapporten från Söderberg & Partners Insurance Consulting, som även Dagens PS systertidning E55 ger utrymme åt, är baserad på en Novus‑undersökning om hur svenskarnas pensionsmål och förväntningar har utvecklats sedan 2021 och 2022, samt hur insatta de är i riktåldern som infördes i det allmänna pensionssystemet tidigare i år.

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Bara var fjärde tror sig nå pensionsmålet

Undersökningen visar att majoriteten (64 procent) har som mål att få ut minst 71 procent av lönen i pension, men endast 25 procent ( en fjärdedel) tror att de kommer att nå den nivån.

Både målsättning och förväntan har ökat marginellt sedan tidigare mätningar, men avståndet mellan dem består.

Och hela 65 procent, knappt sju av tio, vet inte vad som krävs i pensionssparande för att nå sin drömpension.

Mattias Koch, pensionsrådgivare på Söderberg & Partners och förklarar att bättre insikt gör det enklare att fatta ”välgrundade beslut” om sin pension.

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