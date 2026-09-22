AMF: 4,3 miljoner svenskar ska få högre pension

”Högre avkastning under sparandetiden, ökad trygghet inför och under pensionsutbetalningarna”, skriver han i ett inlägg på Linkedin.

Den nya modellen bygger på att pensionssparandet delas upp i olika faser beroende på var spararen befinner sig i livet. Under arbetslivet ska en större andel av kapitalet placeras i aktier, där den förväntade avkastningen är högre men också risken större.

När pensionen närmar sig trappas aktieandelen ned och en större del av kapitalet placeras i räntebärande tillgångar. Tanken är att ta mer risk när spararen har lång tid kvar till pension och sedan successivt öka tryggheten när pengarna ska börja betalas ut.

”Uppdelningen i faser gör att AMF Genom Livet kommer vara enklare att följa och jämföra med andra alternativ. Det, utöver bättre möjligheter till högre pension, är en tydlig förbättring”, säger Tomas Flodén i en kommentar till Sak och Liv.

Högre andel aktier

Målet är högre pensioner, vilket ska nås med en högre andel aktier (och därmed högre risk) för människor som är kvar i arbetslivet, sedan trappas risken ned närmare pension.

Under fasen växa, upp till 62 års ålder, består placeringen av 60 procent aktier, 8 procent räntor, 17 procent fastigheter och 15 procent alternativa tillgångar.

Från 62 till pension är fasen balansera, med 48 procent aktier, 20 procent räntor, 17 procent fastigheter och 15 procent alternativa tillgångar.

När pensionen börjar betalas ut börjar också fasen trygga, där placeringen består av 35 procent aktier, 33 procent räntor, 18 procent fastigheter och 15 procent alternativa tillgångar.