Högre pension, genom att ta lite mer risk för de som är kvar i arbetslivet. Det är AMF:s nya modell som börjar gälla vid årsskiftet.
AMF: 4,3 miljoner svenskar ska få högre pension
AMF gör om sin traditionella tjänstepension. Från den 1 januari 2027 byter försäkringen namn till AMF Genom Livet och nya villkor börjar gälla för 4,3 miljoner sparare. Över 600 miljarder kronor i pensionskapital omfattas av förändringen, enligt AMF:s vd Tomas Flodén.
”Högre avkastning under sparandetiden, ökad trygghet inför och under pensionsutbetalningarna”, skriver han i ett inlägg på Linkedin.
Den nya modellen bygger på att pensionssparandet delas upp i olika faser beroende på var spararen befinner sig i livet. Under arbetslivet ska en större andel av kapitalet placeras i aktier, där den förväntade avkastningen är högre men också risken större.
När pensionen närmar sig trappas aktieandelen ned och en större del av kapitalet placeras i räntebärande tillgångar. Tanken är att ta mer risk när spararen har lång tid kvar till pension och sedan successivt öka tryggheten när pengarna ska börja betalas ut.
”Uppdelningen i faser gör att AMF Genom Livet kommer vara enklare att följa och jämföra med andra alternativ. Det, utöver bättre möjligheter till högre pension, är en tydlig förbättring”, säger Tomas Flodén i en kommentar till Sak och Liv.
Högre andel aktier
Målet är högre pensioner, vilket ska nås med en högre andel aktier (och därmed högre risk) för människor som är kvar i arbetslivet, sedan trappas risken ned närmare pension.
Under fasen växa, upp till 62 års ålder, består placeringen av 60 procent aktier, 8 procent räntor, 17 procent fastigheter och 15 procent alternativa tillgångar.
Från 62 till pension är fasen balansera, med 48 procent aktier, 20 procent räntor, 17 procent fastigheter och 15 procent alternativa tillgångar.
När pensionen börjar betalas ut börjar också fasen trygga, där placeringen består av 35 procent aktier, 33 procent räntor, 18 procent fastigheter och 15 procent alternativa tillgångar.
Principen används av AP7 Såfa
Livscykelprincipen är viktig i andra pensionssystem, som Danmarks, USA:s och Storbritanniens.
Även i Sverige finns produkten sedan tidigare: Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa fungerar exempelvis så, där 100 procent av kapitalet ligger i aktiefonden fram till 55 års ålder, för att sedan successivt flyttas över till räntefonder.
Folksam har redan en traditionell pensionsförsäkring där kapitalet placeras olika beroende på ålder. Yngre sparare får en större andel aktier, medan aktieandelen minskas när pensionen närmar sig. Folksam beskriver uttryckligen syftet som att ge möjlighet till högre avkastning över tid och sedan minska risken inför pensionen. Skandia har en liknande lösning genom GarantiPension Plus.
Omfattar hela beståndet
Det nya med AMF:s lösning är att det omfattar hela det befintliga beståndet.
”AMF Genom Livet” omfattar premiebestämd traditionell tjänstepension inom bland annat Avtalspension SAF-LO, AKAP-KR/KAP-KL och PA 16. Förändringen gäller både redan intjänat pensionskapital och nya inbetalningar från den 1 januari 2027. Kunderna behöver inte själva göra något för att omfattas.
”Med AMF Genom Livet ska våra kunder få bättre förutsättningar till högre pensioner. För en vanlig kund som jobbar ett helt arbetsliv kommer det kunna innebära över 1 000 kronor mer per månad som pensionär. Det är pengar som gör skillnad i plånboken. Att vi kan vara med och förbättra för våra kunder känns väldigt roligt”, säger Tomas Flodén till Sak och Liv.
Under hösten informeras spararna om de nya villkoren, och ändringen genomförs automatiskt vid årsskiftet.
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