De ringde upp och erbjöd en kostnadsfri genomgång av pensionen. Snudd på 3 000 britter flyttade sina pengar till trädplantager i Costa Rica – och förlorade dem.
45 sportbilar och en yacht – så tömdes 3 000 pensionssparares konton
Tre män har nu dömts till fängelse för bluffen där bytet totalt sett blev över motsvarande 900 miljoner kronor. Pengarna var besparingar och pensioner från nästan 3 000 småsparare.
De tre bedragarna köpte lyxhus, bilar och yachter för bedrägeriet med trädplantering i Costa Rica.
Domaren: Det här var plundring
Den äldsta svindlaren, en 55-åring, dömdes till sex år i fängelse. Hans kumpaner, två 48-åringar, dömdes till fem år och tre månader respektive fyra och ett halvt års fängelse. De ska avtjäna en tredjedel av sina straff innan de släpps fria.
Samtliga tre erkände brottet grovt bedrägeri, rapporterar BBC och berättar att bluffmakarnas företag gick omkull 2015.
Domaren i målet konstaterade att det var ”svårt att överskatta effekterna av företagets kollaps” och underströk att bedragarna kort och gott ägnat sig åt ”plundring”.
Läs också: Ny bankbluff sprids – då kan svenskar gå i pension DagensPS
Bedragarna gömde sina lyxbilar
De tre männen shoppade 45 Ferrarier, Porscher och andra exklusiva bilar som de sedan gömde för sina klienter, det vill säga offren för bedrägeriet som gick ut på att kunderna erbjöds en ”kostnadsfri pensionsgranskning”.
Rådet som gavs var att flytta kapitalet till ett etiskt skogsbruk och efter det att alla papper skrivits på kunde företaget tömma de små investerarnas konton.
Utåt sett verkade upplägget klanderfritt, det gjordes en del trädplanteringar i Costa Rica. Men något underhåll skedde aldrig och bedragarna ansträngde sig heller inte för att hjälpa till med avverkningen eller finansiera infrastrukturen i projektet.
Drabbad: Patetiska men ondskefulla
”Hur kan man behandla människor så? Hur kan man göra det, och leva på andra människor så? Man tittar på dem och de är ganska patetiska”, sa en kvinna som blivit lurad på mer än 1,6 miljoner som hon sparat ihop under 20 års tid som bankanställd, uppger BBC.
Kvinnan beskrev under rättegången männen som ren och skär ”ondska”.
Läs även: Varning: Det finns ingen bortglömd pension till dig DagensPS
Läs mer: Nu ska bluff-samtalen stoppas – ny lag på gång DagensPS