45 sportbilar och en yacht – så tömdes 3 000 pensionssparares konton

De tre bedragarna köpte lyxhus, bilar och yachter för bedrägeriet med trädplantering i Costa Rica.

Domaren: Det här var plundring

Den äldsta svindlaren, en 55-åring, dömdes till sex år i fängelse. Hans kumpaner, två 48-åringar, dömdes till fem år och tre månader respektive fyra och ett halvt års fängelse. De ska avtjäna en tredjedel av sina straff innan de släpps fria.

Samtliga tre erkände brottet grovt bedrägeri, rapporterar BBC och berättar att bluffmakarnas företag gick omkull 2015.

Domaren i målet konstaterade att det var ”svårt att överskatta effekterna av företagets kollaps” och underströk att bedragarna kort och gott ägnat sig åt ”plundring”.

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