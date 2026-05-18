Sveriges dyraste gata – då får du betalt för att flytta 

Stockholms dyraste adresser har fått konkurrens

Vidare till bostadsmarknaden. Sambla har i veckan tittat på var Sveriges dyraste gator finns utifrån det senaste årets bostadsförsäljningar och på så sätt slagit fast följande: Monopol-kartan speglar inte längre verkligheten.

Bland annat ligger Storstockholms dyraste adresser inte längre självklart i innerstaden. I stället har exklusiva villaområden i kranskommuner seglat upp i toppen.

Kartläggningen visar att Baldersvägen på Dalarö i Haninge toppar listan över Sveriges dyraste gator med ett snittpris på 27 miljoner kronor.

Därefter följer Lokevägen i Danderyd med 25 miljoner kronor och Sandhamn på Värmdö med 24,1 miljoner kronor. Först på fjärde plats kommer Strandvägen i Stockholm, med ett snittpris på 23,3 miljoner kronor.

Samtidigt har Strandvägen fortfarande landets högsta kvadratmeterpris, närmare 170 000 kronor per kvadratmeter.

Storstockholms mest exklusiva och dyraste adresser ligger inte längre i innerstaden, utan i kranskommuner. Huset på bilden finns på Lidingö. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)

Ta ut pensionen redan vid 64 – ett knep

På pensionsfronten har det skrivits en hel del om ett särskilt uttagsknep.

Grundtanken är att ta ut sin allmänna pension tidigt, redan från 64 års ålder, men samtidigt fortsätta arbeta fram till riktåldern. Då kan pensionspengarna sparas i stället för att användas direkt.

”Den som tar ut sin allmänna pension och kan jobba vidare från 64 fram till riktålder kan bli en vinnare”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Enligt Svärdmans beräkningar krävs det att man lever till minst 87,5 års ålder för att ett senare uttag ska löna sig totalt. Först då har den som väntat fått ut mer pension sammanlagt än den som började ta ut pension vid 64.

Men, knepet passar inte alla.

Bankerna varnar: Logga inte in med BankID

Annat som väckte uppmärksamhet i veckan är en varning från svenska banker.

I den nationella kampanjen ”Svårlurad” uppmanas svenskar att vara extra vaksamma på investeringsbedrägerier. Kampanjen körs för fjärde gången och syns i tv, digitala kanaler, sociala medier, poddar och på utomhustavlor runt om i landet.

Ett centralt budskap är att inte logga in med BankID på uppmaning av någon annan person.

Bedragare använder ofta falska annonser, bluffmejl och telefonsamtal för att locka människor till investeringar som verkar för bra för att vara sanna. I vissa fall utnyttjas också kända personers namn och bilder.

Bankerna varnar även för att betala in mer pengar i hopp om att få tillbaka det man redan förlorat. Den som drabbas riskerar att bli av med stora belopp och möjligheten att få tillbaka pengarna är ofta liten.

Så mycket bör du ha på sparkontot

Vi avslutar veckan med bufferten på sparkontot.

Sparkontot är tryggt, enkelt och bra att ha. Men det finns också en risk med att låta för mycket pengar ligga där.

”Extremerna är tyvärr väldigt vanliga: antingen för lite eller alldeles för mycket. Många saknar buffert helt, medan andra låter stora summor ligga still i åratal”, säger Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, till PS.

Hans tumregel är att ha två till tre månadslöner som buffert. För den som tjänar 35 000 kronor i månaden kan det innebära omkring 100 000 kronor på sparkontot.

Men behovet ser olika ut. Den som har barn, hus, bil eller osäker inkomst kan behöva mer. Den som bor billigt, har fast inkomst och få stora utgifter kan klara sig med mindre.

Pengar som ska användas inom ett till två år bör ligga på ett sparkonto med ränta. Resten kan med fördel arbeta långsiktigt, exempelvis i fonder.

”Pengar på sparkonto ger låg avkastning och urholkas med tiden av inflation”, säger Laninge.

