Ökar antalet tider

En informationskampanj med uppmaning om att söka nytt pass redan innan giltighetstiden löper ut inleds nu med annonser i olika digitala kanaler, SVT:s Anslagstavlan och kollektivtrafiken. Information kommer även spridas genom Kivra och i samarbete med resebranschen.

För att ta höjd för söktrycket utökar Polismyndigheten antalet bokningsbara tider.

”På så vis hoppas vi kunna förebygga långa köer och handläggningstider”, säger Paul Larsson.

Förenklad process

Processen att förnya pass har förenklats, eftersom den som söker kan genomföra flera moment digitalt, innan det fysiska besöket vid en polisstation. Det går exempelvis att boka tid för flera familjemedlemmar samtidigt. Vårdnadshavare ger sitt medgivande digitalt på ”Mina sidor” innan besöket. E-bokningen har även fått ett nytt utseende som gör det mer lättöverskådligt att se plats, datum och klockslag för besöket.

”Det bidrar till färre uteblivna besök och ett bättre utnyttjande av tillgängliga tider”, säger Paul Larsson.

Flest lediga tider brukar finnas under dagtid på vardagar och vid polisstationer utanför storstäderna.

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