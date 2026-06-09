Det går bra för den litauiska second hand-sajten Vinted. Det har till och med ryktats om en börsnotering – men frågan är om det behövs.
Second hand-sajten växer snabbt – märker nya köpmönster
Det ekonomiska klimatet har blivit tuffare, och många i detaljhandeln känner konsekvenserna. Men vissa kan dra nytta av det.
Den europeiska second hand-plattformen Vinted fortsätter nämligen att växa snabbt och ser till och med en långsiktig förändring i konsumenternas köpbeteende.
Bolaget värderades nyligen till över 9 miljarder dollar, motsvarande omkring 93 miljarder kronor, vilket har satt fart på spekulationerna om en framtida börsnotering.
Har vuxit snabbt
Vinted, som grundades i Litauen, har blivit en av Europas största marknadsplatser för begagnade varor.
Plattformen gör det möjligt för privatpersoner att köpa och sälja allt från kläder och elektronik till möbler.
Företaget är i dag verksamt i 26 länder, där Frankrike och Storbritannien utgör de största marknaderna, skriver CNBC.
Enligt bolaget handlar framgången inte bara om att konsumenter vill spara pengar i tider av inflation och högre levnadskostnader.
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Tror på begagnat som trend
Ledningen menar att det pågår ett mer grundläggande skifte där allt fler ser begagnatmarknaden som ett förstahandsval snarare än ett alternativ till nyköp.
Utvecklingen syns tydligt i siffrorna. Under 2025 ökade värdet av varor som såldes via plattformen med 47 procent till 10,8 miljarder euro. Samtidigt steg omsättningen med 38 procent till 1,1 miljarder euro.
I april genomfördes en aktietransaktion värd 880 miljoner euro som gav bolaget den nya miljardvärderingen.
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Lockar investerare
Affären lockade investerare som EQT (börskurs EQT), BlackRock och Schroders Capital, samtidigt som befintliga ägare ökade sina innehav.
Trots den starka tillväxten har Vinted ännu inte presenterat några konkreta planer på en börsnotering.
Bolaget uppges vara lönsamt och har därmed inget omedelbart behov av att ta in nytt kapital från aktiemarknaden.
Hoppas expandera
En sak som företaget dock satsar på är fortsatt expansion.
Förutom att bredda utbudet utanför modekategorin försöker Vinted nu växa snabbare i USA, en marknad som länge varit svår för europeiska teknikbolag att etablera sig på.
Höga fraktkostnader och hård konkurrens pekas ut som några av de största utmaningarna.
Bolaget investerar också i egen logistik- och betalningsinfrastruktur genom tjänsterna Vinted Go och Vinted Pay.
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