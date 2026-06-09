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Second hand-sajten växer snabbt – märker nya köpmönster

vinted
Thomas Plantenga på Vinted tror på en ljus framtid för hela branschen. (Foto: Pressbild).

Det går bra för den litauiska second hand-sajten Vinted. Det har till och med ryktats om en börsnotering – men frågan är om det behövs.

Det ekonomiska klimatet har blivit tuffare, och många i detaljhandeln känner konsekvenserna. Men vissa kan dra nytta av det.

Den europeiska second hand-plattformen Vinted fortsätter nämligen att växa snabbt och ser till och med en långsiktig förändring i konsumenternas köpbeteende.

Bolaget värderades nyligen till över 9 miljarder dollar, motsvarande omkring 93 miljarder kronor, vilket har satt fart på spekulationerna om en framtida börsnotering.

Har vuxit snabbt

Vinted, som grundades i Litauen, har blivit en av Europas största marknadsplatser för begagnade varor.

Plattformen gör det möjligt för privatpersoner att köpa och sälja allt från kläder och elektronik till möbler.

Företaget är i dag verksamt i 26 länder, där Frankrike och Storbritannien utgör de största marknaderna, skriver CNBC.

Enligt bolaget handlar framgången inte bara om att konsumenter vill spara pengar i tider av inflation och högre levnadskostnader.

Läs mer: Vinted-bluffen: När Vinted säljer Shein-kläder till tredubbelt pris. Dagens PS

Tror på begagnat som trend

Ledningen menar att det pågår ett mer grundläggande skifte där allt fler ser begagnatmarknaden som ett förstahandsval snarare än ett alternativ till nyköp.

Utvecklingen syns tydligt i siffrorna. Under 2025 ökade värdet av varor som såldes via plattformen med 47 procent till 10,8 miljarder euro. Samtidigt steg omsättningen med 38 procent till 1,1 miljarder euro.

I april genomfördes en aktietransaktion värd 880 miljoner euro som gav bolaget den nya miljardvärderingen.

Läs mer: Deklarera second hand-prylar? Så undviker du straffavgift. Dagens PS

Lockar investerare

Affären lockade investerare som EQT (börskurs EQT), BlackRock och Schroders Capital, samtidigt som befintliga ägare ökade sina innehav.

Trots den starka tillväxten har Vinted ännu inte presenterat några konkreta planer på en börsnotering.

Bolaget uppges vara lönsamt och har därmed inget omedelbart behov av att ta in nytt kapital från aktiemarknaden.

Hoppas expandera

En sak som företaget dock satsar på är fortsatt expansion.

Förutom att bredda utbudet utanför modekategorin försöker Vinted nu växa snabbare i USA, en marknad som länge varit svår för europeiska teknikbolag att etablera sig på.

Höga fraktkostnader och hård konkurrens pekas ut som några av de största utmaningarna.

Bolaget investerar också i egen logistik- och betalningsinfrastruktur genom tjänsterna Vinted Go och Vinted Pay.

Läs mer: Nytt stridsflygplan ska försvara Europa – Sverige kan få vara med. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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