Second hand-sajten växer snabbt – märker nya köpmönster

Tror på begagnat som trend

Ledningen menar att det pågår ett mer grundläggande skifte där allt fler ser begagnatmarknaden som ett förstahandsval snarare än ett alternativ till nyköp.

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Utvecklingen syns tydligt i siffrorna. Under 2025 ökade värdet av varor som såldes via plattformen med 47 procent till 10,8 miljarder euro. Samtidigt steg omsättningen med 38 procent till 1,1 miljarder euro.

I april genomfördes en aktietransaktion värd 880 miljoner euro som gav bolaget den nya miljardvärderingen.

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Lockar investerare

Affären lockade investerare som EQT (börskurs EQT), BlackRock och Schroders Capital, samtidigt som befintliga ägare ökade sina innehav.

Trots den starka tillväxten har Vinted ännu inte presenterat några konkreta planer på en börsnotering.

Bolaget uppges vara lönsamt och har därmed inget omedelbart behov av att ta in nytt kapital från aktiemarknaden.

Hoppas expandera

En sak som företaget dock satsar på är fortsatt expansion.

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Förutom att bredda utbudet utanför modekategorin försöker Vinted nu växa snabbare i USA, en marknad som länge varit svår för europeiska teknikbolag att etablera sig på.

Höga fraktkostnader och hård konkurrens pekas ut som några av de största utmaningarna.

Bolaget investerar också i egen logistik- och betalningsinfrastruktur genom tjänsterna Vinted Go och Vinted Pay.

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