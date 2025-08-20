Dagens PS
Fallgropar som sänker din pension: ”Klantigt”

Löneväxling
Löneväxling är ett bra alternativ för den som tjänar över gränsen för statlig inkomstskatt (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Löneväxling kan se smart ut på pappret. Men gör arbetsgivaren fel riskerar du att gå back. 

För den som tjänar över gränsen för statlig inkomstskatt är löneväxling ett bra alternativ till pensionssparande. 

Faktum är att löneväxling ger 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK. Det innebär tusenlappar mer per månad. 

Så funkar löneväxling

Av ovanstående anledning är det inte helt märkligt att allt fler höginkomsttagare väljer att växla lön mot pension. 

Tanken är enkel: sänkt lön i dag, högre pension i framtiden. Samtidigt slipper man den statliga inkomstskatten på inkomster över cirka 54 200 kronor i månaden.

Men enligt pensionsexperten Staffan Ström på Alecta gäller det att se upp.

”Förhoppningen när man löneväxlar är ju att den lägre lönen här och nu ska betala sig genom en högre pension längre fram i livet. För att chanserna att det ska bli så ska vara hyggliga måste löneväxlingen såklart leda till att det sätts av mer pengar till pensionen, inte mindre”, säger han till E55.

Staffan Ström om pension
Staffan Ström på Alecta (Foto: Evelina Carborn/Alecta)
Två fällor att undvika

Den första fällan är att man förlorar inbetalningar till den ordinarie tjänstepensionen. 

Upp till taket på ungefär 54 000 kronor sätts mellan 4,5 och 6 procent av lönen av. Men på inkomster över det ligger avsättningen ofta på 30-32 procent. Sänker man sin lön utan kompensation ryker dessa pengar.

“För att det ska bli så måste den som löneväxlar inte bara kompenseras för den avstådda lönen utan även för den inbetalning den ordinarie tjänstepensionen som skulle ha gjorts på den avstådda lönen”, förklarar Staffan Ström.

Den andra fällan handlar om arbetsgivarens egen skattebesparing. 

När lönen minskar och istället betalas som pension blir skatten lägre för arbetsgivaren, med i snitt 5,8 procent.

Om arbetsgivaren inte kompenserar för förlorad tjänstepension plus 5,8 procent för skattebesparingen blir det en dålig affär, konstaterar Ström. 

Exempel: Annas 1 000 kronor

Alecta har räknat på ”Anna”, som tjänar 70 000 kronor i månaden. 

Hon väljer att löneväxla 1 000 kronor. Rätt utformat blir det 1 300 kronor till pensionen. 

Men utan kompensation från arbetsgivaren förlorar hon 300 kronor i tjänstepensionsavsättning och dessutom 5,8 procent i skattebesparing. Då blir affären plötsligt en minuspost.

Läs även: Guide: Så maxar du pensionen. Dagens PS

”Kolla upp rutinerna”

Staffan Ström varnar därför för slarv. 

“Det här har de allra flesta arbetsgivare koll på, och då finns det ingen anledning till oro. Men det skadar inte att kolla upp att det är så rutinen ser ut, för det är svårt att komma 20 år senare och försöka riva upp ett klantigt utformat löneväxlingserbjudande”. 

Läs också: De riskerar skattesmäll i deklarationen. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

