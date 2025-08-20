Fallgropar som sänker din pension: ”Klantigt”

För den som tjänar över gränsen för statlig inkomstskatt är löneväxling ett bra alternativ till pensionssparande.

Faktum är att löneväxling ger 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK. Det innebär tusenlappar mer per månad.

Så funkar löneväxling

Av ovanstående anledning är det inte helt märkligt att allt fler höginkomsttagare väljer att växla lön mot pension.

Tanken är enkel: sänkt lön i dag, högre pension i framtiden. Samtidigt slipper man den statliga inkomstskatten på inkomster över cirka 54 200 kronor i månaden.

Men enligt pensionsexperten Staffan Ström på Alecta gäller det att se upp.

”Förhoppningen när man löneväxlar är ju att den lägre lönen här och nu ska betala sig genom en högre pension längre fram i livet. För att chanserna att det ska bli så ska vara hyggliga måste löneväxlingen såklart leda till att det sätts av mer pengar till pensionen, inte mindre”, säger han till E55.