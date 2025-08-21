Pensionsoron skenar: Färre svenskar tror på ljusare framtid 

Undersökningen, som beställts av SPP Pension & Försäkring, visar att 64 procent av svenskarna oroar sig för politiska beslut som kan försämra pensionärernas villkor. Nästan hälften, 47 procent, känner oro över inflationens påverkan medan 38 procent är bekymrade över otillräckligt sparande – en ökning med hela 13 procentenheter på bara ett år.

Samtidigt är framtidstron låg. Bara 14 procent tror att framtidens pensionärer kommer att få det bättre än dagens. Förra året var motsvarande siffra 18 procent.

”Det kan tolkas som ett tecken på att framtidstron är svag”, säger Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP, i ett pressmeddelande.

“Osäkerheten kan leda till ökat privat sparande, men också till ökad ojämlikhet bland äldre, mellan rika och fattiga, där vissa grupper står utan marginaler”, fortsätter hon.

Pensionsoron störst hos yngre

Pensionsoron är störst hos 80- och 90-talisterna. Dessa pekar särskilt ut inflation och otillräckligt sparande som problem.

”Det signalerar ett generationsskifte i hur pension och arbetsliv ses – inte bara som ekonomiska frågor utan även frågor om livsstil och balans. Det är också ett uttryck för att arbetslivet förändrats – färre fasta anställningar, fler frilansare och gigarbetare. Det skapar osäkerhet kring framtida inbetalningar till pensionssystemet och därmed ett större behov av medvetenhet och av egna lösningar”, säger Åhrman.

Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP (Foto: SPP)