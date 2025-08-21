Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Pensionsoron skenar: Färre svenskar tror på ljusare framtid 

Pensionsoron
Pensionsoron ökar inte minst hos den yngre generationen (Foto: Pexels/Janerik Henriksson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

En ny Novus-undersökning visar att pensionsoron växer kraftigt i Sverige. Särskilt yngre generationer känner av pressen och tror inte på en ljusare framtid för kommande pensionärer.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Undersökningen, som beställts av SPP Pension & Försäkring, visar att 64 procent av svenskarna oroar sig för politiska beslut som kan försämra pensionärernas villkor. Nästan hälften, 47 procent, känner oro över inflationens påverkan medan 38 procent är bekymrade över otillräckligt sparande – en ökning med hela 13 procentenheter på bara ett år.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Samtidigt är framtidstron låg. Bara 14 procent tror att framtidens pensionärer kommer att få det bättre än dagens. Förra året var motsvarande siffra 18 procent.

 ”Det kan tolkas som ett tecken på att framtidstron är svag”, säger Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP, i ett pressmeddelande

“Osäkerheten kan leda till ökat privat sparande, men också till ökad ojämlikhet bland äldre, mellan rika och fattiga, där vissa grupper står utan marginaler”, fortsätter hon. 

Pensionsoron störst hos yngre

Pensionsoron är störst hos 80- och 90-talisterna. Dessa pekar särskilt ut inflation och otillräckligt sparande som problem.

”Det signalerar ett generationsskifte i hur pension och arbetsliv ses – inte bara som ekonomiska frågor utan även frågor om livsstil och balans. Det är också ett uttryck för att arbetslivet förändrats – färre fasta anställningar, fler frilansare och gigarbetare. Det skapar osäkerhet kring framtida inbetalningar till pensionssystemet och därmed ett större behov av medvetenhet och av egna lösningar”, säger Åhrman.

Pension
Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP (Foto: SPP)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Många tar egna initiativ

Trots oron försöker fler påverka sin egen situation. 62 procent av de tillfrågade uppger att de tar aktiva steg för att förbättra pensionen. Den vanligaste åtgärden är privat sparande, som hälften av svenskarna använder sig av. 

Två av tio gör aktiva fondval, men bara en av tio söker professionell rådgivning.

De som väljer att spara gör det ofta för att kunna njuta mer av livet som pensionär. 60 procent säger att de vill ”sätta guldkant på tillvaron”, till exempel genom att kunna resa.

Läs även: Fallgropar som sänker din pension: ”Klantigt”. Dagens PS

Krångliga regler stoppar många

Samtidigt som engagemanget växer upplever fler att pensionssystemet är svårt att förstå. 

Sex av tio tycker att reglerna och valmöjligheterna är ganska eller mycket svåra att hantera – en ökning jämfört med i fjol.

”Enligt undersökningen blir det alltså svårare, inte lättare, att förstå pensionen. Markant fler än tidigare har svårt att veta hur mycket som faktiskt betalas in. Fem av tio uppger att det är ganska eller mycket svårt att få överblick, jämfört med 35 procent i fjol”, säger Åhrman.

ANNONS

Splittrad bild

Yngre generationer är mer aktiva än tidigare i pensionsfrågan, medan 40- och 50-talister blivit mindre aktiva jämfört med i fjol. Samtidigt är 60-talisterna fortsatt starkt engagerade.

Men bilden är långt ifrån jämn. 

Kvinnor, låginkomsttagare och yngre upplever i högre grad att det är svårt att påverka pensionen, vilket enligt Åhrman pekar på behovet av ökad transparens och bättre verktyg för att förstå systemet.

Läs också: Byt inte jobb efter 50 – kan kosta dig tusenlappar i pension. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
OroPensionUndersökning
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS