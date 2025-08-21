En ny Novus-undersökning visar att pensionsoron växer kraftigt i Sverige. Särskilt yngre generationer känner av pressen och tror inte på en ljusare framtid för kommande pensionärer.
Pensionsoron skenar: Färre svenskar tror på ljusare framtid
Undersökningen, som beställts av SPP Pension & Försäkring, visar att 64 procent av svenskarna oroar sig för politiska beslut som kan försämra pensionärernas villkor. Nästan hälften, 47 procent, känner oro över inflationens påverkan medan 38 procent är bekymrade över otillräckligt sparande – en ökning med hela 13 procentenheter på bara ett år.
Samtidigt är framtidstron låg. Bara 14 procent tror att framtidens pensionärer kommer att få det bättre än dagens. Förra året var motsvarande siffra 18 procent.
”Det kan tolkas som ett tecken på att framtidstron är svag”, säger Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP, i ett pressmeddelande.
“Osäkerheten kan leda till ökat privat sparande, men också till ökad ojämlikhet bland äldre, mellan rika och fattiga, där vissa grupper står utan marginaler”, fortsätter hon.
Pensionsoron störst hos yngre
Pensionsoron är störst hos 80- och 90-talisterna. Dessa pekar särskilt ut inflation och otillräckligt sparande som problem.
”Det signalerar ett generationsskifte i hur pension och arbetsliv ses – inte bara som ekonomiska frågor utan även frågor om livsstil och balans. Det är också ett uttryck för att arbetslivet förändrats – färre fasta anställningar, fler frilansare och gigarbetare. Det skapar osäkerhet kring framtida inbetalningar till pensionssystemet och därmed ett större behov av medvetenhet och av egna lösningar”, säger Åhrman.
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Många tar egna initiativ
Trots oron försöker fler påverka sin egen situation. 62 procent av de tillfrågade uppger att de tar aktiva steg för att förbättra pensionen. Den vanligaste åtgärden är privat sparande, som hälften av svenskarna använder sig av.
Två av tio gör aktiva fondval, men bara en av tio söker professionell rådgivning.
De som väljer att spara gör det ofta för att kunna njuta mer av livet som pensionär. 60 procent säger att de vill ”sätta guldkant på tillvaron”, till exempel genom att kunna resa.
Krångliga regler stoppar många
Samtidigt som engagemanget växer upplever fler att pensionssystemet är svårt att förstå.
Sex av tio tycker att reglerna och valmöjligheterna är ganska eller mycket svåra att hantera – en ökning jämfört med i fjol.
”Enligt undersökningen blir det alltså svårare, inte lättare, att förstå pensionen. Markant fler än tidigare har svårt att veta hur mycket som faktiskt betalas in. Fem av tio uppger att det är ganska eller mycket svårt att få överblick, jämfört med 35 procent i fjol”, säger Åhrman.
Splittrad bild
Yngre generationer är mer aktiva än tidigare i pensionsfrågan, medan 40- och 50-talister blivit mindre aktiva jämfört med i fjol. Samtidigt är 60-talisterna fortsatt starkt engagerade.
Men bilden är långt ifrån jämn.
Kvinnor, låginkomsttagare och yngre upplever i högre grad att det är svårt att påverka pensionen, vilket enligt Åhrman pekar på behovet av ökad transparens och bättre verktyg för att förstå systemet.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Undersökningen, som beställts av SPP Pension & Försäkring, visar att 64 procent av svenskarna oroar sig för politiska beslut som kan försämra pensionärernas villkor. Nästan hälften, 47 procent, känner oro över inflationens påverkan medan 38 procent är bekymrade över otillräckligt sparande – en ökning med hela 13 procentenheter på bara ett år.
