Trots ljusare signaler varnar en expert för att hushållen är fortsatt räntekänsliga och att räntekylan snabbt kan slå till igen.
Optimismen sprider sig – men räntekylan kan snabbt slå till
Efter månader av stiltje börjar temperaturen stiga på bostadsmarknaden.
Enligt SEB:s nya Boprisindikator ökar hushållens framtidstro, men bakom optimismen lurar en fortsatt sårbarhet.
Missa inte: Svenska lånefesten över: “Hushåll kan behöva tänka om”. Dagens PS
Boprisindikatorn stiger igen
SEB:s Boprisindikator för november steg med fem enheter till 34, efter att ha varit oförändrad i oktober. Undersökningen visar att 46 procent av hushållen tror på stigande bostadspriser det kommande året, 12 procent på minskande och 29 procent på oförändrade nivåer.
“Som alltid bör man vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av en enskild månad”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Han ser dock flera positiva tecken.
“Aktiviteten på bostadsmarknaden stiger och det görs fler affärer, utbudet har minskat, om än från rekordhöga nivåer, samtidigt som högre budpremier medfört att faktiska bostadspriser stigit något”, säger han.
Enligt honom ser “förutsättningarna för att vi ska börja se ett mer ihållande skifte i uppåtgående riktning på bostadsmarknaden” nu positiva ut.
Försiktig ljusning på bostadsmarknaden
Den ökade optimismen hos hushållen märks även på bostadsmarknaden i stort.
“Lite ljusare än vad som var i våras, men det är inte den här tydliga återhämtningen”, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, om läget just nu i Dagens PS Studio.
Han beskriver en marknad där priser och aktivitet rör sig åt olika håll, där lägenhetspriserna har stabiliserats något, medan småhusmarknaden visar höga försäljningsvolymer men lägre priser.
Enligt Holmberg är bilden fortfarande “spretig” mellan olika bostadstyper och delar av landet.
Läs också: Uppåt för bostadsrätter – “Stockholm motorn”. Dagens PS
Räntekylan lurar kvar
Samtidigt väntar hushållen sig ingen dramatik på räntesidan. Enligt SEB:s mätning tror svenskarna att Riksbankens styrränta kommer att ligga på 1,78 procent om ett år, nästan oförändrat mot dagens nivå. Andelen hushåll som vill binda räntan har ökat från 10 till 13 procent.
Fernández spår att ränteläget nu stabiliseras.
“Det mesta talar för att Riksbanken sänkt färdigt och istället väntar räntestabiliteten göra intåg. I kronor räknat gör det den rörliga tremånadersräntan till den mest fördelaktiga för de flesta hushållen under 2026”, säger han.
Men han varnar samtidigt för att lugnet kan vara tillfälligt.
Enligt Fernández ser förutsättningarna för en mer ihållande uppgång positiva ut, men han betonar samtidigt att hushållen fortfarande är räntekänsliga. Han påminner om att de nya bolånereglerna som träder i kraft våren 2026 kan öka sårbarheten ytterligare.
“En lärdom från de senaste åren är att ekonomiska förutsättningar kan förändras mycket och snabbt. Det enskilda räntebeslutet behöver därför inte enbart styras av räntekostnaden här och nu. Det kan och bör också betraktas ur ett försäkringsperspektiv”, avslutar han.
Läs även: Huspriser skjuter i höjden i hett område. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
