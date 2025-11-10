Optimismen sprider sig – men räntekylan kan snabbt slå till

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Försiktig ljusning på bostadsmarknaden

Den ökade optimismen hos hushållen märks även på bostadsmarknaden i stort.

“Lite ljusare än vad som var i våras, men det är inte den här tydliga återhämtningen”, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, om läget just nu i Dagens PS Studio.

Han beskriver en marknad där priser och aktivitet rör sig åt olika håll, där lägenhetspriserna har stabiliserats något, medan småhusmarknaden visar höga försäljningsvolymer men lägre priser.

Enligt Holmberg är bilden fortfarande “spretig” mellan olika bostadstyper och delar av landet.

Räntekylan lurar kvar

Samtidigt väntar hushållen sig ingen dramatik på räntesidan. Enligt SEB:s mätning tror svenskarna att Riksbankens styrränta kommer att ligga på 1,78 procent om ett år, nästan oförändrat mot dagens nivå. Andelen hushåll som vill binda räntan har ökat från 10 till 13 procent.

Fernández spår att ränteläget nu stabiliseras.

“Det mesta talar för att Riksbanken sänkt färdigt och istället väntar räntestabiliteten göra intåg. I kronor räknat gör det den rörliga tremånadersräntan till den mest fördelaktiga för de flesta hushållen under 2026”, säger han.

Men han varnar samtidigt för att lugnet kan vara tillfälligt.

Enligt Fernández ser förutsättningarna för en mer ihållande uppgång positiva ut, men han betonar samtidigt att hushållen fortfarande är räntekänsliga. Han påminner om att de nya bolånereglerna som träder i kraft våren 2026 kan öka sårbarheten ytterligare.

“En lärdom från de senaste åren är att ekonomiska förutsättningar kan förändras mycket och snabbt. Det enskilda räntebeslutet behöver därför inte enbart styras av räntekostnaden här och nu. Det kan och bör också betraktas ur ett försäkringsperspektiv”, avslutar han.

