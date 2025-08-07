Köp nu, betala senare – läs det här först

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Leder till skulder

Men det finns faror. Bland annat är det lätt att man tappar kontrollen, en kontrollförlust som märks hos Kronofogden.

Senast i somras larmade myndigheten om att skulderna för unga kvinnor fördubblats under det senaste decenniet. I samma varning slog man fast att shopping på kredit var en stor bov i dramat.

“Det är väldigt lätt att handla för pengar man inte har i dag”, konstaterade Kronofogdens privatekonomiska talesperson Davor Vuleta.

Skapar en blind fläck

Michael Savino, chef för utlåning på Municipal Credit Union, varnar för att stapla flera BNPL-lån samtidigt.

”Att jonglera flera avbetalningar skapar en blind fläck i din ekonomi”, säger han till NBC News. ”Flera återbetalningsdatum är svåra att hålla reda på, och fler lån gör det svårare att ha koll på budgeten”.

Tyler Horn från budgetappen Origin håller med. BNPL kan vara en bra lösning – men bara om det handlar om något du verkligen behöver, som en kyl eller en dator till skolan.

Impulsköp blir dyra vanor

Många använder BNPL till impulsköp, något Erika Rasure, rådgivare på Beyond Finance, menar kan skapa ännu mer ekonomisk stress.

”BNPL kan bli ett sätt att hantera känslor, i stället för ett verktyg för ekonomisk planering”, säger hon.

Rasure rekommenderar att man först funderar på om köpet verkligen är nödvändigt. Om du redan har andra lån eller kreditkortsskulder, bör du tänka på hur BNPL påverkar dina totala månadskostnader.

Läs det finstilta – och håll koll på dina betalningar

En annan vanlig fälla är att man inte läser villkoren ordentligt. Avgifter, betalningsintervall och vad som händer om man missar en betalning varierar mellan olika BNPL-leverantörer.

”Läs alltid det finstilta. Förstå avgifter, återbetalningsschema och vad som händer om du inte betalar i tid”, säger Savino.

Ett tips är att sätta upp påminnelser eller använda en budgetapp för att hålla koll på betalningarna. Vissa tjänster drar pengarna automatiskt, vilket innebär att du måste se till att det finns pengar på kontot.

Använd BNPL med måtta

För vissa kan BNPL vara ett smart sätt att få tillgång till finansiering. Men det kräver ansvar.

”Det ger dig en chans att bygga upp en baslinje och få tillgång till andra former av kredit som kan förbättra din ekonomiska hälsa”, säger Savino.

Men Rathner påminner om grundregeln:

”Det är en form av att låna pengar. Det är viktigt att komma ihåg”.

