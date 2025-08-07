Köp nu, betala senare, på engelska förkortat BNPL, lockar många. Men hur klokt är det att stapla avbetalningar?
Köp nu, betala senare – läs det här först
Det började som ett smidigt sätt att köpa dyrare saker utan ränta.
Men när var femte ung vuxen föredrar köp nu, betala senare-lösningar när de shoppar, enligt en undersökning från ICA Banken, börjar problemen hopa sig. Det är ju trots allt inte gratis pengar.
Allt fler använder BNPL
Sedan pandemin har tjänster som Klarna, Afterpay och PayPal Later blivit allt mer populära – särskilt bland personer under 45.
Enligt en amerikansk undersökning från AP-NORC säger 4 av 10 i den åldersgruppen att de använt BNPL till nöjen, restaurangbesök eller till och med för att betala för mat, sjukvård och andra basvaror.
Helt märkligt är det väl inte. Du slipper ränta, slipper kreditupplysning och kan skjuta upp kostnaden några veckor.
Därtill anser vissa, mer specifikt tidningen The Economist, att köp nu, betala senare är bra för ekonomin. Det ökar konsumtionen och driver tillväxt, menar man.
Leder till skulder
Men det finns faror. Bland annat är det lätt att man tappar kontrollen, en kontrollförlust som märks hos Kronofogden.
Senast i somras larmade myndigheten om att skulderna för unga kvinnor fördubblats under det senaste decenniet. I samma varning slog man fast att shopping på kredit var en stor bov i dramat.
“Det är väldigt lätt att handla för pengar man inte har i dag”, konstaterade Kronofogdens privatekonomiska talesperson Davor Vuleta.
Skapar en blind fläck
Michael Savino, chef för utlåning på Municipal Credit Union, varnar för att stapla flera BNPL-lån samtidigt.
”Att jonglera flera avbetalningar skapar en blind fläck i din ekonomi”, säger han till NBC News. ”Flera återbetalningsdatum är svåra att hålla reda på, och fler lån gör det svårare att ha koll på budgeten”.
Tyler Horn från budgetappen Origin håller med. BNPL kan vara en bra lösning – men bara om det handlar om något du verkligen behöver, som en kyl eller en dator till skolan.
Läs mer: Ungas skulder skenar – så slipper du Kronofogden. Dagens PS
Impulsköp blir dyra vanor
Många använder BNPL till impulsköp, något Erika Rasure, rådgivare på Beyond Finance, menar kan skapa ännu mer ekonomisk stress.
”BNPL kan bli ett sätt att hantera känslor, i stället för ett verktyg för ekonomisk planering”, säger hon.
Rasure rekommenderar att man först funderar på om köpet verkligen är nödvändigt. Om du redan har andra lån eller kreditkortsskulder, bör du tänka på hur BNPL påverkar dina totala månadskostnader.
Läs det finstilta – och håll koll på dina betalningar
En annan vanlig fälla är att man inte läser villkoren ordentligt. Avgifter, betalningsintervall och vad som händer om man missar en betalning varierar mellan olika BNPL-leverantörer.
”Läs alltid det finstilta. Förstå avgifter, återbetalningsschema och vad som händer om du inte betalar i tid”, säger Savino.
Ett tips är att sätta upp påminnelser eller använda en budgetapp för att hålla koll på betalningarna. Vissa tjänster drar pengarna automatiskt, vilket innebär att du måste se till att det finns pengar på kontot.
Använd BNPL med måtta
För vissa kan BNPL vara ett smart sätt att få tillgång till finansiering. Men det kräver ansvar.
”Det ger dig en chans att bygga upp en baslinje och få tillgång till andra former av kredit som kan förbättra din ekonomiska hälsa”, säger Savino.
Men Rathner påminner om grundregeln:
”Det är en form av att låna pengar. Det är viktigt att komma ihåg”.
Läs också: De skuldsätter sig – för barnens rätt till märkeskläder. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
