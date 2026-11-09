Nya förmånen: Anställda får pengar av chefen – för att köpa hus

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Får pengar till kontantinsatsen

Ett av ovan nämnda företag är finanskoncernen BNY, som i april lanserade ett särskilt bostadsprogram för sina anställda.

Personal med en årslön på högst 100 000 dollar kan få 6 500 dollar i bidrag till kontantinsatsen vid köp av sin första bostad, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Streamingföretaget Twitch har valt en annan lösning. Genom ett samarbete med bolåneföretaget Multiply Mortgage kan anställda få rabatterad bolåneränta.

Även konsultföretaget Segal Group erbjuder bostadshjälp. Här kan heltidsanställda få 1 000 dollar i ersättning när de köper en permanentbostad.

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