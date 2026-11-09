Friskvårdsbidrag och tjänstepension i all ära. Nu har en ny jobbförmån gjort entré på andra sidan Atlanten. En växande skara företag erbjuder sina anställda hjälp med bostadsköpet.
Nya förmånen: Anställda får pengar av chefen – för att köpa hus
Det är inte lätt att ta sig in på den amerikanska bostadsmarknaden. Nu har även arbetsgivarna börjat engagera sig i problemet.
Flera företag erbjuder nu ekonomisk hjälp vid bostadsköp. Förmånerna ska göra det lättare att rekrytera personal och få anställda att stanna kvar, rapporterar Business Insider.
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Får pengar till kontantinsatsen
Ett av ovan nämnda företag är finanskoncernen BNY, som i april lanserade ett särskilt bostadsprogram för sina anställda.
Personal med en årslön på högst 100 000 dollar kan få 6 500 dollar i bidrag till kontantinsatsen vid köp av sin första bostad, enligt ett pressmeddelande från företaget.
Streamingföretaget Twitch har valt en annan lösning. Genom ett samarbete med bolåneföretaget Multiply Mortgage kan anställda få rabatterad bolåneränta.
Även konsultföretaget Segal Group erbjuder bostadshjälp. Här kan heltidsanställda få 1 000 dollar i ersättning när de köper en permanentbostad.
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Förstagångsköparen är nu 40 år
Att företagen börjar intressera sig för de anställdas bostadsköp har förstås en ekonomisk bakgrund.
Enligt siffror från amerikanska National Association of Realtors är medianåldern för förstagångsköpare nu rekordhöga 40 år.
Bara 22 procent av alla bostadsköpare köper sin första bostad. Före finanskrisen 2008 låg andelen historiskt kring 40 procent.
Enligt Harvard Universitys bostadsrapport för 2026 har möjligheterna att hitta ett överkomligt boende försämrats kraftigt. År 2019 hade hushåll med årsinkomster på högst 75 000 dollar råd med 49 procent av de bostäder som annonserades till försäljning i mars. Sju år senare var andelen nere på 23 procent.
Får 174 000 kronor för att bo nära jobbet
Bostadshjälp förekommer även hos företag som vill få sina anställda att bosätta sig närmare arbetsplatsen.
Exempelvis erbjuder AI-företaget Rilla i New York sina anställda 18 000 dollar om året, motsvarande cirka 174 000 kronor, om de bor inom ungefär tio minuters cykelavstånd från kontoret.
Omkring 80 procent av företagets 120 anställda utnyttjar erbjudandet.
”Jag ser hellre att de tillbringar den tiden med familjen, läser eller gör något meningsfullt än sitter på tunnelbanan”, säger vd Sebastian Jimenez till BI.
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