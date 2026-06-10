Nya siffror: Så kan familjen kapa bilkostnaden med 200 000 kronor

Lådcykel i stället för andrabil

Behöver man fortfarande ta sig runt på hjul kan man fundera på att byta bort andrabilen mot en eldriven lådcykel. Även då blir besparingen stor, konstaterar guiden.

En familjeanpassad ellådcykel kostar ofta mellan 30 000 och 70 000 kronor att köpa.

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Därefter är de löpande kostnaderna betydligt lägre än för bilen. Laddning, service, försäkring och slitage landar på omkring 65 000 kronor över fem år, även med marginal för batteribyte.

Mellanskillnaden blir därmed ungefär 200 000 kronor på fem år.

”Andrabilen är ofta familjens dyraste vardagslyx, men kostnaden är utspridd på så många poster att den blir svår att se. När vi la ihop allt blev skillnaden mot en lådcykel större än vi själva trodde”, säger Axel Jönemyr, som driver Lådcykelguiden.

Spara 89 000 kronor om året

Enligt Riksförbundet M Sveriges kalkylator landar kostnaden för en normalstor bensinbil, med en körsträcka på 1 500 mil per år, på 89 000 kronor om året. Skulle man helt ställa bilen skulle man alltså kunna spara runt 7 000 kronor i månaden.

Det upptäckte Laszlo Fischer från Göteborg. Han och hans familj räknade på bilens fasta kostnader och valde därefter att ställa den helt.

”Jag kom fram till att det handlade om cirka 35 000 kronor, exklusive bensin, som vi sparade på att inte ha bil”, säger han till Aftonbladet.

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Störst effekt i storstäderna

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Vill man ändå ha kvar en bil, men väljer att byta den andra till exempelvis en lådcykel, blir besparingen störst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där tillkommer ofta boendeparkering på flera hundra kronor i månaden. Besparingen i storstäderna landar på drygt en kvarts miljon kronor på fem år.

”Det här är ingen uppmaning att skrota familjens enda bil. Poängen är att de korta vardagsresorna ofta görs med en andrabil som står stilla större delen av dygnet. Räkna på vad just din andrabil kostar per år och ställ det mot en lådcykel som täcker samma resor”, säger Axel Jönemyr.

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