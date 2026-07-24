Krisen växer – här sitter pensionärerna på 13 miljoner

Kravet: Höj stödet till pensionärerna

Vidare till Sverige, där stigande hyror sätter press på bostadstillägget.

Sedan stödet senast ändrades 2022 har medelhyrorna ökat med nära 17 procent. Parallellt har den högsta möjliga nivån för bostadstillägget legat kvar på 7 290 kronor i månaden.

Utvecklingen märks inte minst bland ensamstående pensionärer i hyresrätt.

År 2022 hade 14 procent en bostadskostnad som låg över stödets maxnivå. Fyra år senare har andelen stigit till 42 procent.

Nu kräver SPF Seniorerna att bostadskostnadstaket höjs med minst 2 000 kronor och därefter räknas upp varje år.

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”Ett bostadstillägg som inte följer hyrorna är inte längre ett fungerande stöd för äldre med små pensioner”, säger organisationens förbundsordförande Maria Larsson.

Läs mer: Kravet: Ge pensionärer minst 2 000 kronor mer. Dagens PS

Bostadskostnadstaket måste höjas med minst 2 000 kronor, och därefter indexeras årligen, kräver SPF (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Miljonerna du kan förlora på att vänta

I veckan har vi också tittat närmare på vad tiden gör med ett långsiktigt sparande.

I ett räkneexempel från Avanza växer ett månadssparande på 3 000 kronor till 11,4 miljoner kronor efter 45 år, om pengarna ger 7 procents avkastning per år.

Efter 30 år blir summan i stället 3,7 miljoner kronor. Efter 20 år landar den på 1,6 miljoner och efter tio år på omkring en halv miljon kronor.

Skillnaden mellan att spara i 45 år och i tio år blir därmed omkring 10,9 miljoner kronor.

Det beror inte bara på att den som börjar tidigare hinner sätta in mer pengar. Den stora skillnaden skapas av ränta på ränta-effekten.

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Av slutbeloppet på 11,4 miljoner kronor står spararen själv för 1,62 miljoner. Om antagandet om avkastning håller kommer resterande omkring 9,8 miljoner från värdeutvecklingen.

Mer om detta: 10,9 miljoner – så mycket förlorar du på att vänta med pensionen. Dagens PS

Då kan en pausad tjänstepension bli en dålig affär

Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är den pausade tjänstepensionen.

Sedan i fjol går det i vissa fall att stoppa utbetalningarna, exempelvis för den som har börjat arbeta igen.

Fördelen är att man slipper ta ut lön och tjänstepension samtidigt. Det kan sänka den sammanlagda inkomsten och göra att man hamnar under brytpunkten för statlig inkomstskatt.

När utbetalningarna sedan startar igen kan den månatliga tjänstepensionen dessutom bli högre.

Men en paus passar inte alla.

För den som redan har små ekonomiska marginaler kan det vara en mindre bra idé att avstå från pengar som tidigare betalats ut varje månad.

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Även hög ålder kan tala emot en paus, särskilt om tjänstepensionen saknar återbetalningsskydd. Då finns risken att pensionstagaren avlider innan de pausade pengarna hunnit betalas ut. Pengarna går då inte heller vidare till anhöriga.

Den som överväger ett stopp behöver därför väga den möjliga skattevinsten mot behovet av pengar här och nu.

Läs vidare här: Då ska du inte pausa din pension: ”Mindre bra idé”. Dagens PS

Här bor Europas rikaste pensionärer

Vi avslutar pensionsveckan med en jämförelse av pensionärernas förmögenheter i Europa.

Rikast är de i Luxemburg.

Där har hushåll där de vuxna är mellan 66 och 75 år en genomsnittlig nettoförmögenhet på 1,19 miljoner euro, motsvarande omkring 13 miljoner kronor.

På andra plats kommer Storbritannien, där den genomsnittliga förmögenheten motsvarar omkring 6,5 miljoner kronor. Därefter följer Irland och Malta.

Längst ner bland de 22 länder som ingår i jämförelsen finns Lettland. Där uppgår förmögenheten till omkring 466 000 kronor.

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Skillnaden mot Luxemburg är alltså drygt 12,7 miljoner kronor.

Men störst förmögenhet betyder inte automatiskt högst pension eller bäst levnadsstandard.

Läs vidare: Här bor Europas rikaste pensionärer – sitter på miljoner. Dagens PS

Läs också: Guldreserven i Fort Knox döms ut: ”Fyller ingen funktion längre”. Realtid

Läs även: Undvik missen som sabbar bilens automatlåda. E55