Elcykeln förändrar pendlingen – men vägarna hänger inte med

Elcykeln har på kort tid blivit ett självklart alternativ för många svenskar till både bil och vanlig cykel. Studier visar också att kroppen får nästan lika mycket motion, samtidigt som fler orkar cykla längre och oftare. Men trots elcykelns framfart anpassas cykelinfrastrukturen inte i samma takt.

I Stockholms län har andelen cykelresor fördubblats från 5 till 10 procent sedan 2014. Cykeltrafiken över innerstaden har samtidigt ökat med 30 procent, enligt Region Stockholms cykelbokslut 2014–2024.

Fler cyklar längre med elcykel

Elcyklar gör det lättare att välja cykeln även på längre sträckor. En tysk studie från Medicinska universitetet i Hannover visar att elcyklister i genomsnitt når nästan samma pulsbelastning som vanliga cyklister, trots motorassistansen. Samtidigt cyklar de längre och oftare.

Trenden syns även på hemmaplan. I Stockholms län har den dagliga cykeltrafiken ökat med i snitt 2,3 procent per år de senaste tio åren. Under 2023 passerade 57 000 cyklister dagligen de mätpunkter som följer trafiken in mot Stockholms innerstad, enligt cykelbokslutet.

“Tröskeln att ta cykeln blir lägre med en elcykel. Det visar även andra studier som gjorts i landet”, säger Johanna Smedberg, marknadschef och ansvarig för produktutvecklingen på Crescent, i en tidigare intervju med Sydsvenskan.

Missa inte: Elcykel eller vanlig cykel – vad är bäst för hälsan? Dagens PS

Elcykeln lockar allt fler och kan ge lika mycket motion som en vanlig cykel, visar forskning. (Foto Björn Larsson Rosvall / TT)

Läs också: ”Lyckligare här än i Sverige” – mäklaren om pension i Spanien. Dagens PS