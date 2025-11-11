Dagens PS
Nya normen: Jobb i stället för pension 

Pension eller jobb?
Andelen 65-åringar som har lön som huvudsaklig inkomst har ökat (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som konstaterar att svenskar födda på 1950-talet stannar kvar i arbetslivet betydligt längre än 40-talisterna.

Regeringen vill att fler ska jobba längre. Därför har pensionsåldrarna höjts, skatten för äldre arbetare sänkts och reglerna i trygghetssystemen justerats

Och svenskarna har lyssnat. 

Andelen 65-åringar som har lön som huvudsaklig inkomst har ökat från 29 procent 2022 till 36 procent 2024. Samtidigt har andelen 65-åringar med allmän pension som största inkomstkälla fallit från 68 procent 2022 till 47 procent 2024.

“Har haft avsedd effekt” 

Bakom förändringen ligger de höjda pensionsåldrarna som trädde i kraft 2023.

“Vi ser tydligt att fler och fler 65-åringar har lön som huvudsaklig inkomst. Men pensionsåldersreformen har också lett till färre år av utbetalningar från socialförsäkringen i form av pension, sjukersättning, sjukpenning och a-kassa för de som är 60 år och äldre. Så reformen har haft avsedd effekt”, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande

Pensionsmyndigheten
Reformen har haft avsedd effekt, konstaterar myndigheten (Foto: Pontus Lundahl/TT)
65-69-åringar allt oftare kvar i jobb

Sysselsättningen i åldersgruppen 65-69 år har stigit med 20 procentenheter sedan det nya pensionssystemet infördes 2003 – från 14 till 34 procent. Det är en kraftig förändring på arbetsmarknaden och visar att normen kring pensionen håller på att förskjutas.

“Fler äldre förlänger sitt arbetsliv. Vi ser att 50-talisterna tar ut pension senare och fortsätter att arbeta längre upp i åldrarna än 40-talisterna. Det främsta skälet är politiska beslut om höjda pensionsåldrar och utvecklingen tyder på en tydlig förskjutning mot ett längre arbetsliv”, säger Stefan Granbom.

Tjänstepension tidigare – men lön dominerar

Rapporten visar också att tjänstepensionen – som kan stå för nästan hälften av den totala pensionen – blir en vanligare inkomstkälla strax före pensioneringen. 

Tre år före pension ökar andelen som har tjänstepension som högsta inkomst, vilket tyder på att många börjar ta ut den innan inkomstpensionen. Samtidigt är lön den dominerande inkomsten för majoriteten fram till själva pensionsuttaget.

Skifte mot längre arbetsliv

Sammantaget pekar Pensionsmyndighetens analys på samma sak: höjda pensionsåldrar har fått avsedd effekt. 

Fler fortsätter att jobba, färre lever på pension vid 65 och Sverige rör sig sakta men säkert mot ett längre arbetsliv.

Vill du hellre gå i tidig pension? Så här mycket pengar måste du i så fall spara. 

JobbPensionPensionsålder
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

