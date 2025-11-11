Nya normen: Jobb i stället för pension 

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

65-69-åringar allt oftare kvar i jobb

Sysselsättningen i åldersgruppen 65-69 år har stigit med 20 procentenheter sedan det nya pensionssystemet infördes 2003 – från 14 till 34 procent. Det är en kraftig förändring på arbetsmarknaden och visar att normen kring pensionen håller på att förskjutas.

“Fler äldre förlänger sitt arbetsliv. Vi ser att 50-talisterna tar ut pension senare och fortsätter att arbeta längre upp i åldrarna än 40-talisterna. Det främsta skälet är politiska beslut om höjda pensionsåldrar och utvecklingen tyder på en tydlig förskjutning mot ett längre arbetsliv”, säger Stefan Granbom.

Tjänstepension tidigare – men lön dominerar

Rapporten visar också att tjänstepensionen – som kan stå för nästan hälften av den totala pensionen – blir en vanligare inkomstkälla strax före pensioneringen.

Tre år före pension ökar andelen som har tjänstepension som högsta inkomst, vilket tyder på att många börjar ta ut den innan inkomstpensionen. Samtidigt är lön den dominerande inkomsten för majoriteten fram till själva pensionsuttaget.

Skifte mot längre arbetsliv

Sammantaget pekar Pensionsmyndighetens analys på samma sak: höjda pensionsåldrar har fått avsedd effekt.

Fler fortsätter att jobba, färre lever på pension vid 65 och Sverige rör sig sakta men säkert mot ett längre arbetsliv.

