Den röda stugan med vita knutar kostar även när den står tom. Mellan landets dyraste och billigaste län skiljer det över två miljoner kronor i inköpspris. Till det kommer skillnader i ägandekostnad på upp till 37 000 kronor om året.
Här kostar stugan 2 miljoner mindre – spara 37 000 kronor varje år
Efter en lång period av nedgång har priserna på fritidshus vänt uppåt. Under de senaste tolv månaderna har de stigit med 0,2 procent.
”En glädjande signal”, tycker Liza Nyberg, tillförordnad vd på Svensk Fastighetsförmedling.
Idag kostar fritidshuset, i snitt, 2,3 miljoner kronor. Men, som så ofta, döljer rikssnittet stora geografiska skillnader.
Läs även: Så mycket pengar bör du ha sparat vid 30, 40, 50 och 60. Dagens PS
Inköpspriset är bara början
Sett till medelpriset under de senaste tre månaderna är fritidshusen billigast i Örebro län, där snittpriset ligger på 1 268 000 kronor.
Därefter kommer:
- Kronobergs län: 1 309 000 kronor
- Västernorrlands län: 1 398 000 kronor
- Värmlands län: 1 446 000 kronor
Dyrast är, kanske inte helt oväntat, Stockholms län. Där ligger snittpriset på 3 507 000 kronor. Skillnaden mot Örebro län är alltså närmare 2,24 miljoner kronor.
Men, kostnaderna upphör ju inte när köpet är klart. Räntor, underhåll och andra löpande utgifter kan göra stugdrömmen betydligt dyrare än vad prislappen visar.
Missa inte: Halva matkorgen består av butikernas egna varor – därför väljs märkena bort. Dagens PS
Kostar 96 000 kronor om året
Ett nyköpt fritidshus på 60 kvadratmeter kostar idag omkring 96 000 kronor om året att äga. Det visar en kalkyl som Länsförsäkringar knåpat ihop på uppdrag av Dagens Nyheter.
Beräkningen utgår från ett fritidshus som kostar drygt 2,1 miljoner kronor och är belånat till 70 procent. Räntan antas ligga på 3,2 procent.
Men var i landet stugan ligger spelar stor roll.
Dyrast i Stockholm
Stockholm hamnar, återigen, i topp.
Där landar årskostnaden på 113 821 kronor, motsvarande närmare 9 500 kronor i månaden.
I Kronoberg, som har landets näst lägsta inköpspris, stannar årskostnaden på 76 825 kronor. Det skiljer alltså nästan 37 000 kronor per år – eller cirka 3 000 kronor i månaden – mellan det dyraste och billigaste länet.
I Örebro län, där fritidshusen har landets lägsta snittpris, beräknas årskostnaden till 77 439 kronor.
De stora skillnaderna beror framför allt på priserna på fritidshus. Ett dyrare köp ger större lån och därmed högre räntekostnader.
”Det som sticker ut är att det är dyrare än vad folk tror. Många har drömmen om den röda stugan med vita knutar, men glömmer kostnader som de inte har räknat med från början”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, till DN.
Läs även: Var fjärde anställd byts ut – nu måste äldreboenden visa siffrorna. E55
Stugan kostar även när den står tom
På riksnivå uppgår den beräknade årskostnaden till 95 634 kronor. Räntan är den största utgiften med knappt 34 000 kronor efter skattereduktion. Därefter kommer en årlig reserv på 24 000 kronor för reparationer och underhåll.
Energi, fastighetsavgift, försäkring, sophämtning samt vatten och avlopp ingår också i kalkylen.
För den som bara använder fritidshuset fyra veckor om året motsvarar kostnaden nästan 24 000 kronor per vecka. Vid tolv veckors användning sjunker den till knappt 8 000 kronor per vecka.
Men beräkningen är förstås ett typexempel och visar inte vad varje stugägare faktiskt betalar. En enkel sommarstuga med liten belåning kan bli betydligt billigare.
Läs också: Rysslands hemliga betalsystem omsätter mer än Swish, trots sanktionerna. Realtid