Har du ett bankkonto hos en amerikansk, brittisk eller schweizisk bank, trots att du bor i Sverige? Då kan nya EU-regler påverka vilka tjänster banken får erbjuda dig nästa år.
Nya bankregler 2027 – dessa svenskar kan påverkas
Från den 11 januari 2027 skärps reglerna för utländska banker som erbjuder sina tjänster till kunder i Sverige.
För svenskar med bankkonton i exempelvis USA eller Schweiz kan det innebära att vissa tjänster begränsas. Det kan också bli svårare att öppna nya konton eller teckna lån hos dessa banker.
Bakgrunden är nya EU-regler som ställer högre krav på banker från länder utanför EES.
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Nya krav på utländska banker
De nya bestämmelserna är en del av EU:s så kallade bankpaket, som bland annat syftar till att skapa gemensamma regler för banker från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Enligt Finansinspektionen har ändringarna redan införts i svensk lagstiftning.
Från den 11 januari 2027 måste banker från länder utanför EES i regel ha en godkänd filial i Sverige eller bedriva verksamheten genom ett EU-baserat dotterbolag för att få erbjuda vissa centrala banktjänster till kunder här.
Det gäller bland annat mottagande av insättningar, utlåning och vissa garantier.
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Banken kan välja att avsluta kundrelationen
Om en utländsk bank saknar rätt tillstånd kan den behöva sluta erbjuda vissa tjänster till kunder i Sverige.
Enligt organisationen Americans Overseas, som har granskat reglernas konsekvenser för amerikaner bosatta inom EU, kan banker också välja att avsluta kundrelationer.
Ett sådant beslut skulle fattas av banken själv. EU:s nya regelverk kräver alltså inte att befintliga bankkonton stängs.
För svenskar som bor i Sverige kan det bli svårare att öppna nya konton eller teckna lån hos banker utanför EES, om bankerna saknar de tillstånd som krävs.
Även möjligheterna att förändra befintliga avtal kan påverkas.
Gamla avtal får särskilt skydd
Har du redan ett konto hos en utländsk bank gäller särskilda övergångsregler.
Enligt riksdagen omfattas avtal som ingicks före den 11 juli 2026 av ett särskilt skydd. Banken behöver därför inte uppfylla de nya tillståndskraven för att fortsätta fullgöra dessa avtal.
Skyddet gäller däremot inte automatiskt om du vill teckna nya tjänster eller ingå nya avtal. Banken kan också välja att avsluta kundrelationer enligt de regler och villkor som gäller.
Undantag för kunder som själva tar kontakt
Det finns ytterligare ett undantag som kan få betydelse för svenskar med utländska bankkontakter.
Enligt EU-direktivet kan en kund på eget initiativ kontakta en bank utanför EES och begära en tjänst utan att banken behöver omfattas av det nya filialkravet.
Om en svensk exempelvis själv kontaktar en schweizisk bank för att öppna ett konto kan undantaget därför bli aktuellt.
Banken får däremot inte använda kundens förfrågan som en möjlighet att fritt marknadsföra andra tjänster.
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