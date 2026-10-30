Nya bankregler 2027 – dessa svenskar kan påverkas

Banken kan välja att avsluta kundrelationen

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Om en utländsk bank saknar rätt tillstånd kan den behöva sluta erbjuda vissa tjänster till kunder i Sverige.

Enligt organisationen Americans Overseas, som har granskat reglernas konsekvenser för amerikaner bosatta inom EU, kan banker också välja att avsluta kundrelationer.

Ett sådant beslut skulle fattas av banken själv. EU:s nya regelverk kräver alltså inte att befintliga bankkonton stängs.

För svenskar som bor i Sverige kan det bli svårare att öppna nya konton eller teckna lån hos banker utanför EES, om bankerna saknar de tillstånd som krävs.

Även möjligheterna att förändra befintliga avtal kan påverkas.

Gamla avtal får särskilt skydd

Har du redan ett konto hos en utländsk bank gäller särskilda övergångsregler.

Enligt riksdagen omfattas avtal som ingicks före den 11 juli 2026 av ett särskilt skydd. Banken behöver därför inte uppfylla de nya tillståndskraven för att fortsätta fullgöra dessa avtal.

Skyddet gäller däremot inte automatiskt om du vill teckna nya tjänster eller ingå nya avtal. Banken kan också välja att avsluta kundrelationer enligt de regler och villkor som gäller.

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Undantag för kunder som själva tar kontakt

Det finns ytterligare ett undantag som kan få betydelse för svenskar med utländska bankkontakter.

Enligt EU-direktivet kan en kund på eget initiativ kontakta en bank utanför EES och begära en tjänst utan att banken behöver omfattas av det nya filialkravet.

Om en svensk exempelvis själv kontaktar en schweizisk bank för att öppna ett konto kan undantaget därför bli aktuellt.

Banken får däremot inte använda kundens förfrågan som en möjlighet att fritt marknadsföra andra tjänster.

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