Villa för 449 000 kronor – här är det billigast att köpa hus

Som jämförelse låg genomsnittspriset i hela landet på drygt 3,9 miljoner kronor, enligt siffror från SCB.

En villa i Dorotea kostade alltså nästan 90 procent mindre än riksgenomsnittet.

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Dorotea är förstås inte den enda kommunen där villadrömmen går att förverkliga för en förhållandevis liten summa.

I grannkommunen Åsele låg genomsnittspriset på 502 000 kronor, medan en villa i Sorsele kostade 625 000 kronor. I Malå var motsvarande siffra 634 000 kronor.

I sin kartläggning har Landshypotek också undersökt hur villapriserna förhåller sig till inkomsterna för personer mellan 30 och 34 år i Sveriges kommuner.

I Dorotea motsvarar priset på en genomsnittlig villa bara 0,6 gemensamma årsinkomster för ett par i den åldern.

”För många unga handlar det inte bara om att hitta någonstans där man har råd att köpa hus. Man vill kanske också kunna bo kvar nära familj, vänner och arbete. Att det finns stora skillnader är kanske inte så överraskande, men på vissa håll är tröskeln till villamarknaden så hög att även unga med förhållandevis goda inkomster kan ha svårt att köpa hus”, kommenterar Catharina Åbjörnsson Lindgren, talesperson för vardagsekonomi på Landshypotek Bank.

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