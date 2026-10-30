Drömmer du om en egen villa men tycker att priserna är i det saftigaste laget? Då kan det vara värt att rikta blicken norrut. I delar av Sverige kostar en villa mindre än en halv miljon.
Villa för 449 000 kronor – här är det billigast att köpa hus
Enligt en ny kartläggning från Landshypotek Bank kostade en villa i Dorotea i genomsnitt 449 000 kronor under 2025. Det gör kommunen till Sveriges billigaste.
Som jämförelse låg genomsnittspriset i hela landet på drygt 3,9 miljoner kronor, enligt siffror från SCB.
En villa i Dorotea kostade alltså nästan 90 procent mindre än riksgenomsnittet.
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Här får du mest hus för pengarna
Dorotea är förstås inte den enda kommunen där villadrömmen går att förverkliga för en förhållandevis liten summa.
I grannkommunen Åsele låg genomsnittspriset på 502 000 kronor, medan en villa i Sorsele kostade 625 000 kronor. I Malå var motsvarande siffra 634 000 kronor.
I sin kartläggning har Landshypotek också undersökt hur villapriserna förhåller sig till inkomsterna för personer mellan 30 och 34 år i Sveriges kommuner.
I Dorotea motsvarar priset på en genomsnittlig villa bara 0,6 gemensamma årsinkomster för ett par i den åldern.
”För många unga handlar det inte bara om att hitta någonstans där man har råd att köpa hus. Man vill kanske också kunna bo kvar nära familj, vänner och arbete. Att det finns stora skillnader är kanske inte så överraskande, men på vissa håll är tröskeln till villamarknaden så hög att även unga med förhållandevis goda inkomster kan ha svårt att köpa hus”, kommenterar Catharina Åbjörnsson Lindgren, talesperson för vardagsekonomi på Landshypotek Bank.
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Här kostar villan nästan 14 miljoner
För priset av en villa i Danderyd kan du köpa drygt 30 i Dorotea.
I Danderyd kostade en villa i genomsnitt 13,8 miljoner kronor under 2025. På Lidingö låg genomsnittet på 13,1 miljoner och i Nacka på drygt 10 miljoner kronor.
För två 30-34-åringar med medianinkomst i Danderyd motsvarar villapriset hela 14,7 gemensamma årsinkomster.
”De höga trösklarna till villamarknaden är inte bara ett problem för unga. På sikt riskerar även kommunerna att gå miste om både kompetens och skattekraft om unga människor söker sig någon annanstans”, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.
Därför är husen så billiga i Dorotea
De låga villapriserna i Dorotea sammanfaller med en kraftig befolkningsminskning.
Enligt en rapport från Företagarna minskade kommunens befolkning med 33,2 procent mellan 2000 och 2025.
Vid slutet av 2025 hade Dorotea 2 241 invånare, vilket gjorde den till landets minsta kommun.
En krympande befolkning kan bidra till lägre efterfrågan på bostäder och därmed pressa huspriserna.
Sedan 2005 har villapriserna i Dorotea blivit 13,6 procent lägre i förhållande till den svenska medianinkomsten.
I landet som helhet har småhuspriserna istället stigit kraftigt. Mellan 2005 och 2025 ökade de med 151 procent, enligt SCB.
Statistiken över Dorotea bygger dock på ett litet antal affärer. Under 2025 såldes endast åtta småhus för permanentboende i kommunen.
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