Billigare semester hägrar – stärkt krona på gång

Den senaste tiden har den svenska valutan hittat livskraft igen. I slutet av september nådde euron årshögsta på 11,33 kronor, därefter har den backat och handlas nu omkring 11 kronor.

Även gentemot den amerikanska dollarn har den svenska kronan stärkts, om än mera marginellt.

”Kopplingen jättestark”

Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, påpekar dock att förklaringen inte ligger hos kronan, utan snarare i att euron försvagats mot flera valutor kopplat till den ökade oron för Frankrikes statsfinanser. När europeiska räntor sedan sjunker medan den svenska motsvarigheten ligger stilla, är det till favör för den svenska kronan.

Den kopplingen de senaste månaderna har varit jättestark och det är inte alltid som den är så tydlig, säger han om kopplingen mellan ränteskillnader och valutakurser.

Kan innebära förstärkning

Om Handelsbanken nu får rätt i sin valutaprognos kan det här vara början på en tydlig förstärkning för kronan gentemot såväl den amerikanska dollarn som euron. Den som planerar att fira semestern nästa sommar i ett euroland kan räkna med en eurokurs på 10,70 kronor om Handelsbanken får rätt. Detta samtidigt som dollarn väntas backa och handlas kring 9,15 kronor, jämfört med dagens kurs runt 9,90.

Det finns dock en faktor som har stor betydelse för utvecklingen, påminner Tommy von Brömsen, nämligen Irankriget.

Då bör kronan kunna stärkas utifrån att oljepriset sjunker och de utländska räntorna kommer ned mer än de svenska vilket gör att kronan får stöd – inte bara tack vare ränteskillnad utan också att riskaptiten kommer tillbaka när man får minskad geopolitisk oro, säger han.