Nu tar AI över julhandeln

Nu tar AI över julhandeln
Oväntat? Kanske inte. Nu sker allt större delar av köpresan via AI (Foto: Ali Lorestani/Viktoria Bank/TT)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

En växande skara konsumenter planerar att låta artificiell intelligens sköta julhandeln. Det visar en ny global undersökning från Boston Consulting Group.

79 procent av konsumenterna säger att de kommer att handla under årets stora readagar. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med i fjol.

Samtidigt är oron för stigande priser fortsatt stor: 81 procent befarar dyrare basvaror och 71 procent tror att tullar och skatter kommer att pressa upp kostnaderna ytterligare.

“Vi ser att konsumenter i allt högre grad planerar sina inköp och flyttar dem till de stora försäljningsperioderna. Det handlar om en mer prismedveten konsumtion där teknik används aktivt för att säkra de bästa köpen”, säger Nanna Gelebo, Managing Director och Partner på BCG Sverige, i ett pressmeddelande

Nästan hälften använder AI för att hitta fynd

En av de tydligaste, men kanske också mest väntade, förändringarna är att generativ AI har blivit en naturlig del av köpresan.

48 procent av konsumenterna säger att de redan använder, eller planerar att använda, AI för att jämföra produkter, leta erbjudanden och göra research inför årets rea – en ökning med nio procentenheter från 2024. 

Teknologin används inte bara av yngre. 42 procent av Generation X (cirka 1965-1980) och 31 procent av Baby Boomers (1946 och 1964) säger att de använder AI för sina inköp.

“Generativ AI skapar en ny typ av konsument. För detaljhandeln innebär det att konkurrensen inte längre bara handlar om pris, utan även om synlighet och precision i AI-drivna ekosystem. Vi ser hur allt större delar av köpresan nu sker via AI – från att söka och jämföra till att filtrera, värdera och till och med genomföra köp”, säger Nanna Gelebo.

Rean startar tidigare än någonsin

Tidigt börjar vi också. 

Runt 60 procent av konsumenterna börjar leta erbjudanden redan i oktober eller början av november, visar BCG:s studie.

Därtill uppger 77 procent att de medvetet skjuter upp köp tidigare under året för att kunna slå till på Black Friday.

Skippa “krångliga kampanjer” 

För företagen gäller det att synas, tidigt, och att vara både synliga och tydliga.

Konsumenterna föredrar raka budskap, inte “krångliga kampanjer”. Den mest uppskattade rean är en enkel prisnedsättning på hela sortimentet, helst med minst 30 procents rabatt.

“Vinnarna i årets reaperiod blir de aktörer som kommunicerar tydligt, håller sina löften och möter konsumenterna tidigt i processen. Samtidigt ser vi att initiativ som Circular Monday påminner om att även cirkulära och hållbara köpbeslut blir en allt viktigare del av konsumentbeteendet”, avslutar Gelebo.

AI, Julhandel, Shopping
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

