Nu tar AI över julhandeln

79 procent av konsumenterna säger att de kommer att handla under årets stora readagar. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med i fjol.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Samtidigt är oron för stigande priser fortsatt stor: 81 procent befarar dyrare basvaror och 71 procent tror att tullar och skatter kommer att pressa upp kostnaderna ytterligare.

“Vi ser att konsumenter i allt högre grad planerar sina inköp och flyttar dem till de stora försäljningsperioderna. Det handlar om en mer prismedveten konsumtion där teknik används aktivt för att säkra de bästa köpen”, säger Nanna Gelebo, Managing Director och Partner på BCG Sverige, i ett pressmeddelande.

Missa inte: Trenden som kan rädda din plånbok i jul. Dagens PS

Nästan hälften använder AI för att hitta fynd

En av de tydligaste, men kanske också mest väntade, förändringarna är att generativ AI har blivit en naturlig del av köpresan.

48 procent av konsumenterna säger att de redan använder, eller planerar att använda, AI för att jämföra produkter, leta erbjudanden och göra research inför årets rea – en ökning med nio procentenheter från 2024.

Teknologin används inte bara av yngre. 42 procent av Generation X (cirka 1965-1980) och 31 procent av Baby Boomers (1946 och 1964) säger att de använder AI för sina inköp.

ANNONS

“Generativ AI skapar en ny typ av konsument. För detaljhandeln innebär det att konkurrensen inte längre bara handlar om pris, utan även om synlighet och precision i AI-drivna ekosystem. Vi ser hur allt större delar av köpresan nu sker via AI – från att söka och jämföra till att filtrera, värdera och till och med genomföra köp”, säger Nanna Gelebo.