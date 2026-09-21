Nu kan du byta villan mot ett eget slott – priset är detsamma

I sydvästra Skottland ligger nämligen Barholm Castle, ett restaurerat tornslott med utsikt över Wigtown Bay. Nu är det till salu med ett utgångspris på 695 000 pund, motsvarande cirka 9,1 miljoner kronor.

Missa inte: Hittade 11 miljoner i bankfack – banken säger nej. Dagens PS

Från ruin till familjehem

Barholm Castle uppfördes på 1400-talet och var en gång ett fäste för den skotska släkten McCulloch. Byggnaden förföll under 1700-talet och stod länge som ruin.

I början av 2000-talet inleddes dock en omfattande restaurering med stöd från Historic Scotland. Resultatet är i dag ett fullt beboeligt familjehem på 210 kvadratmeter, fördelat över fyra våningar.

Enligt annonsen hos Savills har slottet fyra sovrum, flera badrum och två sällskapsrum. Våningarna binds samman av en traditionell spiraltrappa i sten.

Den stora salen upptar ett helt våningsplan. Här finns djupa fönsternischer, öppen spis och ett målat tak med synliga bjälkar. Längst upp väntar en takterrass med utsikt över Solwaykusten och, när vädret tillåter, ända bort till Isle of Man.

Bakom slottsmurarna samsas vitputsade väggar och moderna detaljer med stentrappor från en annan tid. (Foto: Savills)

Läs även: Ny lag berör tusentals bostadsrättsföreningar – måste vara redo på 48 timmar. Dagens PS