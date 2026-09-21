För ungefär samma summa som en genomsnittlig villa i Stockholm kan du bli slottsherre i Skottland. Då ingår både riddarsal, takterrass och en historia som sträcker sig tillbaka till 1400-talet.
Nu kan du byta villan mot ett eget slott – priset är detsamma
Den som letar villa i Stockholm får i dag räkna med att, i genomsnitt, lägga omkring nio miljoner kronor. Men för samma pengar går det att skruva upp ambitionerna en smula.
I sydvästra Skottland ligger nämligen Barholm Castle, ett restaurerat tornslott med utsikt över Wigtown Bay. Nu är det till salu med ett utgångspris på 695 000 pund, motsvarande cirka 9,1 miljoner kronor.
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Från ruin till familjehem
Barholm Castle uppfördes på 1400-talet och var en gång ett fäste för den skotska släkten McCulloch. Byggnaden förföll under 1700-talet och stod länge som ruin.
I början av 2000-talet inleddes dock en omfattande restaurering med stöd från Historic Scotland. Resultatet är i dag ett fullt beboeligt familjehem på 210 kvadratmeter, fördelat över fyra våningar.
Enligt annonsen hos Savills har slottet fyra sovrum, flera badrum och två sällskapsrum. Våningarna binds samman av en traditionell spiraltrappa i sten.
Den stora salen upptar ett helt våningsplan. Här finns djupa fönsternischer, öppen spis och ett målat tak med synliga bjälkar. Längst upp väntar en takterrass med utsikt över Solwaykusten och, när vädret tillåter, ända bort till Isle of Man.
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Ett sovrum med en särskild historia
Ett av sovrummen ligger högst upp i tornet. Enligt mäklaren sägs det vara platsen där den skotske reformatorn John Knox gömde sig år 1566.
Till fastigheten hör också drygt 1,1 hektar mark. Här finns en muromgärdad trädgård, tre dammar, gräsmattor, skogspartier och ett växthus i viktoriansk stil.
Det historiska boendet har även uppmärksammats av brittiska MoneyWeek, som har tagit med Barholm Castle på sin lista över några av Storbritanniens bästa hus med muromgärdade trädgårdar.
Helt jämförbara är förstås inte priserna. Slottet säljs med budgivning från 695 000 pund, medan Stockholmssiffran avser faktiska försäljningspriser. Dessutom väntar privata vatten- och avloppslösningar, energiklass E och den sorts löpande underhåll som följer med ett kulturhistoriskt skyddat slott.
Men för den som tycker att en vanlig Stockholmsvilla känns lite väl vanlig finns nu åtminstone ett alternativ.
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