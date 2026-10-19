Juristens råd efter bostadsköpet – "hör av dig till säljaren omedelbart"

Husets ålder spelar roll

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Vid villaköp har köparen en omfattande undersökningsplikt. Du behöver också ta hänsyn till åldern på exempelvis tak, dränering och badrum.

Har dräneringen nyligen gjorts om och källaren ändå blir fuktig kan det enligt Aldmo tyda på ett konstruktionsfel. Är dräneringen gammal är det svårare att hävda att problemet är ett dolt fel.

Samma resonemang gäller tak och badrum. När de har tjänat ut kan köparen behöva stå för kostnaden.

För bostadsrätter får uppgifterna inför försäljningen stor betydelse. Ett badrum som marknadsförts som nyrenoverat ger andra förväntningar än ett som behöver renoveras.

En avgiftshöjning kort efter köpet är däremot svår att hävda som ett dolt fel. Köparen måste räkna med att föreningens ekonomi kan förändras.

Försäkringen täcker inte allt

En dolda fel-försäkring skyddar säljaren mot vissa ersättningskrav från köparen. Men den har både undantag och begränsningar.

Den täcker långt ifrån alla dolda fel. Ett nej från försäkringsbolaget behöver därför inte betyda att köparen saknar rätt till ersättning. Säljaren kan fortfarande vara ansvarig för ett fel som försäkringen inte omfattar.

Reklamationen ska skickas till säljaren även om köparen erbjuds att själv kontakta försäkringsbolaget.

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Klaga skriftligen

För bostadsrätter gäller i första hand avtalet och därefter köplagen. Där finns inte samma regler om dolda fel som vid fastighetsköp. Däremot kan du klaga om bostaden exempelvis inte motsvarar vad säljaren lovat.

Huvudregeln är att fel kan reklameras inom två år från tillträdet. Du måste också klaga inom rimlig tid efter att du upptäckt felet.

Gör det gärna skriftligen, rekommenderar Konsumentverket. Ett mejl kan visa både att du har klagat och när.

Du kan kräva att säljaren åtgärdar felet eller sänker priset i efterhand. Vid väsentliga fel kan det även finnas rätt att häva köpet.

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