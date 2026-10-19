Har du upptäckt fel i bostaden du just köpt? Kontakta säljaren direkt, råder juristen. Väntar du för länge kan du förlora rätten till ersättning.
Juristens råd efter bostadsköpet – "hör av dig till säljaren omedelbart"
22 procent uppger att de upptäckt vad de uppfattar som dolda fel efter ett bostadsköp. Det visar en undersökning som Verian gjort på uppdrag av Familjens Jurist.
”Det var högre än väntat. Men i det här ligger många olika saker som folk uppfattar som dolda fel”, säger Fredrik Aldmo, senior jurist vid Familjens Jurist, till DN.
Att ett fel upptäcks efter inflyttningen betyder nämligen inte automatiskt att säljaren ska betala. Bland annat spelar bostadens skick och uppgifterna inför köpet roll.
Missa inte: Nästa räntehöjning kan slå fullt ut – så påverkas ditt bolån. Dagens PS
Mäklaren räcker inte
Den som upptäcker ett fel bör inledningsvis kontakta säljaren. Att bara ringa mäklaren räcker inte, eftersom mäklaren inte är behörig att ta emot reklamationen.
”Det absolut viktigaste är att höra av sig till säljaren omedelbart”, råder Fredrik Aldmo, som får medhåll från Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Husköpare bör reklamera så snart de misstänker ett fel, råder byrån. Du kan komplettera med mer information senare. Väntar du för länge riskerar du att gå miste om rätten till ersättning.
Läs även: Svenska ISK pekas ut som EU:s största succé. Dagens PS
Husets ålder spelar roll
Vid villaköp har köparen en omfattande undersökningsplikt. Du behöver också ta hänsyn till åldern på exempelvis tak, dränering och badrum.
Har dräneringen nyligen gjorts om och källaren ändå blir fuktig kan det enligt Aldmo tyda på ett konstruktionsfel. Är dräneringen gammal är det svårare att hävda att problemet är ett dolt fel.
Samma resonemang gäller tak och badrum. När de har tjänat ut kan köparen behöva stå för kostnaden.
För bostadsrätter får uppgifterna inför försäljningen stor betydelse. Ett badrum som marknadsförts som nyrenoverat ger andra förväntningar än ett som behöver renoveras.
En avgiftshöjning kort efter köpet är däremot svår att hävda som ett dolt fel. Köparen måste räkna med att föreningens ekonomi kan förändras.
Försäkringen täcker inte allt
En dolda fel-försäkring skyddar säljaren mot vissa ersättningskrav från köparen. Men den har både undantag och begränsningar.
Den täcker långt ifrån alla dolda fel. Ett nej från försäkringsbolaget behöver därför inte betyda att köparen saknar rätt till ersättning. Säljaren kan fortfarande vara ansvarig för ett fel som försäkringen inte omfattar.
Reklamationen ska skickas till säljaren även om köparen erbjuds att själv kontakta försäkringsbolaget.
Missa inte: Banken spår två räntehöjningar – så mycket dyrare blir bolånet. Dagens PS
Klaga skriftligen
För bostadsrätter gäller i första hand avtalet och därefter köplagen. Där finns inte samma regler om dolda fel som vid fastighetsköp. Däremot kan du klaga om bostaden exempelvis inte motsvarar vad säljaren lovat.
Huvudregeln är att fel kan reklameras inom två år från tillträdet. Du måste också klaga inom rimlig tid efter att du upptäckt felet.
Gör det gärna skriftligen, rekommenderar Konsumentverket. Ett mejl kan visa både att du har klagat och när.
Du kan kräva att säljaren åtgärdar felet eller sänker priset i efterhand. Vid väsentliga fel kan det även finnas rätt att häva köpet.
Läs också: Världsbanken: AI kan ge fattigare länder en genväg till utveckling. Realtid