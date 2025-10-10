Allt fler unga tar ekonomiska beslut baserat på råd från profiler på TikTok, Instagram och YouTube. Nu slår Finansinspektionen (FI) larm.
Myndigheten varnar unga: “Du kan förlora mycket pengar”
På senare år har sociala medier blivit en plattform för bedragare. Senast i september kunde Dagens PS berätta om en kvinna som lockades in i en sluten chattgrupp på sociala medier och där förlorade över 100 000 kronor på två timmar.
Ändå ökar antalet unga svenskar som söker investeringsråd på olika plattformar, vilket också har lett till att unga numera är den nya målgruppen för ekonomiska bedrägerier.
Enligt FI litar mer än var femte ung vuxen på finansiell information från så kallade finfluencers – personer som ger råd om sparande, aktier och kryptovalutor på nätet.
Men bakom de snygga klippen och påkostade inläggen finns risker som många inte känner till.
FI: “Kan förlora mycket pengar”
”Finfluencers som delar tips om investeringar och privatekonomi i sociala medier har fått ett allt större inflytande. Men det finns flera fallgropar och du som okritiskt följer råden kan förlora mycket pengar”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, i ett pressmeddelande.
Syftet med myndighetens nya insats är att göra unga mer kritiska till vad de ser i sina flöden. Under de kommande veckorna ska FI därför annonsera i sociala medier för att uppmärksamma riskerna med att blint följa ekonomiska råd online.
FI:s råd till följare: Lita inte på allt du ser
FI:s informationssatsning innehåller flera råd till den som följer finfluencers. Bland annat uppmanas konsumenter att skilja på fakta och åsikter och att vara misstänksamma mot löften om snabba pengar.
Många inlägg bygger på personliga erfarenheter, inte objektiva fakta. FI påminner också om att många konton är sponsrade och att det inte alltid framgår tydligt när det rör sig om reklam.
Ett stort antal följare betyder heller inte att personen är expert. Myndigheten uppmanar alla att göra sin egen research och att bara investera i det man verkligen förstår.
Dessutom varnas det för bedragare som utger sig för att vara ekonomiinfluencers. Vissa konton kan vara kapade eller helt falska.
Även influencers får skärpta krav
Den nya kampanjen riktar sig inte bara till konsumenter, utan också till de som själva skapar ekonomiskt innehåll. FI vill påminna om att den som publicerar finansiell information måste följa samma regler som licensierade rådgivare.
Att dela vilseledande eller vårdslösa investeringsråd kan få konsekvenser. Den som påverkar följare att investera i riskabla produkter – till exempel kryptotillgångar – kan hållas ansvarig och i värsta fall åtalas.
Langemark betonar att engagemanget kring ekonomi på nätet är positivt, men att ansvaret är stort:
”Vi ser ett stort engagemang kring ekonomi i sociala medier, vilket är positivt. Men som innehållskapare måste du följa reglerna. Och självklart ska du också agera med dina följares bästa för ögonen”.
”För bra för att vara sant – är ofta just det”
FI:s råd till finfluencers är tydliga: Var ärlig, prata om riskerna, låtsas inte vara expert och redovisa om du får betalt. Friskrivningar som ”detta är inte investeringsråd” räcker inte om innehållet ändå fungerar som ett råd.
Myndigheten sammanfattar det enkelt: om något låter för bra för att vara sant – är det troligen det.
Vill du veta hur du kan skydda dig mot bedrägerier? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med sparpsykologen Niklas Laninge.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
