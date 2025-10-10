Myndigheten varnar unga:  “Du kan förlora mycket pengar” 

På senare år har sociala medier blivit en plattform för bedragare. Senast i september kunde Dagens PS berätta om en kvinna som lockades in i en sluten chattgrupp på sociala medier och där förlorade över 100 000 kronor på två timmar.

Ändå ökar antalet unga svenskar som söker investeringsråd på olika plattformar, vilket också har lett till att unga numera är den nya målgruppen för ekonomiska bedrägerier.

Enligt FI litar mer än var femte ung vuxen på finansiell information från så kallade finfluencers – personer som ger råd om sparande, aktier och kryptovalutor på nätet.

Men bakom de snygga klippen och påkostade inläggen finns risker som många inte känner till.

FI: “Kan förlora mycket pengar”

”Finfluencers som delar tips om investeringar och privatekonomi i sociala medier har fått ett allt större inflytande. Men det finns flera fallgropar och du som okritiskt följer råden kan förlora mycket pengar”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, i ett pressmeddelande.

Syftet med myndighetens nya insats är att göra unga mer kritiska till vad de ser i sina flöden. Under de kommande veckorna ska FI därför annonsera i sociala medier för att uppmärksamma riskerna med att blint följa ekonomiska råd online.