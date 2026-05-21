Villaägare kan få se lägre taxeringsvärden nästa år. Någon lättnad i plånboken lär det dock inte bli för majoriteten.
Miljontals villaägare får sänkt värde – men inte sänkt avgift
I höst får omkring 2,45 miljoner småhusägare ett förslag till nytt taxeringsvärde. Eftersom taxeringen görs vart tredje år bygger dagens värden på läget 2022, då bostadspriserna låg högt.
Sedan dess har marknaden svängt. Nu väntas prisnedgångarna slå igenom.
Faller i stora delar av landet
Preliminära siffror från Lantmäteriet, som Privata Affärer tagit del av, visar att taxeringsvärdena i snitt väntas sjunka med 3 procent. Störst blir nedgången i Västmanland, där värdena väntas falla med 8 procent.
I Stockholm handlar det om en väntad minskning på 7 procent medan småhus i Västra Götaland väntas få 4 procent lägre taxeringsvärden.
Sänkta taxeringsvärden är i regel goda nyheter för landets villaägare, eftersom ett högre taxeringsvärde innebär högre fastighetsskatt. Men riktigt så enkelt är det inte. De flesta villaägarna kommer fortsätta betala maxbeloppet.
Många betalar redan max
Den kommunala fastighetsavgiften för småhus är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Men det finns ett tak. För inkomståret 2026 ligger maxbeloppet på 10 425 kronor.
Det innebär att småhus med ett taxeringsvärde över cirka 1,34 miljoner kronor redan betalar högsta möjliga avgift. Enligt en grov uppskattning gäller det tre av fyra småhus i Sverige.
För villaägare vars taxeringsvärde även efter sänkningen ligger över gränsen blir fastighetsavgiften alltså oförändrad.
”Sänkta taxeringsvärden kommer att leda till lägre fastighetsavgifter för de småhus som inte slår i taket”, konstaterar Helen Forslind, chefsekonom på Villaägarna.
Här går utvecklingen åt andra hållet
Alla villaägare kan dock inte räkna med sänkta värden. I vissa delar av landet väntas taxeringsvärdena i stället stiga.
I Norrbotten handlar det om en ökning på 6 procent. I Västernorrland väntas värdena stiga med 4 procent. Även Kalmar, Västerbotten och Jämtland går mot strömmen, med ökningar på 1 procent.
