Miljontals villaägare får sänkt värde – men inte sänkt avgift

Sedan dess har marknaden svängt. Nu väntas prisnedgångarna slå igenom.

Faller i stora delar av landet

Preliminära siffror från Lantmäteriet, som Privata Affärer tagit del av, visar att taxeringsvärdena i snitt väntas sjunka med 3 procent. Störst blir nedgången i Västmanland, där värdena väntas falla med 8 procent.

I Stockholm handlar det om en väntad minskning på 7 procent medan småhus i Västra Götaland väntas få 4 procent lägre taxeringsvärden.

Sänkta taxeringsvärden är i regel goda nyheter för landets villaägare, eftersom ett högre taxeringsvärde innebär högre fastighetsskatt. Men riktigt så enkelt är det inte. De flesta villaägarna kommer fortsätta betala maxbeloppet.

