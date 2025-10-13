Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Hon blev miljonär innan 30 – så kan du göra detsamma

Miljonär
Hur blir man egentligen miljonär innan 30? (Foto: Pexels/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Madelen sparade ihop sin första miljon redan som 27-åring. Nu delar ett gäng experter med sig av sina bästa råd för hur fler unga kan nå samma mål.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Vissa blir miljonärer snabbtandra tidigt. Dit hör Madelen Larsson från Sandviken.

Hon och maken sparade ihop sin första miljon innan hon fyllt 27 – trots att de under nästan hela resan var låginkomsttagare.

“Under nästan hela resan var vi låginkomsttagare som både vikarier, studenter och föräldralediga, men vi höll i ett konstant sparande utifrån våra förutsättningar”, säger hon till SVT.

Drömmen om ett nybyggt hus var deras drivkraft.

“Vet du inte vad du ska spara till kan det kännas onödigt. Jag ser värde i huset för det var min stora dröm – att få trivas och njuta av där jag bor”, säger Madelen.

11 gemensamma nämnare 

Madelens historia visar att det går att nå miljonstrecket även utan hög lön eller arv. Men vad säger egentligen experterna? 

Business Insider har listat elva gemensamma nämnare för personer som lyckats bli miljonärer innan 30. Råden kommer från både ekonomer och självförverkligade miljonärer – och handlar mer om mindset än om tur.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Fokusera på att tjäna mer

Grant Cardone, som gick från skuldsatt vid 21 till miljonär vid 30, menar att vägen till rikedom börjar med ett tydligt fokus på inkomsterna.

”Du kan inte spara dig till miljonärstatus”, skriver han. ”Det första steget är att fokusera på att öka din inkomst stegvis och upprepa det”. 

Poängen, enligt Cardone, är inte att sluta spara – utan att sparandet blir meningsfullt först när man har mer att lägga undan. För att nå dit behöver man aktivt leta efter nya sätt att tjäna pengar, exempelvis genom extrajobb, investeringar eller egna projekt.

Skapa flera inkomstkällor

Enligt författaren och forskaren Thomas C. Corley, som studerat självförverkligade miljonärer under fem år, hade de flesta flera inkomstströmmar.

65 procent hade tre, 45 procent hade fyra och nästan 30 procent hade fem eller fler.

Dessa kunde vara allt från hyresintäkter till investeringar på börsen eller delägarskap i företag.

”Ju fler inkomstströmmar du skapar i livet, desto stabilare blir din ekonomi”, skriver Corley.

ANNONS
passiv inkomst
Är 2025 året du hittar din egna passiva inkomst? (Foto: Pixabay)

Spara för att investera – inte för att spara

Cardone betonar att sparande bara har ett syfte: investeringar.

”Den enda anledningen att spara pengar är för att investera dem”, skriver han, och förklarar att han sätter sina pengar i ”säkra, heliga (orörbara) konton” som han aldrig använder – inte ens vid en nödsituation.

Poängen, menar Cardone, är att tvinga sig själv att fortsätta öka sina inkomster istället för att förlita sig på ett sparkonto. Han berättar att han än i dag blir ”pank minst två gånger om året” eftersom han ständigt investerar sina överskott i nya projekt.

Bygg rätt vanor och umgås med rätt människor

Rafael Badziag, som intervjuat 21 miljardärer till boken The Billion Dollar Secret, menar att disciplin är avgörande.

”De miljardärer jag intervjuade är de mest disciplinerade människor jag någonsin mött”, skriver han.

Därtill spelar nätverket en stor roll. Enligt författaren Steve Siebold speglar ens umgänge ofta den egna ekonomin.

ANNONS

”I de flesta fall speglar din nettoförmögenhet nivån på dina närmaste vänner”, förklarar han.

Att omge sig med framgångsrika och målmedvetna människor kan alltså vara en genväg till att själv tänka – och agera – som en miljonär.

Tänk större än en miljon

Cardone avslutar med en uppmaning till alla unga som vill lyckas:

”Det största ekonomiska misstaget jag gjort var att inte tänka tillräckligt stort. Jag uppmuntrar dig att sikta högre än en miljon”. 

11 tips för att bli miljonär före 30

  1. Fokusera på att tjäna mer – det innebär mer pengar över till investeringar. 
  2. Skapa flera inkomstkällor – många självförverkligade miljonärer har minst tre.
  3. Spara för att investera – lägg undan pengar enbart för att kunna investera dem.
  4. Var disciplinerad och beslutsam – rikedom kräver konsekventa vanor och snabba beslut.
  5. Visa inte upp – leverera – bygg rikedom genom arbete, inte genom prylar.
  6. Ändra ditt tankesätt om pengar – se rikedom som något du kan skapa själv.
  7. Investera i dig själv – läs, lär och ta hand om din hälsa.
  8. Lämna tryggheten – egenföretagande är ofta den snabbaste vägen till rikedom.
  9. Sätt tydliga mål – ha en konkret plan för hur du ska nå dem.
  10. Umgås med rätt människor – ditt nätverk påverkar din ekonomi.
  11. Tänk stort – sikta på tio miljoner, inte en.

Källa: Business Insider

Vill du veta hur man placerar sina pengar som en miljonär? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
miljonärMiljonertips
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS