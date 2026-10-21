Är du i 40- eller 50-årsåldern finns det ett gäng pensionsrelaterade saker att se över redan nu. Pensionsmyndigheten har tagit fram särskilda råd för dig som närmar dig pensionen, varav några kan göra stor skillnad för din framtida ekonomi.
Mellan 40 och 60? Det här ska du göra nu – enligt Pensionsmyndigheten
Pensionen kan förstås kännas avlägsen när du är 40. Har du hunnit fylla 50 börjar den kanske komma lite närmare. Oavsett vilket finns det fortfarande möjlighet att påverka hur mycket pengar du får när arbetslivet är över.
Nu delar Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall med sig att särskilda råd för personer i 40-årsåldern och 50-årsåldern.
Läs mer: En miljon extra: Så ska du pensionsspara i 40-årsåldern. Dagens PS
Tjänstepensionen kan göra stor skillnad
En av de första sakerna myndigheten uppmanar dig att kontrollera är tjänstepensionen. Den har nämligen kommit att bli något av en ryggrad i den totala pensionen och kan stå för omkring 25 procent av pengarna du får som pensionär.
Har du arbetat på en arbetsplats med kollektivavtal har du tjänstepension. Men om arbetsgivaren inte betalar in någon tjänstepension behöver du själv spara för att kompensera.
För personer över 50 som arbetat många år utan tjänstepension kan ett eget, snäppet högre, sparande vara särskilt viktigt.
Läs mer: Pensionsspara i 50-årsåldern – dags att växla upp? Dagens PS
Betala inte för mycket
Annat värt att slänga ett extra öga på är fondavgifterna.
”Avgifterna äter på ditt pensionssparande. Ju längre tid pengarna får växa, desto större betydelse får avgifterna”, förklarar Zettervall, som rekommenderar att du jämför avgifterna i både premiepensionen och tjänstepensionen.
Som riktmärke anger Pensionsmyndigheten en årlig avgift på omkring 0,20 procent för en billig global aktieindexfond.
Återbetalningsskyddet kan sänka pensionen
Har du återbetalningsskydd i din tjänstepension kan det vara dags att se över det, särskilt om du är i 50-årsåldern.
Återbetalningsskyddet innebär att din familj får pengarna från din tjänstepension om du avlider. Din egen pension blir i sin tur lägre än om du hade valt bort skyddet.
Om ingen längre är ekonomiskt beroende av din tjänstepension kan det alltså vara värt att överväga att ta bort skyddet.
Läs även: Nu går Chile om Sverige – här är världens bästa och sämsta pension. Dagens PS
Fyllt 50? Du behöver inte överge aktiefonderna
Som 40-åring har du vanligtvis många år kvar till pensionen och kan därför ha möjlighet att ta högre risk genom att välja en större andel aktiefonder.
Men även efter 50-årsdagen kan det vara rimligt att behålla en hög andel aktier.
”Du behöver inte automatiskt sälja av aktiefonder och gå över till räntefonder”, tycker Zettervall.
Hur stor risk som passar beror bland annat på hur långt du har kvar till pensionen och hur stora värdeförändringar du är beredd att acceptera.
Så många miljoner kan du ha
Är du nyfiken på hur mycket pension du kan ha hunnit tjäna in vid 40 eller 50 års ålder?
Pensionsmyndigheten har räknat på det och utgått från en person som började jobba vid 23 års ålder och har medianlön.
Vid 40 års ålder har personen i exemplet tjänat in 1,2 miljoner kronor i inkomstpension. Premiepensionen ligger på mellan 190 000 och 330 000 kronor och tjänstepensionen på mellan 320 000 och 550 000 kronor.
Tio år senare har beloppen vuxit. Vid 50 års ålder är inkomstpensionen uppe i 1,9 miljoner kronor, medan premiepensionen ligger på mellan 340 000 och 630 000 kronor. Tjänstepensionen uppgår då till mellan 600 000 och en miljon kronor.
Beloppen är, förstås, illustrationer och inga riktmärken för vad man bör ha tjänat in. Hur mycket pension du faktiskt har beror bland annat på din lön, antalet arbetsår och tjänstepensionen.
Läs också: Importstopp i Sverige – då uppstår brist på vanliga livsmedel. E55