Mellan 40 och 60? Det här ska du göra nu – enligt Pensionsmyndigheten 

Betala inte för mycket

Annat värt att slänga ett extra öga på är fondavgifterna.

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”Avgifterna äter på ditt pensionssparande. Ju längre tid pengarna får växa, desto större betydelse får avgifterna”, förklarar Zettervall, som rekommenderar att du jämför avgifterna i både premiepensionen och tjänstepensionen.

Som riktmärke anger Pensionsmyndigheten en årlig avgift på omkring 0,20 procent för en billig global aktieindexfond.

Återbetalningsskyddet kan sänka pensionen

Har du återbetalningsskydd i din tjänstepension kan det vara dags att se över det, särskilt om du är i 50-årsåldern.

Återbetalningsskyddet innebär att din familj får pengarna från din tjänstepension om du avlider. Din egen pension blir i sin tur lägre än om du hade valt bort skyddet.

Om ingen längre är ekonomiskt beroende av din tjänstepension kan det alltså vara värt att överväga att ta bort skyddet.

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Fyllt 50? Du behöver inte överge aktiefonderna

Som 40-åring har du vanligtvis många år kvar till pensionen och kan därför ha möjlighet att ta högre risk genom att välja en större andel aktiefonder.

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Men även efter 50-årsdagen kan det vara rimligt att behålla en hög andel aktier.

”Du behöver inte automatiskt sälja av aktiefonder och gå över till räntefonder”, tycker Zettervall.

Hur stor risk som passar beror bland annat på hur långt du har kvar till pensionen och hur stora värdeförändringar du är beredd att acceptera.

Så många miljoner kan du ha

Är du nyfiken på hur mycket pension du kan ha hunnit tjäna in vid 40 eller 50 års ålder?

Pensionsmyndigheten har räknat på det och utgått från en person som började jobba vid 23 års ålder och har medianlön.

Vid 40 års ålder har personen i exemplet tjänat in 1,2 miljoner kronor i inkomstpension. Premiepensionen ligger på mellan 190 000 och 330 000 kronor och tjänstepensionen på mellan 320 000 och 550 000 kronor.

Tio år senare har beloppen vuxit. Vid 50 års ålder är inkomstpensionen uppe i 1,9 miljoner kronor, medan premiepensionen ligger på mellan 340 000 och 630 000 kronor. Tjänstepensionen uppgår då till mellan 600 000 och en miljon kronor.

Beloppen är, förstås, illustrationer och inga riktmärken för vad man bör ha tjänat in. Hur mycket pension du faktiskt har beror bland annat på din lön, antalet arbetsår och tjänstepensionen.

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