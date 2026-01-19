Mannen lurade bostadsrättsföreningen – döms till fängelse

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Drabbade de boende

De boende drabbades direkt när vatten och el stängdes av genom obetalda avgifter, samtidigt som fastighetens underhåll fick skjutas upp när pengarna gick till mannens privata konton.

Det finns en rad starka bevis mot mannen, där bankutdrag, fakturor och dokumentation visar hur stora summor flyttats från föreningen till privata konton och bolag som han företrätt.

Struntade i årsredovisningar

Mannen struntade helt att lämna in årsredovisningar för 2023 och 2024, likaså krav från Miljöförvaltningen – vilket ledde till böter på 1 miljon kronor.

Tingsrätten pekar på att agerandet är särskilt allvarligt eftersom mannen hade ett förtroendeuppdrag och utnyttjade sin position.

Skaka galler i 4 år

Domen blir därför 4 års fängelse, och han får dessutom näringsförbud i 7 år och blir skyldig att betala skattetillägg.

Nu står föreningen kvar med ett gigantiskt problem – där den riskerar att förlora hela fastigheten som är värd åtminstone 77 miljoner kronor.

