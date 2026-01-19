Dagens PS
Mannen lurade bostadsrättsföreningen – döms till fängelse

Mannen satt i styrelsen för bostadsrättsföreningen i Malmö men misskötte sitt uppdrag vilket nu leder till ett fängelsestraff. På bilden en blandning av historiska och moderna byggnader i Malmö.
Mannen satt i styrelsen för bostadsrättsföreningen i Malmö men misskötte sitt uppdrag vilket nu leder till ett fängelsestraff. På bilden en blandning av historiska och moderna byggnader i Malmö. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Mannen satt i styrelsen för bostadsrättsföreningen i Malmö men misskötte sitt uppdrag. Mannen har sett till att föreningen förlorat miljontals kronor och nu döms han till 4 års fängelse.

Domen, som meddelades vid Malmö tingsrätt, gäller grov trolöshet mot huvudman, grova skattebrott och grova bokföringsbrott.

Utnyttjade sin roll som ledamot

Mannen har utnyttjat sin roll som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen, där han använde föreningens pengar för egna ändamål och tecknade avtal utan styrelsens godkännande.

Totalt handlar det om över 12 miljoner kronor som föreningen har gått miste om, vilket ledde till att den gick i konkurs, enligt Dagens Juridik.

Drabbade de boende

De boende drabbades direkt när vatten och el stängdes av genom obetalda avgifter, samtidigt som fastighetens underhåll fick skjutas upp när pengarna gick till mannens privata konton.

Det finns en rad starka bevis mot mannen, där bankutdrag, fakturor och dokumentation visar hur stora summor flyttats från föreningen till privata konton och bolag som han företrätt.

Struntade i årsredovisningar

Mannen struntade helt att lämna in årsredovisningar för 2023 och 2024, likaså krav från Miljöförvaltningen – vilket ledde till böter på 1 miljon kronor.

Tingsrätten pekar på att agerandet är särskilt allvarligt eftersom mannen hade ett förtroendeuppdrag och utnyttjade sin position.

Skaka galler i 4 år

Domen blir därför 4 års fängelse, och han får dessutom näringsförbud i 7 år och blir skyldig att betala skattetillägg.

Nu står föreningen kvar med ett gigantiskt problem – där den riskerar att förlora hela fastigheten som är värd åtminstone 77 miljoner kronor.

