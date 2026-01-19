Domstol ger Ørsted rätt mot Trump – men "ingen vill röra" vindkraft

Förra veckan gick tre domar emot Trumps beslut om att stoppa havsbaserade vindkraftsparker, rapporterar Bloomberg. Därmed kan byggprojekten fortsätta av parker i New York, Rhode Island och Virginia.

Även om domarna ger företagen juridisk rättighet att återuppta projekten anser många att den stora skadan redan är skedd. Trumps beslut ses som ett, av många, tecken på att Vita Huset anser att havsbaserad vindkraft inte längre är önskvärd. Detta helt i motsats mot hur Joe Biden agerade under sin tid som president.

Bloomberg skriver att Trump redan kan ha vunnit fajten ändå, trots domarna.

Danskt företag föll tvåsiffrigt

Beslutet om att försöka stoppa havsbaserade vindkraftverk slog inte bara mot den inhemska marknaden utan påverkade även kraftigt företag inom den danska vindkraftsindustrin.

När den amerikanska administrationen meddelade, i slutet av december, att fem projekt inom havsbaserad vindkraft skulle sättas på paus föll det danska energibolaget Ørsted med närmare 10 procent. Detta utifrån att administrationens beslut påverkade vindkraftparkerna Revolution Wind och Sunrise Wind.

Aktien lyfte på dombesluten

Redan dagen efter det stora raset i Ørsted började däremot aktien att sakta återhämta sig och i början av januari lämnade företaget in en stämningsansökan mot den amerikanska administrationen. En stämningsansökan som nu domstolen tagit beslut om.

Domen resulterade i att Ørsted nu kan återuppta uppbyggandet av vindkraftsparken och aktiekursen är i dag på nästan samma nivå som innan Trumpadministrationen stoppade byggprojekten. Därmed blev det andra gången på bara ett halvår som Ørsted stämmer, och vinner mot, amerikanska staten. Första gången var i höstas efter att administrationen satte paus för Revolution Wind i slutet av augusti.

ANNONS

Men det kvarstår ändå flera osäkerhetsfaktorer. Bland annat har den amerikanska administrationen sagt att de kommer fortsätta att kämpa för att få bort dessa vindkraftsparker. Dessutom innebär osäkerheten att investeringar inom denna bransch kraftigt minskar. Atin Jain, analytiker på BloombergNEF, sammanfattar läget i en intervju till Bloomberg.com.

”I den här typen av politisk miljö kommer ingen att röra amerikansk havsbaserad vindkraft på ett tag.”