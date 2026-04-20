En man använde sin farbrors framtidsfullmakt för att föra över pengar till sig själv och sälja den äldre mannens hus till ett kraftigt underpris. Nu har hovrätten justerat straffen mot både brorsonen och den vän som köpte fastigheten.
Man döms – sålde sin farbrors hus för 200 000 kronor
En växande skara svenskar har börjat skriva framtidsfullmakt – ett juridiskt dokument som börjar gälla först om du en dag inte längre kan fatta egna beslut.
Dokumentet, som är tänkt att skapa trygghet, kan dock, om det vill sig illa, skapa fler problem än det löser. PS har tidigare konstaterat att det inte sker någon kontroll från samhällets sida av att en fullmaktshavare sköter sitt uppdrag och agerar i enlighet med fullmaktsgivarens intressen.
Detta möjliggör missbruk, något det aktuella fallet är ett exempel på.
Pengar fördes över under flera år
Enligt åtalet, som Dagens Juridik tagit del av, ska brorsonen under flera års tid ha fört över stora summor från farbroderns konto till sig själv. Han ska också ha använt sin ställning för att sälja farbroderns hus till en vän med planen att fastigheten senare skulle säljas vidare för betydligt mer pengar.
Brorsonen hade hjälpt sin farbror med olika sysslor under lång tid och flyttade in hos honom 2019 när han själv blev utan bostad. Året därpå flyttade farbrodern till ett omsorgsboende varpå brorsonen fick en framtidsfullmakt.
Allt uppdagades först när farbrodern fick en god man. Då återkallades framtidsfullmakten.
Villan såldes för 200 000 kronor
I samband med att Överförmyndarnämnden ansökte om god man sålde brorsonen farbroderns fastighet till sin vän för 200 000 kronor.
I efterhand visar det sig att vännerna tänkte sälja vidare huset för mellan 2,6 och 3 miljoner kronor.
Hovrätten ändrar påföljden
I rätten har brorsonen sagt att pengarna han tog ut var ersättning för arbete han utfört åt sin farbror. Han uppgav också att uttagen var ett sätt att ta ut sitt arv i förskott eftersom ”han hade synpunkter på hur fördelningen av arvet skulle ske”.
Hovrätten dömer honom för grov trolöshet mot huvudman när det gäller husaffären och för 57 fall av trolöshet mot huvudman kopplade till överföringar och kontantuttag. Påföljden blev villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst. Kvinnan som köpte huset döms för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och får villkorlig dom samt 180 dagsböter på 270 kronor.
