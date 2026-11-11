Lockar svenska småsparare med 9 procents ränta – saknar skydd

”Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto”, står det i bolagets informationsbroschyr.

Men bakom den höga räntan finns en annan riskbild. Energifondens obligationer saknar insättningsgaranti och investerarna tar en kreditrisk i det enskilda bolaget.

Det framgår av en granskning från Privata Affärer.

Pengarna kan bli låsta

Energifonden finansierar sina investeringar inom energisektorn genom att låna pengar från privatpersoner. Det sker genom ränteobligationer som ges ut via bolagets dotterbolag.

Hittills har koncernen emitterat 31 obligationer. Enligt bolaget har de lån som nått sina slutdatum också betalats tillbaka i enlighet med de ursprungliga villkoren.

Obligationerna är dock onoterade. Det betyder att spararen inte fritt kan sälja sin investering på en marknadsplats. Den som vill få loss pengarna i förtid måste själv hitta en köpare.

Obligationerna är dessutom efterställda. Vid en konkurs innebär det att andra fordringsägare generellt har företräde framför obligationsinnehavarna.

En placering på 100 000 kronor med 9 procents årsränta ger 9 000 kronor i årlig ränta före skatt. Men om bolaget får betalningsproblem riskerar investeraren att förlora hela eller delar av kapitalet.